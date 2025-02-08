Сегодня 02:33 Покойники по родне тоскуют. Какие запреты нельзя нарушать 8 февраля на день Федора Студита 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

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Православные 8 февраля вспоминают святого Федора Студита, в народном же календаре праздник отмечен красным. На Руси прозвали его Федором Поминальником и говорили «Федор Застольник — тоски покойник». Предки опасались в такой день не только веселиться, но и смотреть в окно. Почему на Федора Студита нельзя браться за новые дела и что нужно делать, чтобы точно не накликать беду в дом — в материале 360.ru.

Яркое детство Федора Студита Федор — сын сборщика царских податей, из знатной семьи, которая приходилась родственниками святым Роману Сладкопевцу и Иосифу Исповеднику. Образование мальчик получил великолепное, руководила этим процессом мать. Затем, под влиянием дяди, все семейство Федора приняло монашеский обед. «Они не только перешли к монашеской жизни, но и на базе своего собственного поместья организовали обитель. Ее назвали Сокудион, по имени дяди Федора», — объяснила 360.ru профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых. Как Федор Студит стал светочем монашества На тот момент Федору исполнилось только 22 года. Он принял постриг, хотя был женат. Его молодая супруга Анна также приняла монашество и Федор уже через несколько лет стал игуменом. Под его руководством Студийский монастырь стал светочем всего монашество, его паства приобрела вес и в церковной жизни — с ними считался патриарх, и в светской, поскольку к Федору прислушивался император. Строгий Студийский устав также ввел Федор. Ранее монастырь жил по уставу Василия Великого. По новым правилам личный труд требовался от каждого монаха.

Фото: РИА «Новости»

Преследования Федора Студита Терпел Федор и преследования, хотя пользовался уважением и почитанием. В 815 году император Лев V Армянин, который был известен своим иконоборчеством, созвал собор против почитания икон. Федор же выступил против собора и против императора. Он устроил крестный ход с иконами, за что попал в темницу. Здесь святой продолжил борьбу. Лишь новый император Михаил II Травл прекратил его преследование. Как Федор Студит стал мучеником и чудотворцем Когда Федор вышел из темницы, народ увидел, что он не сломлен ни физически, ни духовно. Встретили Студита как мученика и как чудотворца. Однако император не вернул ему монастырь, Федору пришлось отправиться в скитания, в 826 году он умер. Ученики не покидали Федора до последнего дня. Всего лишь через два года после смерти Федора канонизировали. «Для всех православных христиан Федор является одним из главных учителей аскетизма. Он был апологет иконопочитания. Его главным теоретическим сочинением являются три книги. Из коих первые две написаны в форме диалога между православным и еретиком, а третья излагает учение о видимом образе Христа в форме опровержения доводов, которые представлены иконоборцами», — объяснила Наталия Фоминых.

Фото: РИА «Новости»

Как появился Студийский устав на Руси На Руси Студийский устав ввели в 1065 году, в Киево-Печорской обители. Отсюда его приняли и все другие монастыри. В Русской православной церкви придерживались устава до половины XIV века. Только после XIV–XV веков он начал уступать Иерусалимскому уставу. Считается, что период наиболее плодотворной просветительской деятельности русских монастырей совпадает со временем действия Студийского устава. Почему опасались сглаза на Федора Студита 8 февраля В народном календаре 8 февраля называют на русский манер, с ассоциацией со словом «стужа». Поскольку февральская погода, как правило, связана с метелями и морозами, то на Руси говорили: «Федор Студит — землю студит». В старину считали, что все усопшие в этот день тоскуют по своему дому. Поэтому именно в феврале и дуют такие ветры, которые протяжно завывают. Чтобы его успокоить, надо просто помянуть всех близких добрым словом. Можно помолиться, поставить свечу за упокой, обязательно подать еду на поминальный стол — но помнили и о грозном характере святого. Отсюда и пугающая поговорка: «Федор Застольник — тоски покойник». «Опасаясь сглаза, в старину клали под входную дверь в этот день топор и веточку можжевельника, чтобы нечисть и злые люди не переступили через эти предметы и не вошли в ваше жилище», — добавила Фоминых.

