Сегодня 04:37 «Хоть по стенке ходи». Как не привести в дом нечистую силу 9 марта в день Тараса Бессонного 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Интересное

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Православные верующие 9 марта вспоминают святителя Тарасия Константинопольского — выдающегося церковного деятеля, оставившего глубокий след в истории христианства. В народе же этот день прозвали Тарасом Бессонным. Кем был святитель Тарасий и почему в этот день нельзя спать до захода солнца — в материале 360.ru.

Кем был святитель Тарасий Константинопольский? Тарасий Константинопольский — одна из ключевых фигур в истории православия. Он родился в VIII веке в знатной семье в Константинополе. Получив блестящее образование, Тарасий занимал высокие государственные должности, но его сердце всегда принадлежало вере. В 784 году, несмотря на его мирское положение, его избрали патриархом Константинопольским.

Фото: РИА «Новости»

Святитель Тарасий известен как активный защитник иконопочитания. В период иконоборчества, когда церковь переживала глубокий кризис, он сыграл важную роль в организации Седьмого Вселенского собора в 787 году, на котором было восстановлено почитание икон. Его мудрость, смирение и преданность вере сделали его одним из самых уважаемых святых в православной традиции. Почему день назвали Тарасом Бессонным? Народное название праздника — Тарас Бессонный — связано с традицией, согласно которой в этот день нельзя ложиться спать до захода солнца. Во-первых, таким образом в этот день почитали память святителя Тарасия, который всю свою жизнь посвятил служению Богу и людям, не жалея сил и времени, и как сказано в житии святого, очень мало спал. Во-вторых, считалось, что сон днем может принести неудачу или даже навлечь болезни.

Фото: РИА «Новости»

В народе бытовало поверье о Кумохе — нечистой силе, которая по весне норовила ухватить сытый кусочек от доброго здоровья человека. Селяне считали, что Кумохе выпадает лишь два дня в году, по весне в день Тараса Бессоного и по осени — 5 сентября, когда она могла выйти из лесной чащи, взойти на крыльцо и зайти в дом. И если в этот день задремать ненароком, то к человеку прицепятся болезни и недомогания.

Фото: РИА «Новости»

Поэтому делали что угодно, лишь бы не задремать ни днем, ни вечером. Говорили: «Кто спит под вечер, тот наспит Кумоху». И молились о защите святому Тарасу, которого в том числе по этой причине прозвали Бессонным или Кумашником. Традиции и обычаи дня Тараса Бессонного На Тараса Бессонного существовало множество традиций, которые соблюдали в разных регионах. Одна из главных — это молитва святителю Тарасию. Верующие просили у него мудрости, терпения и защиты от злых сил. Также в этот день было принято заниматься благотворительностью. Люди помогали бедным, раздавали еду и одежду, чтобы почтить память святителя, который всегда заботился о нуждающихся и поэтому считался среди верующих покровителем нищих, вдов, больных и сирот.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, народ давал нуждающимся денежные пожертвования, чтобы привлечь в дом благополучие. Считалось, что чем больше средств пойдет на благое дело, тем больше счастья придет в семью. На Тараса Бессонного принято заниматься своим здоровьем. Считалось, что если лечение недуга начать на Тараса, то лечение будет успешным и вскоре болезнь отступит, а человек встанет на ноги. Что нельзя делать на Тараса Бессонного? Как и в любой церковный праздник, на Тараса Бессонного существовали строгие запреты. Главный из них — это, конечно же, запрет на сон до захода солнца. С дневным сном в этот день связано еще одно поверье. В народе верили, что матерям нельзя самостоятельно укладывать спать маленьких детей. За них это должен сделать другой родственник или друг семьи. Помимо дневного сна, запрещалось смотреть в дом с улицы через окно. Считалось, что так тоже можно впустить в дом болезнь.

Фото: РИА «Новости»

Еще в этот день не рекомендовалось заниматься тяжелым физическим трудом, особенно если он связан с землей. Считалось, что это может оскорбить память святителя Тарасия, который всегда призывал к миру и духовному труду. Другой важный запрет касался ссор и конфликтов. В этот день нужно было избегать любых споров и стараться сохранять мир в семье и с окружающими. Кроме этого, в этот день старались ни в коем случае не стричься и не избавляться от ненужных вещей, в особенности старых детских игрушек. Приметы и поговорки на день Тараса Бессонного В народе за долгие годы родилось множество примет и поговорок, которые отражали поверья людей, относящиеся к этому дню. Чаще всего люди примечали поведение погоды и наступление тепла: Если выпал снег, то перед Пасхой семь дней будет ненастье;

Грач на дереве вьет гнездо — к стабильному теплу;

Если вороны сильно раскричались, значит, лето будет обильным на дожди и холод;

Ездовые лайки вечером катаются по снегу — к вьюге;

Звери чихают в ненастье — к возможному улучшению погоды;

Увидеть белого зайца — зима в ближайшее время не отступит;

По небу медленно плывут облака — скоро потеплеет;

На улице тепло — к солнечной погоде летом;

Домашние животные постоянно спят — к потеплению;

Высаженные на Тараса Бессонного помидоры и капуста дадут богатый урожай;

Если дверь вдруг сорвется с петель — это к смерти или пожару. И конечно же, народные пословицы, связанные с этим днем, обязательно проговаривают запрет на дневной сон: Тарас — не опрокинь на матрас;

На Тараса хоть по стенке ходи, а спать погоди;

Не спи на Тараса — бессилие нападет. Значение дня Тараса Бессонного День Тараса Бессонного — это не просто церковный праздник, а важный момент в духовной жизни православных верующих. Это день, когда можно остановиться, задуматься о своей жизни и постараться стать лучше.