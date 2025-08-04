Сегодня 22:07 Из «Черного дельфина» уже не вернуться. Кто и как сидит в колонии для пожизненно осужденных 0 0 0 Фото: Заключенный ИК-6 «Черный дельфин». Pravda Komsomolskaya / www.globallookpress.com Интересное

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«Черный дельфин» в городе Соль-Илецке — место, где содержат осужденных на пожизненное заключение, а также тех, кто приговорен к большим срокам за тяжкие преступления. Как появилась колония и почему ее так назвали, кто там сидит и в каких условиях — все это в материале 360.ru.

История «Черного дельфина» Своим появлением исправительная колония особого режима № 6 для пожизненно осужденных в Оренбургской области обязана знаменитому предводителю крестьянского восстания Емельяну Пугачеву. После подавления его бунта в 1773 году понадобилось место для ссылки плененных разбойников, так и появился Илецкий острог. Спустя год пугачевский отряд разгромил тюрьму. Однако власти довольно быстро ее восстановили и пенитенциарное заведение вновь заработало. Шли месяцы, десятилетия, даже века, а профиль Илецкого острога не менялся. В 1847-м этапом из Орской крепости в Уральск тут побывал украинский поэт и художник Тарас Шевченко. После Октябрьской революции острог сменил имя и стал Соль-Илецкой тюрьмой УНКВД № 2. Там обитали самые разнообразные заключенные: жертвы доносов и бездумных чисток 30-х, настоящие враги страны и контрреволюционеры, преступники и бандиты. В новом XXI веке заведение получило статус колонии для пожизненно осужденных.

Фото: Емельян Пугачев / Публичное достояние 1/2 Фото: Тарас Шевченко / Публичное достояние 2/2

Как появилось название «Черный дельфин» Если колония родилась из-за одного государственного преступника, то неофициальное название, под которым она известна даже за границей, ей подарил серийный убийца и насильник. Уроженец Донецка Владимир Криштопа с детства увлекался горными лыжами и подводным плаванием. После школы решил выучиться на стоматолога и поступил в Донецкий национальный медицинский университет. Коммуникабельный и привлекательный парень был душой компании и любимцем девушек. Вот только пьяным он становился агрессивным и лез в драки. Сдав очередную летнюю сессию, Криштопа в 1995 году отправился в гости к знакомым в Ростов-на-Дону. Пьяным он оказался в доме на Орбитальной улице и там на лестничной площадке между этажами набросился на женщину, изнасиловал ее и избил до смерти. Через месяц убийца снова напал, только теперь задушил свою жертву и забрал ее аудиоплеер.

Фото: Владимир Криштопа, 2019 год. Вячеслав Кондаков / Википедия

Третье преступление сорвалось и 3 августа 1995 года душгегуба поймали. Криштопу приговорили к расстрелу, но, когда он уже сидел в отделении смертников Новочеркасской тюрьмы, из-за моратория на смертную казнь наказание заменили на 25 лет лишения свободы. Одной из исправительных колоний, где Криштопа отбывал наказание, была ИК-6. Там вместе с сокамерниками убийца «в порядке творческой инициативы» сделал скульптуру дельфина из папье-маше. Поделку покрасили черной краской, другой под рукой не оказалось. Так колония и получила свое прозвище.

Интересно Владимир Криштопа полностью отбыл свой 25-летний срок заключения и вышел на свободу 3 августа 2020 года. Он сразу же уехал в Киев, где получил новые документы. Трудился разнорабочим в церкви. После начала СВО бывшего заключенного мобилизовали в ВСУ и отправили на передовую. Больше о нем никаких сведений не поступало. Владимир Криштопа полностью отбыл свой 25-летний срок заключения и вышел на свободу 3 августа 2020 года. Он сразу же уехал в Киев, где получил новые документы. Трудился разнорабочим в церкви. После начала СВО бывшего заключенного мобилизовали в ВСУ и отправили на передовую. Больше о нем никаких сведений не поступало.

Быт «Черного дельфина» Сегодня «Черный Дельфин» — самая большая колония особого режима в России. Там содержат маньяков, убийц, каннибалов, террористов и особо опасных бандитов — всего около 900 человек, хотя колония может разместить и вдвое больше. За ними присматривает примерно тысяча человек персонала. Осужденным знаменитую скульптуру, что стоит перед зданием администрации, увидеть не суждено: их ведут из автозаков с черными мешками на голове. Так новоприбывшие не смогут рассмотреть окрестности и живьем доберутся до камер, а то не ровен час какой-нибудь мстительный снайпер, например, близкий одной из жертв, попробует убить душегуба.

Интересно При переходе в другой корпус заключенным завязывают глаза повязкой для дезориентации, минимальное количество конвоиров на одного зека — три человека и кинолог с собакой. Каждые 15 минут по камерам проходят дежурные. При переходе в другой корпус заключенным завязывают глаза повязкой для дезориентации, минимальное количество конвоиров на одного зека — три человека и кинолог с собакой. Каждые 15 минут по камерам проходят дежурные.

