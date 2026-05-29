Главный Ланцелот страны. Звезды и смерть Александра Абдулова

Сегодня исполняется 73 года со дня рождения Александра Абдулова. Он успел сняться во множестве картин, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кино. Стал главной звездой театра «Ленком». Впрочем, и жизнь вне софитов у актера складывалась интересно, пусть и не всегда счастливо.

Биография Александра Абдулова Александр Абдулов родился 29 мая 1953 года. Вообще-то семья жила в Фергане, но отца будущего актера направили в Тобольск главным режиссером и директором городского драматического театра. Его жена устроилась там же костюмером-гримером. С родителями приехали и двое сыновей: 11-летний Роберт от первого брака Абдуловой и четырехлетний Владимир. Новая беременность, да еще и вдали от дома, была не особо желанной. Но тобольские врачи отговорили женщину от аборта, заверив, что родится девочка. Ошиблись. В 1956-м семья уже впятером вернулась в Фергану. Отец не скрывал, что хотел бы увидеть на сцене хоть одного из своих сыновей. Старшие отказывались наотрез, так что вся надежда была на младшего. Александр дебютировал в пятилетнем возрасте: сыграл деревенского мальчика Степку в спектакле «Кремлевские куранты». Он разговаривал с Лениным, которого играл Абдулов-старший.

Фото: Александр Абдулов и Татьяна Догилева, спектакль «Жестокие игры», «Ленком», 1980 год. Aleksandr Sternin / www.globallookpress.com

Но быть актером парень не стремился. Он отчаянно хулиганил, рано начал курить, дрался. Мастерил бомбы из украденных в кабинете химии реактивов, разрисовывал лицо театральным гримом и пугал соседей. Кстати, пионером Абдулов не был — честно признал, что не достоин такого высокого звания. Ну его и не приняли. Увлекался музыкой — был настоящим «битломаном»: сам мастерил гитары из старых мебельных досок и фанеры, подбирал на слух любимые хиты The Beatles и пел их во дворе. Второй страстью был спорт. Абдулов еще школьником получил звание кандидата в мастера спорта СССР по фехтованию.

Фото: Алесандр Абдулов. Igor Gnevashev / www.globallookpress.com

Однако отец не терял надежды. Он настоял, чтобы младший сын ехал поступить в Москву в театральное училище имени М. С. Щепкина. Парень провалился: комиссии не понравился его напор, «битловая» прическа, а главное — легкая шепелявость. Пришлось вернуться домой и поступить на факультет физкультуры местного педагогического института. Вечерами подрабатывал у отца в театре рабочим сцены. Самолюбие требовало сатисфакции, так что студент внимательно следил за работой актеров и усиленно занимался, исправляя дикцию. Через год Абдулов поступил в ГИТИС.

Фото: Алесандр Абдулов. Mikola Gnisyuk / www.globallookpress.com

Актер Ленкома Еще на вступительном экзамене Абдулов понравился режиссеру театра имени Ленинского комсомола Марку Захарову. Когда молодой актер перешел на четвертый курс, метр окончательно уверился, что нашел новую звезду. Он пригласил парня в свою труппу. Постановки «Ленкома» гремели на всю Москву. Трудно выделить какую-то одну роль в череде блестящих спектаклей, где сыграл Абдулов — «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Дорогая Помелла», «Поминальная молитва», «Юнона и Авось», «Гамлет».

Фото: Александр Абдулов, Ирина Алферова и их дочь Ксения у себя дома, Москва, 1982 год. Виталий Арутюнов / РИА «Новости»

Роли были не всегда главные, но неизменно яркие и запоминающиеся навсегда. А ведь рядом были такие актеры, как Татьяна Пельтцер, Евгений Леонов, Олег Янковский, Александр Збруев, Инна Чурикова и другие таланты. Выделиться на их фоне дорогого стоило. Абдулов сам выбирал образ для своих героев. Например, пройдоха Менахем-Мендл из «Поминальной молитвы» явно не раз был бит за свои аферы. Так появились драные плащ и шляпа, а еще митенки, ножичек, фотокарточки и прочая мелочь на веревочках— чтоб не пропали, когда будут мять бока. Ну и нервный тик, конечно.

