Сегодня 00:24 Жадинам и соням придется нелегко. Как правильно встречать Прокопа Перезимника Исследователь мифологии Пауков: в день Прокопа Дорогорушителя нельзя спать 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Achim Prill / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Православные верующие 12 марта чтут память христианского монаха и подвижника Прокопия Декаполита. В народном календаре эта дата посвящена Прокопу Перезимнику, или Дорогорушителю. С ним связаны важные для славян приметы и традиции, которые живы до сих пор. 360.ru выяснил, как провести этот день правильно.

Кем был преподобный Прокопий Прокопий Декаполит — одна из ключевых фигур в истории христианства VIII века. Он родился на востоке от Галилейского озера в области Декаполис. Став монахом, исповедник прославился аскетизмом, молитвенным подвигом и борьбой с ересью. Византийской империей в те годы правил Лев Исаврянин, который поддерживал распространившееся иконоборчество, считал почитание икон идолопоклонничеством и строго наказывал приверженцев христианских традиций. Прокопий и его сподвижник святой Василий восстали против ереси. За это правитель приказал избить их и на долгие годы заточить в темницу. Святых выпустили лишь после смерти императора в 741 году.

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Святой поплатился за то, что его взгляды не соответствовали общей государственной идеологии, рассказал 360.ru исследователь мифологии Дмитрий Пауков. Однако император не казнил его, а подверг пыткам и отправил в заключение. «Тогда правители менялись, уходили и, как правило, выпускали тех узников, которых посадили при них. Прокопий умер своей смертью через 10 лет после того, как умер этот император. Он был выпущен из тюрьмы», — уточнил он. Выйдя на свободу, преподобный исповедник вернулся к служению, принимал верующих и наставлял их на путь истинный, учил благочестию и добродетели. Прокопий Декаполит умер глубоким старцем. За веру и стойкость его причислили к лику святых. День Прокопа Дорогорушителя на Руси В народе день памяти Прокопия Декаполита 12 марта получил другое название — Прокоп Перезимник, или Дорогорушитель. Пауков объяснил, что к середине марта активно таял снег и в некоторых регионах, где устоялось такое название, дороги приходили в негодность.

Все-таки зима давала возможность передвигаться на санях, тогда как очередное межсезонье приводило к распутице. Дмитрий Пауков Исследователь мифологии

Какой-либо языческий праздник в этот день крестьяне не отмечали, сообщил собеседник 360.ru. Существовал лишь набор народных примет, связанных с сезоном. Приметы на 12 марта В этот день следовало следить за погодой. Добрым знаком, по словам Паукова, считалось, если снег активно таял — лето будет ранним и теплым. Крестьяне обращали внимание на деревья и то, насколько набухли почки. Например, классическая примета связана с вербой — если она начала активно распускать сережки, значит посев можно начать пораньше.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

«На Прокопа становится понятно, что перезимовали. Зима закончилась, весна все больше вступает в свои права. Об этом много раз повторяют и какие-то другие дни в народном календаре, связанные с почитанием определенных святых. Такое время, такой сезон. Каждый день приносит что-то новое в нарастание весны», — сказал Пауков. Как встретить день Прокопа Дорогорушителя На Руси в этот день люди много молились, прося защиты, помощи в делах и укрепления веры. Кроме того, они проверяли запасы зерна и готовились к полевым работам. Конфликты и ссоры были под запретом.

Общий принцип таков, что нужно вести себя тихо. Если есть возможность не выезжать в дорогу, лучше пересидеть этот день, потому что на Прокопа Дорогорушителя дороги сами по себе приходили в негодность. Дмитрий Пауков Исследователь мифологии

Исследователь мифологии связал это не только с погодными особенностями, но и с личностью святого Прокопия — он долго сидел в заточении и терпеливо ждал освобождения. Поэтому и крестьянам следовало сидеть на месте и не зазывать гостей. «Если гости в этот день наедут, их с трудом будут выгонять, они нарушат некий устой, как если бы сами хозяева вели себя бурно и неподобающе этому дню. Одна из примет была в том, что гости станут своеобразным триггером, что переругаются остальные домочадцы. Это также связано с идеей некого покоя и обездвиживания в этот день», — сказал он. Что нельзя делать 12 марта Существовала примета, по которой крестьянам запрещалось смотреть на закат и выходить из дома в темное время суток, даже в сумерки. Незадолго до этого, 9 марта, они отмечали Тараса Бессонного, когда запрещалось спать до заката, чтобы человека не охватила нечистая сила. Пауков объяснил это необходимостью перестроить биоритмы из-за удлинившегося светового дня.

Фото: Sergey Metelitsa/Global Look Press / www.globallookpress.com

«В принципе, до окончания пасхальной недели нельзя спать днем. Начиналась пора активных полевых работ, и некогда было расслабляться. Зимнюю сонливость нужно было стряхнуть с себя, поэтому появилась такая примета», — отметил он. Хотя погода больше напоминала весеннюю, день Прокопа Перезимника все еще приходился на зимнюю, а значит, темную пору, находился под влиянием Чернобога. По словам историка мифологии, люди верили, что у нечисти появлялся последний шанс сотворить свое черное дело над расслабившимися людьми. Поэтому все, что связано с ночью и темнотой, крестьяне старались держать под контролем.

Нужно все-таки быть аккуратнее и осмотрительнее. Не засыпать днем, не выходить в сумерки, не смотреть на закат. Не махать рукой уезжающим путникам. Считается, что иначе они долго не вернутся, но на самом деле — чтобы не вернулась подделывающаяся под них нечистая сила. Дмитрий Пауков Исследователь мифологии

В день Прокопа Перезимника, по народной примете, нельзя жадничать. Скупердяев жестко наказывали: публично высмеивали в песнях и частушках, устраивали символические суды, забирали часть припасов в пользу общины, принуждали к общественным работам. Тяжесть наказания зависела от региона, иногда крестьяне просто отправляли к жадинам детей за угощением.