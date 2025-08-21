Сегодня 21:03 Загадка смерти Троцкого: тайная операция «Утка» или месть одиночки? 0 0 0 Фото: Лев Троцкий. Susana Gonzalez / www.globallookpress.com Интересное

Мексика

Суд

СССР

Оппозиция

Иосиф Сталин

Москва

Ровно 85 лет назад скончался один из самых противоречивых советских политиков — Лев Троцкий. До сих пор вокруг его смерти ходит немало домыслов. Поговаривают, что и двоих его детей убили, мастерски выдав все за случайную смерть и суицид. Как все было на самом деле, разбирался 360.ru.

Убийство Троцкого Молодой канадский бизнесмен Джексон пришел в дом Льва Троцкого в Койоакане, пригороде Мехико, ближе к вечеру 20 августа 1940 года. Незнакомцы не могли попасть на виллу — она тщательно охранялась. Все же ее хозяин, урожденный Лев Бронштейн, видный деятель революции и экс-высокопоставленный лидер СССР, умудрился рассориться с Иосифом Сталиным и ждал его мести. Но Джексон запросто появлялся в доме Троцкого. Он уже был хорошо знаком с беглым политическим эмигрантом, числился преданным сторонником, часто навещал. Теперь же попросил его прочесть статью о троцкистском движении, которую недавно написал.

Фото: Лев Троцкий и Наталья Седова. Keystone Pictures USA / www.globallookpress.com

Позднее в своих мемуарах гражданская жена Троцкого Наталья Седова писала, что в последние дни перед покушением Джексон начал вызывать у политика подозрения. Он подумывал отказать молодому человеку от дома и даже «провести небольшое расследование о нем». Тем не менее революционер любезно пригласил гостя в кабинет. Выждав, когда хозяин углубился в чтение, Меркадер выдрал зашитый под подкладкой плаща альпеншток и что было силы ударил им беглого политика по затылку — лезвие вошло в череп аж на семь сантиметров. Между тем раненый не умер, а схватился за ледоруб и страшно закричал.

Фото: Стол Троцкого, за которым он сидел во время нападения. Susana Gonzalez / www.globallookpress.com

Убийца так растерялся, что не смог быстро добить свою жертву заранее приготовленным для этого кинжалом. А потом в кабинет ворвались охранники и набросились на испанца. Тот начал орать на французском языке: «Они заставили меня сделать это! Они держат в тюрьме мою мать! Они собираются убить ее! Пожалуйста, убейте меня! Я хочу умереть!» Удивительно, но раненый все еще оставался в сознании. Он приказал охране не убивать парня, а выяснить, кто его послал. Тем временем в особняк прибыли полицейские и доктор. Политика увезли в больницу, только там он потерял сознание. Спасти его не сумели и 21 августа 1940 года в 7:25 Троцкий умер.

Фото: Могила Троцкого на территории его дома в Койоакане. Non-exclusive / www.globallookpress.com

Убийцы для Троцкого Операцию со смешным названием «Утка» разработали и готовили разведчики Наум Эйтингон и Павел Судоплатов. Первый участвовал в ликвидации лидера Северного Китая и Маньчжурии Чжан Цзолиня, второй избавил мир от руководителя ОУН Евгения Коновальца. Разведчики собрали две ничего не знавшие друг о друге террористические группы — «Конь», «Мать» плюс третью, без названия, добавили в резерв. В первую входили советский агент Юозас Григулявичюс, или, как он впоследствии себя называл, Иосиф Григулевич, а также известный мексиканский художник Хосе Давид Альфаро Сикейрос, который пригласил к участию своих друзей-живописцев.

Фото: Слева направо: Наум Эйтингон и Павел Судоплатов / Публичное достояние

Налет устроили в мае 1940-го, под утро. Два десятка человек в форме мексиканской полиции и армии ворвались во внутренний двор дома Троцкого и за 15 минут изрешетили выстрелами его спальню. Затем оставили у ее дверей бомбу и убежали. Вот только «ход конем» потерпел неудачу: СВУ не взорвалось, Троцкий с женой не пострадали — они бросились на пол и там переждали обстрел. Пострадали 14-летний внук Троцкого Всеволод Волков, которому пуля чиркнула по ноге, да охранник, что за мзду открыл дверь неудачливым террористам — его убегавшие нападавшие похитили и убили для конспирации. Хозяин дома не догадывался о роли предателя и распорядился прибить на дом мемориальную табличку в его честь. Дескать, тут Сталин убил еще одну жертву.

Фото: Внутренний двор, второе окно слева — комната Льва Троцкого, по которой палили убийцы. Susana Gonzalez

После вторжения оставалась слабая надежда, что Троцкий испугается и покинет Мексику, но старый большевик был крепким орешком. Стены укрепили дополнительной кирпичной кладкой и мешками с песком, на окнах установили стальные ставни, а возле дома начали дежурить полицейские патрули. Кураторов неудачных налетчиков наказывать не стали. Из Москвы лишь потребовали, чтобы за дело принималась вторая группа и уж пусть она постарается довести его до конца.