Фото: Алесандр Абдулов в фильме «Двое в новом доме», 1978 год. Russian Look / www.globallookpress.com

Работа в кино Абдулов начал сниматься еще студентом. Приходил в массовки и «высокий, с глазами», как сам себя характеризовал актер, он запоминался помрежам. Его приглашали снова. Так и дорос до первой небольшой роли. Дальше еще одна, и еще. Прорыв случился благодаря все тому же Марку Захарову, который в 1978 году взялся за «Обыкновенное чудо». Кстати, тогда Абдулов и Евгения Симонова чуть не погибли. Финальную сцену ухода героев снимали в песчаном карьере под Люберцами. Актриса неосторожно шагнула и стала тонуть в зыбучих песках, партнер бросился ее спасать и тоже увяз. Их вытащила дежурившая на площадке пожарная команда. Абдулов рвался сам исполнять все трюки. Он скрыл, что никогда не ездил верхом. В сцене, где герой должен на всем скаку спрыгнуть с коня и повиснуть на своде арки, он забыл вынуть ноги из стремян. Конь несколько десятков метров волок упавшего седока по камням и земле. Удивительно, но актер отделался ушибами и следующий дубль выполнил безупречно.

Фото: Алесандр Абдулов в роли Медведя, кадр из х/ф «Обыкновенное чудо» / YouTube

После «Чуда» Абдулов проснулся не просто знаменитым — в него мгновенно влюбился почти весь слабый пол страны. Впоследствии картины Захарова составили золотой фонд артиста. И не важно, кем он был — невероятный влюбленный Медведь, ловкач-адвокат, доктор, подручный графа Калиостро Жакоб или печальный рыцарь Ланцелот.

Фото: Вячеслав Тихонов, Александра Захарова, Александр Абдулов, Ольга Волкова. Виктор Раков в фильме Фильм «Убить дракона», 1987 год. Russian Look / www.globallookpress.com

Самая красивая пара кино Первой женой актера стала его коллега Ирина Алферова — та самая, которую большинство помнит по роли Констанции Бонасье из «Трех мушкетерах». Они столкнулись в фойе «Ленкома» и Абдулов тут же начал пытаться завязать разговор с незнакомой красавицей. В тот момент проходивший мимо Янковский хмыкнул: «А вы ведь идеальная пара!». Странный рыжеватый парень не особенно понравился Алферовой. Но когда она увидела его в главной роли спектакля «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», оценила огромный талант актера. Во время гастролей в Ереване Абдулов подошел к ней и прямо спросил, выйдет ли она за него замуж. А чтоб доказать серьезность намерений, пронес ее на руках через весь центральный парк.

Фото: Александр Абдулов и Ирина Алферова, 1984 год. Т.Шахвердиев / РИА «Новости»

Алферова согласилась. Свадьбы в привычном понимании у них не было: пошли вдвоем в ЗАГС, расписались и все. Событие отметили на общей кухне актерского общежития с друзьями, которые принесли немудренные угощения. Позже Евгений Леонов выхлопотал молодым отдельную квартиру.

Интересно Абдулов и Алферова совершили немыслимый по тем временам поступок — они обвенчались. Узнай об этом кто-то из посторонних, оба могли бы навсегда проститься с профессией. Идти в московский храм было опасно, поэтому отчаянные влюбленные выбрали сельскую церковь в Тверской области. Благо, оба были еще не настолько знамениты, чтобы их узнали церковнослужители — многие из передавали списки крещенных и венчаных спецслужбам.

У Алферовой от первого, неофициального, брака была дочь Ксения. Абдулов удочерил ее и постарался стать для девочки родным отцом. А для своей любимой творил настоящие чудеса. Например, однажды задействовал все свои связи и знакомства и достал для нее орхидеи. Цветами он завалил всю комнату. Однажды гуляя по московским паркам, Абдулов набрал несколько мешков ярких желтых листьев. Дома он засыпал эти богатством весь пол в комнатах и коридоре. Когда Алферова вернулась домой, дома ждал шуршащий осенний ковер. И они весь вечер гуляли по нему, словно по парку.