Фото: Freepik

Почему 8 февраля звали Гороховым днем На Руси 8 февраля прозвали и Гороховым днем. Считалось, что празднующий день рождения должен обязательно сварить гороховую кашу, добавить туда сельдерей, морковь и сливочное масло. Подавали такую кашу с гренками, как именинный обед. Верили, что тот, кто полную тарелку съест, будет весь год силен. Поэтому имениннику первому давали за столом первую порцию такой каши. Верные приметы на день Федора Студита 8 февраля В старину с помощью гороха в этот день угадывали погоду на ближайшие недели. Если сухие горошины звонко катятся по блюду, то ждали сильный мороз. Тихий звук означал скорый снегопад. Обязательно на Руси в день Федора Студита делали завязки на сучьях сухой осины и загадывали желание. Считалось, что если успеть это сделать, то желание исполнится очень скоро.

Какие сны 8 февраля нужно запомнить В народе считали, что сны, которые приснятся ночью на 8 февраля, отражают реальные события. Люди старались их запоминать. Хороший сон означал, что и в жизни все будет благополучно.

Если приснится какая-то неприятность, то нужно приложить все силы, чтобы избежать ее. Вероятно, вокруг этого человека происходит что-то нехорошее. Умерший родственник мог появиться во сне. В народе считали, что он пришел предупредить об опасности. Наталия Фоминых

Фото: Freepik

Почему на Федора Студита нельзя оставаться одному День Федора Студита — поминальный. Нужно вспоминать о своих умерших родственниках. Не рекомендовалось в ночь с 7 на 8 февраля оставаться ночью одним. «Одинокие люди в старину старались в этот день дать приют странникам, или просто знакомым. Верили, что умершие родственники придут в дом и случайно могут принести одинокому человеку беду», — рассказала Наталья Фоминых. Что строго запрещено 8 февраля на Федора Студита Смотреть в зеркала в этот день не следует. Предки верили, что в поминальный день можно случайно заглянуть и в потусторонний мир. Не стоит даже открывать окна, иначе злые духи проникнут в дом. Боялись черной кошки, ее на порог не пускали. Верили также, что за новые дела 8 февраля браться нельзя. Обязательно обернутся потерями и убытками. Лучше дождаться более благоприятного периода.

Не надо и веселиться, поскольку в поминальный день кто веселится, тому потом придется долго плакать. Наталия Фоминых

Фото: РИА «Новости»

Погодные приметы в день Федора Студита Крестьяне 8 февраля наблюдали за погодой, пытались понять предзнаменования. Верили, что пение синицы — к холодам. Самовар гудит громко — резкого мороза ждали. Бледная луна — к снегопадам, а яркая — к морозам. Лютую стужу предвещал чистый, солнечный закат. Зато звездная ночь обещала хороший урожай льна. Что можно делать 8 февраля в день Федора Студита В Федоров день, как рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев, разрешалось выполнять только самую необходимую работу. Остальное время лучше посвящать молитве, день должен быть спокойным. Шумные увеселения, развлечения — все под строгим запретом.

По традиции можно обойти свое жилище с горящей церковной свечой. В древности так защищались от злых духов. Двери и окна лучше закрывать плотнее после свечного обхода и повесить природные обереги. Например, чертполох, зверобой, полынь, рябина. Смесь зверобоя с полынью прекрасно справляется с данной задачей. Сергей Шмелев

Строгий запрет для незамужних девушек на 8 февраля По словам эзотерика Сергея Шмелева, на Федора Студита незамужним девушкам строго запрещалось смотреть в зеркала, чтобы не увидеть своего суженого с того света. Нельзя 8 февраля и гадать на зеркалах — верили, что через них идет связь с миром мертвых. «Для успокоения, с точки зрения эзотерики, лучше сделать помин. В этот день обязательным считалось ходить в церковь, помогать нищим, заказывать панихиды», — рассказал Шмелев. Нельзя, добавил эзотерик, ссориться и молодоженам, иначе они рисковали разрушить свой брак. Сергей Шмелев в такой день посоветовал помогать нуждающимся, но при этом рекомендовал в долг никому не давать — плохая примета.