Самых опасных помещают в одиночные камеры. Остальных расселяют в двух- и четырехместные. Однако разговаривать сокамерникам запрещено, разрешены лишь короткие фразы вроде «Извини» — «Подвинься».

Фото: ИК-6 «Черный дельфин». Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Жизнь в колонии расписана по часам и минутам. Ровно в 6:00 подъем, заправка кроватей, умывание, уборка камеры. Через полчаса включают радио и дают завтрак. Никаких походов в столовую: еду в жестяных мисках просовывают в камеры через окошко. Подходить к ним близко может быть смертельно опасно, так что все подают на специальных лопатах с длинным черенком. В 7:15 начинают работать электророзетки — можно воспользоваться электробритвами, вскипятить воду. В 8:00 радио выключают и начинается утренняя проверка. Визит в камеру хорошо отработан: каждый зек называет свое имя и статьи, стоя лицом к стене, руки за спиной подняты вверх с вывернутыми наружу ладонями.

Фото: ИК-6 «Черный дельфин». Pravda Komsomolskaya / www.globallookpress.com

Только когда наручники защелкнутся на запястьях осужденных, а их самих выведут в коридор, проверяющие приступают к осмотру камер. Дальше все идет так же пунктуально и неизменно. Осмотр врачами — на учете у психиатра состоят около 160 человек. Затем прогулка в «каменном мешке» длиной в несколько метров и решетками вместо потолка. Дальше пара часов работы, обед, уборка в камере. Радио включают на три часа до 17:00, затем ужин, вечерняя проверка, снова радио и включенные розетки. Ровно в 22:00 отбой, так что заключенные могут присесть или лечь на койки — с побудки и до «тихого часа» это категорически запрещено. Свет горит круглосуточно, укрываться с головой нельзя. Курить нельзя, читать можно. Тем, кто провел в ИК-6 как минимум 10 лет и демонстрировал нормальное поведение, могут разрешить смотреть телевизор, но не более 4 часов 15 минут в сутки. Аппарат должны купить родственники, а к просмотру разрешены только центральные каналы. Реклама и передачи, содержащие сцены насилия, блокируются.

Интересно Согласно действующему законодательству, каждый из пожизненно осужденных может просить об условно-досрочном освобождении после того, как отбудет 25-летний срок. При этом, начиная с 22-го года отсидки у заключенного не должно быть никаких замечаний. До сих пор из «Черного дельфина» по УДО никто не выходил. Бежать непосредственно из колонии тоже не удавалось. Согласно действующему законодательству, каждый из пожизненно осужденных может просить об условно-досрочном освобождении после того, как отбудет 25-летний срок. При этом, начиная с 22-го года отсидки у заключенного не должно быть никаких замечаний. До сих пор из «Черного дельфина» по УДО никто не выходил. Бежать непосредственно из колонии тоже не удавалось.

Постояльцы «Черного дельфина» Ильназ Галявиев Четыре года назад Россию потрясло массовое убийство: утром 11 мая 2021 года в казанской гимназии № 175 началась стрельба. Бывший ученик Ильназ Галявиев безжалостно палил в детей и взрослых. Стрелок был вооружен гладкоствольным ружьем, которое, как и патроны, приобрел совершенно легально. Также он принес с собой самодельную бомбу. Сотрудники школы проявили беспримерное мужество, спасая и защищая учеников. Две учительницы сделали это ценой собственной жизни. Кроме них погибло еще семеро подростков. Более тридцати человек получили ранения или травмы при попытках спастись. В итоге убийца сам добровольно сдался полиции. Галявиева признали вменяемым и виновным. Его приговорили к пожизненному заключению, причем у стрелка хватило наглости подавать апелляцию. В своем последнем слове он пообещал, что напишет книгу и со средств от ее продажи погасит иски родственников погибших. Но пока про бестселлер на 23 миллиона рублей (именно столько потребуется убийце) ничего не слышно.

Фото: Ильназ Галявиев в зале заседаний Верховного суда Татарстана, 2022 год. Максим Богодвид / РИА «Новости»

Людоед Николаев Всем, кому такой режим покажется слишком жестким, стоит вспомнить, кто именно коротает свой век в «Черном дельфине». Среди прочих это дебошир, грабитель, серийный убийца и каннибал Владимир Николаев. Во время своего самого долгого пребывания на воле — аж семь месяцев! — в 1997 году Николаев по пьянке поссорился с собутыльником и убил его ударом кулака. Взялся расчленять труп, чтобы проще было от него избавиться, и в процессе решил попробовать человечину. И в вареном, и в жареном виде мясо понравилось. От щедрот угостил куском знакомого: дескать сайгачья вырезка. Второго собутыльника Николаев убил уже сознательно. Часть мяса съел сам, остальное продал на рынке, да только тут его и арестовали. Жутко говорить, но то мясо, которым людоед поделился с приятелем, жена того мужчины пустила на пельмени. Ели всей семьей, включая и детей, отнесли угостить соседей. Те сразу поняли, что это не сайгак, обратились к врачам, а они, опознав человечину, сообщили в милицию. Николаев получил пожизненное заключение и осел в «Черном дельфине».