Фото: Лев Троцкий дает интервью в своем доме в Мексике, 1938 год. Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Убийца Троцкого Спецслужбы СССР завербовали 24-летнего Хайме Рамон Меркадер дель Рио в 1937 году. Его мать Каридад дель Рио уже довольно давно трудилась агентом советской разведки. Парень был боевой, один из руководителей коммунистической молодежной организации в Барселоне. Успел несколько месяцев отсидеть в тюрьме в Валенсии, участвовал в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев. Меркадера сразу присмотрели на роль киллера для Троцкого. Осенью 1939-го испанца с паспортом бизнесмена из Канады Фрэнка Джексона переправили в Нью-Йорк. Там он сблизился с Сильвией Агелофф и обманом заставил ввести себя в круг троцкистов. Впрочем, по другой версии, девушка сама активно сотрудничала с Советами и лишь помогла коллеге подобраться поближе к политику. Той же осенью лже-Джексон перебрался в Мексику якобы по делам фирмы. А весной следующего года все та же то ли шпионка, то ли жертва любви Агелофф, которая переехала к возлюбленному, наконец-то провела его в тщательно охраняемый дом Троцкого. Тому очень понравился молодой единомышленник, так пылавший идеями Четвертого интернационала.

Фото: Сильвия Агелофф, одна из четырех дочерей зажиточных русских эмигрантов / Публичное достояние

Если бы убийство прошло по плану — тихо и незаметно — Меркадер должен был выскользнуть на улицу: там в автомобиле с включенным двигателем его ждали мать и Эйтингон. Когда они увидели, как полицейские уводят убийцу, шпионы уехали и спешно покинули Мексику, улетев на Кубу. Тем временем Меркадер заявил, что он никакой не Джексон, а бельгиец Жак Морнар, свой поступок назвал актом возмездия борца-одиночки и на этом отказался давать показания. Следователи, правда, в историю с бельгийцем не поверили, но вызнать настоящее имя или подтвердить его связи с СССР так и не смогли. Пытки и избиения тоже ни к чему не привели. Разбирательство длилось несколько лет. В конце концов мексиканский суд приговорил мужчину под именем Жак Морнар к максимальному наказанию — 20 годам лишения свободы. Убийца Троцкого отсидел их от звонка до звонка и вышел на свободу 6 мая 1960 года. Сразу же улетел на Кубу, а оттуда тайно на пароходе прибыл в СССР.

Фото: Рамон Меркадер / Публичное достояние

В Москве Рамон Меркадер под именем Рамон Иванович Лопес получил звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», четырехкомнатную квартиру и государственную дачу. До середины 70-х годов прошлого века он работал в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. При этом практически никто не знал, что именно он — тот самый убийца Троцкого. Потом по приглашению Фиделя Кастро переехал на Кубу и трудился советником Министерства иностранных дел. Умер в 1978 году в возрасте 65 лет от саркомы легкого. Прах перевезли в Москву и похоронили на Кунцевском кладбище под именем Лопеса.

Фото: Газетные публикации о Льве Троцком / РИА «Новости»

Дети Троцкого Существует теория, что «длинные руки сталинистов» дотянулись и до детей Троцкого, причем прежде, чем до него самого. Так, например, сына от последней пассии революционера — Льва Седова, верного соратника отца, тоже выставили за границу. Сначала он осел в Берлине, затем окончательно обосновался в Париже. Довольно скоро начал издавать «Бюллетень оппозиции» (троцкисткой оппозиции, разумеется). В Москве не оценили ни издание, ни его создателей: Седов, как и Троцкий, по приезде в СССР должны были быть немедленно арестованы. Но они не рвались на родину. Зимой 1938-го у Седова случился аппендицит. Друзья сосватали ему частную русскую клинику в Париже. Вот только после операции пациент неожиданно умер. Тут же вся эмиграция заголосила, что его убили сталинские агенты. Ну или отравили ранее — тут пригодились воспоминания, как часто болел сын Троцкого за последний год.

Фото: Лев Троцкий с Натальей Седовой, сыном Львом и собакой в ссылке, Алма-Ата, 1928 год / Публичное достояние

Уже в середине 50-х бывший агент НКВД признался американцам, что именно он тайно устроил Седова в небольшую клинику, принадлежавшую русским эмигрантам, и сообщил об этом своему руководству. Но все тот же Судоплатов, в то время отвечавший за ликвидацию врагов СССР за рубежом, писал в своих мемуарах, что к смерти Седова советские агенты отношения не имели. Еще одной жертвой числят дочь Троцкого от первого брака Зинаиду Бронштейн, во втором замужестве — Волкову. Заболев туберкулезом, она в 1930 году получила разрешение советских властей выехать на лечение за границу. Некоторое время жила у отца в Турции, затем лечилась в Берлине. Позднее ее, как и политика, лишили гражданства СССР.

Фото: Зинаида Волкова / Публичное достояние

В 1933-м власти Германии потребовали от нее покинуть страну: слишком нелестного мнения были о ее отце. Волкова никуда не поехала, а покончила жизнь самоубийством. Некоторые исследователи убеждены, что ей «помогли» умереть агенты НКВД. Это полный бред: все, кто знал женщину, рассказывали, что она довольно долго находилась в депрессии. Остальные дети Троцкого тоже не прожили долгую счастливую жизнь: кто пропал без вести, кто умер от туберкулеза, кто расстрелян. Один только Всеволод Волков оказался долгожителем и умер летом 2023 года в Мехико в возрасте 97 лет. Три его дочери живут в Мексике, одна уехала в США и стала психиатром. Один правнук поселился в Израиле.