Фото: Александр Абдулов и Ирина Алферова. Igor Gnevashev / www.globallookpress.com

Их называли самой красивой супружеской парой советского кино. Но эта идиллия кончилась в 1993 году. Причин накопилось много: разные темпераменты, измены Абдулова и… политики главы «Ленкома»: он откровенно не любил Алферову как актрису и годами держал ее в массовке. А главная звезда театра просто этого не замечал. После очередной измены Алферова попросила мужа уйти. Тот беспрекословно собрал чемодан и оставил квартиру жене и дочери. Долгое время артист жил в гримерке театра.

Фото: Александр Абдулов, Ирина Алферова и их дочь Ксюша, 1984 год. Виталий Арутюнов / РИА «Новости»

Вторая жена и родная дочь Через некоторое время после развода Абдулов сошелся с балериной и театральным менеджером Галиной Лобановой. Хотя вместе они провели восемь лет, актер так и не стал закреплять отношения официально. После расставания он также оставил своей экс-возлюбленной квартиру в Москве. Во время перелета на Камчатку в 2005 году Абдулов познакомился с юристом Юлией Мешиной. Она оказалась в компании общих друзей и сразу понравилась актеру. Он принялся ухаживать, как умел — красиво, с размахом. Поначалу избранницу сильно смущало, что кавалер ее старше на 22 года. Но Абдулов добился своего. Они поженились и в марте 2007 года родилась Евгения Александровна. Спустя девять месяцев 3 января 2008 года Абдулов скончался от рака. Вдова больше не выходила замуж, занималась воспитанию дочери. Она пошла по стопам отца и поступила на режиссерский факультет во ВГИК.

Друг Абдулов Все друзья артиста вспоминали его, как невероятно отзывчивого человека. Он мог бросить все — репетиции, съемки — чтобы прийти на помощь. Выкладывался и ничего не просил взамен. Находил дефицитные и заграничные лекарства, «выбивал» у чиновников жилье для молодых актеров, осветителей, гримеров, костюмеров «Ленкома». В последние годы жизни Татьяны Пельтцер у нее прогрессировала болезнь Альцгеймера. Понимая, насколько важна для нее работа, Абдулов трогательно опекал великую актрису на сцене и в жизни. Подсказывал слова, физически поддерживал во время выходов на поклоны и следил, чтобы она ни в чем не нуждалась.

Фото: Александр Абдулов и Татьяна Пельтцер. Mikola Gnisyuk / www.globallookpress.com

Была, правда, у Абдулова, одна неприятная страсть — актер был заядлым игроком и легко мог просадить в казино все деньги. Во всяком случае так вспоминал ныне покойный «отец» фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. Абдулов с радостью тащил друзей во все свои проекты. Иногда это выходило боком: так случилось, например, с фильмом «Бременские музыканты & Co». Актер давно вынашивал эту идею. Дело в том, что «Ленком», как и все советские театры, был обязан на новогодних праздниках устраивать представления для детей, так называемые «елки» или «зеленки».

Фото: Александр Абдулов на съемках «Бременские музыканты & Co». Igor Gnevashev / www.globallookpress.com

Обычно «ленкомовцы» показывали сказку о Бременских музыкантах и Абдулов неизменно играл осла. Вот на основе этой истории он и решил создать фильм, заняв друзей-актеров и их детей. Сам он сыграл шута-сказочника.

Абдулов всегда был нарасхват, спал по три-четыре часа в стуки, постоянно где-то снимался, играл на сцене, путешествовал. Именно он в 1995 году возродил Московский международный кинофестиваль и несколько лет был его гендиректором. Кроме того, артист инициировал реставрацию церкви рождества Богородицы в Путинках. Там потом Абдулова и отпевали.