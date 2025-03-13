13 марта 2025 18:50 Россиянка попала на 80 тысяч перед УК. Виной всему — счетчик, как менять приборы правильно? Юрист Крохин объяснил, как не попасть на огромный штраф при замене счетчика 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Жительница Екатеринбурга получила февральскую квитанцию за коммуналку почти на 80 тысяч рублей. Основанием для такой платы за двухкомнатную квартиру на 48 «квадратов» стал штраф за самостоятельную замену счетчика. При этом женщина убеждена, что она ни в чем не виновата. Как не попасть в такую ситуацию, кто может делать поверку и замену приборов учета, разбирался 360.ru.

Счетчик поменяли без сотрудника УК Подробностями своей истории попавшая на штраф екатеринбурженка поделилась в беседе с местным изданием E1.RU. Елена живет в двушке площадью 48 метров, в квартире у нее стоял счетчик. Прибор долгое время исправно работал, но в конце прошлого года внезапно перестал показывать расход горячей воды.

Обратив внимание на неисправность, екатеринбурженка направилась в метрологическую службу, купила новый прибор и заплатила за его установку.

Фото: РИА «Новости»

Все работы провели 25 декабря. После этого Елена обратилась в свою управляющую компанию, чтобы поставить пломбы и ввести прибор в эксплуатацию. Но сделать это оперативно, мягко говоря, не вышло. По словам Елены, ей не давали ответ почти месяц, хотя она обращалась в УК регулярно. Специалист пришел к ней только 23 января.

Отдельно собеседница E1.RU обратила внимание, что исправно платила за горячую воду за декабрь и январь по среднему расходу воды в сентябре и ноябре 2024 года.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Тем не менее расчетный центр оценил мои действия как криминальные. Считаю наказание на сумму 76 016,77 рубля незаконным, необоснованным и аморальным», — поразилась она. В ЕРЦ в ответ на запрос издания пояснили, что пересчитали начисления после обращения управляющей компании. Там свои действия считают абсолютно законными.

Счетчики находились в эксплуатации, жители самовольно сняли пломбы, демонтировали индивидуальный прибор учета, еще и пломбу выбросили. Штраф начислен в соответствии с законодательством. Управляющая компания

Поверка счетчиков: как обманывают россиян

История, которая произошла с Еленой, на самом деле очень распространена, в том числе в столице, отметил в беседе с 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России юрист Константин Крохин.

Фото: РИА «Новости»

Причина наличия такой проблемы и невозможность ее искоренения, по мнению специалиста, кроется в нежелании многих обывателей разбираться в действующем законодательстве и вопросах содержания собственного имущества.

Другая сторона медали — мошенники, о которых известно уже не первый год, указал Крохин. Они приходят якобы проводить поверку счетчиков, хотя на самом деле не имеют на это никакого права.

Все хотят прийти домой, поесть, лечь спать, платить за квартиру и не иметь никаких проблем. Но в условиях капитализма, когда недвижимость является капиталом, стоит дорого и люди должны ее содержать, это, к сожалению, становится полем для мошенников. Константин Крохин

И таких поверочных контор полно. Как правило, речь идет об ИП. По домам сотрудники этих фирм, как правило, ходят по двое. Так этим вороватым молодым людям удобнее отвлекать внимание собственников. «И они делают вид, что все сделали, говорят: ваш счетчик не подлежит поверке, потому что он не работает — и показывают человеку, мол, смотрите, мы воду включаем, а он не работает. А сами делают манипуляции магнитом, физически что-то делают», — объяснил Крохин.

Помимо этого, по словам эксперта, людей могут убеждать, что счетчик работает некорректно, точность у него отличается на две десятых. И очевидно, что простой обыватель не понимает, что это значит, и верит на слово. После клюнувшему на эту удочку человеку предлагают заменить прибор учета.

Фото: РИА «Новости»

«Для понимания: если поверка стоит порядка 600-700 рублей на один счетчик, то поменять его предложат за 4,5 тысячи. А если их два, то стоить это будет уже девять тысяч. В больших квартирах приборов учета может быть четыре. Так что мошенники могут получить 20-30 тысяч рублей», — говорит Крохин.

Замена счетчиков сразу после этой лжеповерки, конечно же, происходит без участия сотрудника УК. И это, подчеркивает эксперт, незаконно. Да, можно, наверное, считать, что раз квартира ваша, счетчик ваш, то можно делать что угодно. Но это большое заблуждение.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Никто не имеет права снимать пломбы на приборах учета, кроме управляющей организации. К сожалению, наши граждане не разбираются в этом», — констатировал собеседник 360.ru. Замена и пломбировка счетчиков: главные правила Требования о порядке замены и пломбировке приборов учета зафиксировали еще в 2011 году в 354-м постановлении правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

И в этом документе прописано, что при замене счетчиков и вводе их в эксплуатацию надо обязательно приглашать представителя управляющей компании.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Этот специалист должен записать показания старого прибора до демонтажа, снять пломбу, заменить счетчик и опломбировать его с нулевым показанием.