Фото: Владимира Николаев в «Черном дельфине» / Википедия

Убийца-симулянт Маслич Там же обитал почти коллега каннибала — Александр Маслич. Отбывая наказание за убийство, он поссорился с сокамерником и задушил его. Когда преступника перевели на новое место, он сначала избил своего соседа, педофила-убийцу, а через пару дней задушил его удавкой, вскрыл труп заточкой из стержня шариковой ручки, вынул сердце и сварил его в металлической кружке. Есть добычу преступник не стал, он лишь надеялся, что его примут за людоеда и отправят на судебно-медицинскую экспертизу. Для закрепления эффекта в штрафном изоляторе уговорился с сокамерником и они напали на третьего сидельца, которого удавили и освежевали сломанным лезвием бритвы. Однако доктора признали симулянтов вменяемыми. В итоге Маслича, который к тому времени успел убить еще одного заключенного, приговорили к высшей мере наказания. Однако смертную казнь заменили на пожизненное лишение свободы с билетом в «Черный дельфин». Там он уже никого не убивал, а в 2015 году сам скончался в колонии.

Фото: ИК-6 «Черный дельфин». Pravda Komsomolskaya / www.globallookpress.com

Педофил-убийца Рыльков Олег Рыльков год промышлял квартирными кражами, но внезапно начал бредить о сексе с детьми. Не намереваясь противиться своим желаниям, маньяк разведывал, где живут девочки 6-13 лет и в рабочее время стучался в двери: просил стакан воды или вызвать скорую помощь. Когда его впускали, налетал на своих жертв, насиловал их, а уходя еще и выгребал деньги и ценности. Первый раз Рыльков убил взрослую женщину — она, хоть и согласилась с ним выпить на берегу Волги, отказала маньяку в интиме. Рассвирепевший мужчина избил и задушил подругу, а потом спихнул труп в реку. Второй погибла хозяйка квартиры, забывшая закрыть входную дверь, когда педофил присматривал новые жертвы. Уходя, убийца не забыл про грабеж. Со временем маньяк бросался на детей и подростков любого пола. Лучше не знать, что он творил с их телами. Зверь орудовал в районе Тольятти около четырех лет, в одно время с другим известным убийцей Александром Спесивцевым. Когда Рылькова наконец поймали, он, уже после пожизненного приговора, периодически признавался в новых убийствах.

Фото: Олег Рыльков, 2008 год. Скриншот из программы «Приговоренные пожизненно» / Википедия

Неонацисты, боевики и террористы Олег Костарев прославился на всю страну после того, как днем 21 августа 2006-го вместе с сотоварищами устроил взрыв на Черкизовском рынке. Террориста схватили на месте прохожие и передали милиции — он, студент химтеха, участвовал в создании бомбы и лично доставил ее на место, чтобы уничтожить как можно больше «врагов-мигрантов». На месте погибли восемь, еще шестеро умерли позднее в больницах. Также жертвами стали двое детей. Более 60 человек были ранены. Следствие длилось около года, а уголовное дело растянулось на 40 томов. В конце концов в мае 2008-го организаторы и исполнители теракта получили пожизненное лишение свободы. Костарев отправился в «Черный дельфин».

Фото: Олег Костарев / Википедия

Там же сидит полевой командир Джохара Дудаева Салаудин Тимирбулатов по кличке «Тракторист». Он неоднократно похищал людей ради выкупа, а его банда нападала на федеральные войска и устраивала показательные казни пленных российских солдат. Убийцы все снимали на видеокамеру и впоследствии эти пленки стали доказательствами в суде. Боевика задержали в марте 2000 года. Он признал свою вину лишь в убийстве пленных. Однако это не спасло «Тракториста» от пожизненного заключения, а просьбы о помиловании не помогли. В последнее время мелькали слухи, что Тимирбулатов тяжело болен туберкулезом.

Фото: Чеченский полевой командир Салаудин Тимирбулатов, он же «Тракторист». Скришот из телепередачи «Пожизненно лишенные свободы» / Википедия

Книга о «Черном дельфине» Перечислять можно долго — в «Черном дельфине» страшных знаменитостей хоть отбавляй. Многие из них жалуются на плохие условия содержания и кормежку. Практически все мечтают оказаться на воле, считая, что наказание для них было выбрано слишком суровым. Правда, большинство родных и близких их жертв придерживаются диаметрально противоположного мнения. Эти маньяки, убийцы, педофилы и людоеды охотно дают интервью, сетуя на судьбу. Один из них, бандит и убийца, под псевдонимом написал книгу «Живьем в аду» — как водится, жалостливую и даже со стихами. Еще Иван Бунин писал про таких: «…какой „мальчонка“, отправляемый из одесского порта на Сахалин, тоже не оплакивал себя с величайшим самовосхищением?» Сплетаются в канаты судьбы Повсюду слышен крик и стон. Остаток жизни на «Дельфине» Проходит, как кошмарный сон. Жертвам этих людей жаловаться уже не придется — они мертвы. Совсем. Навсегда. Они не выбирали этой участи, практически всех их убили такие арестанты, которые теперь плачутся, что «тиграм не докладывают мяса».