Сегодня 01:02 Замена электросчетчиков. Кто заплатит за умные приборы Эксперт по ЖКХ Баталов: жильцы не должны платить за замену электросчетчиков 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Москва

У каждого прибора учета электричества есть срок службы, по истечении которого его нужно менять. В России с обычных электросчетчиков постепенно переходят на умные. Кто отвечает за их замену и за чей счет проводятся работы — в материале 360.ru.

Когда и как часто нужно меня счетчик электроэнергии в квартире Средний срок эксплуатации приборов учета составляет 30 лет, но периодически нужно проводить поверку, чтобы убедиться, что они работают правильно, а пломбы не сбиты. Для трехфазных счетчиков, предназначенных для работы с напряжением 380 Вольт, установлен интервал в 10 лет, для однофазных, на 220 Вольт, — 16 лет. Дата изготовления и срок службы устройства указаны в техническом паспорте или на самом счетчике. Есть несколько оснований для замены электросчетчика: истекший срок эксплуатации или последней поверки, физические повреждения и неполадки.

Фото: РИА «Новости»

Ответственность за установку, поверку и замену электросчетчиков лежит на гарантирующем поставщике электроэнергии, сообщил 360.ru эксперт в сфере ЖКХ АНО «Центр развития законодательства» Алексей Баталов. В Москве и Подмосковье за это отвечает «Мосэнергосбыт». «Если подходит срок поверки или прибор выходит из строя, компания сама уведомляет собственника — письмом, СМС или через личный кабинет. Проверить статус счетчика можно также по телефону горячей линии или в центре обслуживания», — уточнил он. Умные электросчетчики: как они работают На замену морально устаревшим индукционным электросчетчикам постепенно приходят умные. Они самостоятельно передают показания, поэтому жильцам не нужно снимать данные и передавать их вручную, объяснил Баталов. Проверить текущие данные можно на дисплее счетчика или онлайн. Кроме того, такие приборы способны учитывать потребление по тарифным зонам день/ночь и даже отключать подачу электроэнергии при аварии.

Интересно В 2024 году специалисты «Мособлэнерго» установили и заменили в Подмосковье рекордные 47 тысяч приборов учета электроэнергии. В 2024 году специалисты «Мособлэнерго» установили и заменили в Подмосковье рекордные 47 тысяч приборов учета электроэнергии.

Начисления при наличии умного счетчика не отличаются от обычного. Квитанция придет в почтовый ящик, на электронную почту или отобразится в личном кабинете, а оплатить ее можно любым удобным способом. Баталов объяснил, что умный счетчик отличается от обычного наличием микроконтроллера, который отвечает за дистанционную передачу показаний и другие интеллектуальные функции. Он оснащен также датчиками мощности, напряжения, силы тока и несанкционированного вмешательства, точными часами с календарем. Клеммная коробка и корпус умного прибора опломбированы электронной пломбой, при ее вскрытии происходит запись в журнал событий.

Такие устройства устанавливаются не только в новостройках, но и в обычных домах, если приходит время замены. Алексей Баталов Эксперт в сфере ЖКХ

В 2011 году вышло постановление правительства России о порядке учета коммунальных ресурсов с использованием приборов учета. По нему новые счетчики должны быть интегрированы в интеллектуальную систему. С 2024 года за нарушение этих требований предусмотрены штрафы — 50-100 тысяч рублей для юридических лиц и 20-30 тысяч для должностных. За чей счет производится замена счетчика электроэнергии Жильцы не обязаны платить за замену прибора учета, если он стоит в подъезде или даже в квартире, но при условии, что счетчик введен в эксплуатацию и используется для расчетов. Исключение сделают, если прибор установили с нарушениями или он не передает показания.

Фото: РИА «Новости»

«Если замена проходит по инициативе „Мосэнергосбыта“, например, из-за истекшего межповерочного интервала или поломки, то все бесплатно: сам прибор, установка, пломба и ввод в эксплуатацию», — подчеркнул Баталов. Если же собственник решил установить умный счетчик по собственной инициативе и раньше срока, то ему придется ждать очереди или платить самому. В этом случае прибор и работы обойдутся минимум в пять тысяч рублей. Порядок действий при замене счетчика электроэнергии Гарантирующий поставщик обязан провести поверку или замену электросчетчика, в том числе на умный, в течение шести месяцев с даты истечения межповерочного интервала или жалобы потребителя на неисправность. Расчеты с даты поломки до установки нового прибора учета будут производиться на основе среднемесячного объема потребления или норматива.

Фото: РИА «Новости»

Замена электросчетчика проходит в несколько этапов: Оповещение. Гарантирующий поставщик электроэнергии предупредит жильцов о плановых работах письмом, СМС или через личный кабинет с указанием даты и наименованием подрядной организации. Либо сам владелец квартиры может сообщить об истечении срока и узнать о дне прихода мастера;

Установка и опломбировка. Специалист демонтирует старый счетчик, установит новый и поставит на него номерные контрольные пломбы для фиксации вмешательства в работу прибора;

Составление акта допуска в эксплуатацию. Представитель гарантирующего поставщика электроэнергии проверит правильность подключения счетчика, снимет показания демонтированного прибора и начальные показания нового, запишет тип, заводской номер прибора и межповерочный интервал;

Занесение информации в расчетную программу и начало учета. К первому числу расчетного месяца техническая информация счетчика попадет в специальную программу. Умный счетчик начнет передавать показания, обычный — подсчитывать объем использованного электричества. Можно ли поменять счетчик самостоятельно Баталов предупредил, что даже если владелец квартиры готов заплатить за установку нового счетчика из своего кармана, делать это самостоятельно нельзя. Установку придется согласовать. «Прибор должен быть сертифицирован и включен в реестр допустимых моделей», — сообщил он. После монтажа нужно пригласить специалиста, который опломбирует прибор учета. В обратном случае поставщик откажется принимать показания с нового счетчика и потребует плату по нормативу.