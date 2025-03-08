Мрачные приметы на Поликарпов день. Что нельзя делать 8 марта, чтобы не растерять финансовую удачу

Во многих странах мира 8 марта празднуют Международный женский день. Однако в православной традиции он имеет другое значение — Поликарпов день. Это праздник, посвященный памяти священномученика Поликарпа Смирнского, одного из самых почитаемых святых раннего христианства. Чем известен почитаемый верующими Поликарп, какие традиции связаны с этим днем и что можно и нельзя делать 8 марта — в материале 360.ru.

Кто такой Святой Поликарп? Святой Поликарп Смирнский — одна из ключевых фигур в истории христианства. Он был учеником апостола Иоанна Богослова и епископом города Смирны (сейчас этот город расположен на территории Турции и носит название Измир). Поликарп известен как один из первых христианских богословов, который активно боролся с ересью и укреплял веру среди своих последователей.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Его жизнь пришлась на сложный период гонений на христиан. В возрасте 86 лет Поликарпа схватили римские власти и приговорили к смерти за отказ отречься от своей веры. Это событие произошло во II веке. Его мученическая кончина стала символом стойкости и преданности христианским идеалам. Мученик считается святым не только в православной, но и в католической традиции. Ему отдают дань как защитнику веры и примеру стойкости перед лицом испытаний. В православии его память особенно чтят в дни Великого поста, когда верующие вспоминают подвиги мучеников. Народные приметы в Поликарпов день Как рассказал 360.ru исследователь мифологии Дмитрий Пауков, в народе в этот день было принято гадать на суженого, предсказывать будущую погоду, подмечая поведение птиц и состояние снега.

Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Клали соломинку на сугроб и смотрели. Чем быстрее она проваливается, тем быстрее сойдет снег. Если она не проваливается, он будет лежать довольно долго», — привел пример эксперт. Некоторые другие народные приметы на этот день: Если лошадь легла на землю, будет метель;

Лед на водоемах еще не сошел — хорошего улова до конца весны не будет;

Если в этот день начал стучать дятел, то весна придет поздно;

Сороки в лесу скрылись — к потеплению, под крышу спрятались — к метели;

Появился густой туман — лето будет дождливым;

Громкое пение синиц говорит о скором потеплении.

С чем связаны древние традиции 8 марта Однако, по словам эксперта, народные традиции, связанные с этим днем, зачастую не имели никакого отношения к почитанию святого Поликарпа в православной церкви. «Гадания на суженого были связаны с Масленицей — древним языческим праздником, связанным с днем весеннего равноденствия. Когда наступал первый молодой месяц перед Масленицей, по нему отмеряли все народные праздники, а не по календарям. Это народные традиции к церковному почитанию великомучеников никакого отношения не имели», — объяснил Пауков. Некоторые традиции сформировались уже с приходом христианства на русскую землю. Так, во время Великого поста, на который приходится Поликарпов день, нельзя свататься или играть свадьбы. То есть на месяц или полтора месяца приходилось это отложить.

Поэтому девки вздыхали и прятали в сундуки свои платья до окончания весны, то есть до Пасхи. А на первой пасхальной неделе уже могла начинаться какая-то любовь. Дмитрий Пауков исследователь мифологии

Традиции Поликарпова дня В этот день принято молиться святому Поликарпу, прося его о защите и укреплении веры. Многие верующие посещают церковные службы, где читают акафисты и молитвы в честь священномученика.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

В народе этот день также связывали с началом весны. Считалось, что с 8 марта начинается период пробуждения природы. Люди готовились к полевым работам, проверяли инструменты и начинали планировать посевные работы. В древние времена в эту дату родители думали о своих дочерях, которые никак не могли найти себе женихов. Они старались пристроить дочь, молили святого Поликарпа о женихах. А сами девицы сидели с кислыми лицами, перебирая приданое. Отсюда пошло и народное название праздника — «день кислых девок». Чтобы не терять время из-за церковного запрета, многие пытались привлечь внимание понравившегося молодого человека. К примеру, ставили тесто и подкидывали его кусочек во двор избраннику. Затем с его двора забирали горсть снега, добавляли в тесто, пекли пирог и угощали им парня и ели сами.

Фото: РИА «Новости»

Для другого гадания девушки в этот день выпекали пирожки с капустой и раздавали их проходящим мимо парням. При этом у них спрашивали имя. Если трижды слышали одно и то же имя, считалось, что это имя будущего жениха. Это всем поднимало настроение, а если парню нравилось, как девушка готовит, он мог начинать за ней ухаживать. Что нельзя делать в Поликарпов день Считается, что 8 марта ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться. Поликарпов день — время мира и смирения, поэтому конфликты и ссоры недопустимы. Также не рекомендуется заниматься тяжелой работой. Этот день лучше посвятить молитве и отдыху, а не физическому труду. Употреблять алкоголь в Поликарпов день тоже запрещено, особенно если праздник выпадает на время поста.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Согласно народным приметам, 8 марта нельзя снимать паутину. В народе говорили, что если находилась паутина — семья будет жить в достатке. А если ее при этом снять, это притянет беды и печали. Еще в этот день нельзя ходить в поношенных вещах, так как через дыры в одежде уйдет финансовая удача. Что можно делать в Поликарпов день В этот день нужно прежде всего молиться и посещать церковь. Это главное, что рекомендуется делать в Поликарпов день. Молитвы святому Поликарпу помогут укрепить веру и обрести душевный покой. Также считается важным помянуть усопших. В этот день можно вспомнить своих близких, ушедших из жизни, и помолиться за их упокой. Кроме этого абсолютно естественно в этот день готовиться к весне. Поликарпов день — отличное время для планирования будущих дел, особенно связанных с землей и сельским хозяйством. Помимо этого, никогда не нужно забывать делать добрые дела. Помощь нуждающимся и проявление милосердия — это то, что особенно ценится в этот день. Значение Поликарпова дня в современном мире В современном мире Поликарпов день остается важным напоминанием о стойкости и верности своим убеждениям. В эпоху, когда многие сталкиваются с неприятностями и испытаниями, пример святого Поликарпа вдохновляет на преодоление трудностей с достоинством и верой.