Все это записывается в акт пломбировки и акт замены счетчика. И в этом случае управляющая компания понимает, что на момент снятия у вас были одни показания, они должны совпадать с теми показаниями, которые сдавались собственником ранее. Это важно для непрерывности расчетов. Константин Крохин

«Точно такие же правила действуют в отношении электросчетчиков. Ни одному человеку в голову не придет снимать с них пломбы, потому что придет „Энергосбыт“ и оштрафует вас на сумму, в 10 раз превышающую ваш расход на электричество. То же самое и со счетчиками на воду», — указывает Крохин.

И если собственник или нанятые им лица вмешаются в работу приборов учета (а несанкционированное снятие пломб в отсутствие представителя УК является таким вмешательством), то ему начисляют штрафную сумму. Рассчитывают ее по среднему потреблению за предыдущий период и умножают на коэффициент 10.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Отсюда возникают огромные суммы штрафов. И еще раз подчеркну: такие правила установлены в постановлении правительства. Управляющие компании исполняют не свою волю и действуют так не из вредности — они исполняют правила, которые установлены в этом документе», — объяснил собеседник 360.ru. Как не дать себя обмануть поверочным конторам О том, что собственники квартир сталкиваются с навязыванием услуг в сфере ЖКХ, известно уже не первый год. Компании-аферисты пытаются маскироваться под госструктуры, напирают рекламой.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Почему я называю приходящих на поверку людей мошенниками? Потому что, как правило, они никакого права проводить ее не имеют, поскольку не состоят в списке метрологических организаций. Но они могут иметь договор сотрудничества с ними, который дает им право говорить, что они ходили и распространяли информацию о поверочной компании», — говорит Крохин.

То есть они заранее договариваются по телефону, что придут, заведомо зная, что не имеют права проводить поверку. То есть их деятельность направлена на убеждение несведущего человека поменять прибор. И они впаривают эти приборы учета, которые можно было не менять, ведь предыдущие были исправны. Константин Крохин

Для УК ситуация с демонтажем счетчика и работой прибора учета без опломбирования является основанием для штрафного начисления. Удивляться этому странно. Плюс незнание закона не освобождает от его исполнения. Так что, продолжил Крохин, у жительницы Екатеринбурга есть два пути: первый — выплатить штраф, а второй — попробовать оспорить его в суде. Но, по словам юриста, шансы на успех тут будут очень низкие, потому что УК действует правомерно. «Взрослый человек в собственной квартире должен нести ответственность за свои действия. В данном случае я советую пытаться урегулировать это с управляющей организацией. То есть войти с ней в контакт, потому что управляющим организациям тоже такая прибыль не нужна», — заверил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Также Крохин отметил, что срок поверки счетчиков легко проверить самостоятельно — его указывают в квитанции за ЖКУ. Так что если вам вдруг звонят раньше срока и предлагают поверку раньше, торопиться не стоит.

Посмотрели свою квитанцию, увидели в ней срок поверки горячего и холодного снабжения, позвонили в свою УК, которая вам квитанции направляет, еще можно позвонить в МФЦ. И там попросите, чтобы вам рекомендовали, кого можно вызвать для поверки. Константин Крохин

Все телефоны, по словам эксперта, лучше записывать, чтобы потом у вас остались на руках все необходимые данные и доказательства: с кем вы общались, кто вам посоветовал поверочную компанию. Прежде чем пригласить мастера домой, следует уточнить его фамилию, обязательно прояснить, является ли он сотрудником этой организации, имеет ли право проводить поверку. И все это опять же — под запись.

Фото: РИА «Новости»

«Вот прямо этот акцент — есть право не на замену прибора, а на поверку. И это все под запись телефонную. И вам сказали: придет Сидоров Иван Иванович, имеет право, мы правильная фирма. Отлично. В час икс надо быть не одному. Лучше, чтобы с вами был родственник, сосед, друг, кто угодно», — посоветовал собеседник 360.ru.

Перед приходом человека я рекомендую проверить исправность своих приборов учета, что они крутятся. Далее — прежде, чем пустить мастеров, проверьте их документы. Если оказывается, что у них просто договор сотрудничества с компанией, аккредитованной во ФГИС «Аршин», гоните их в шею сразу. Потому что могут и убить, понимаете? Константин Крохин

Еще один важный момент — потребовать от этих сотрудников проводить поверку прямо на ваших глазах, чтобы никто не стоял к вам спиной и не пытался незаметно произвести какие-то манипуляции со счетчиком. «Потому что я сам сталкивался, когда проводил расследование, как один отвлекает, второй стоит спиной с чемоданчиком — манипулирует. После этого стрелка у прибора не крутится. Так что надо, чтобы вас не отвлекали», — рекомендовал юрист.

Далее — если вас начинают убеждать, что прибор неисправен, не соглашайтесь на замену сразу же. Попросите написать акт, а затем решите, что делать — вызывать сотрудников другой поверочной компании или нет.

Фото: РИА «Новости»

«То есть вам это обойдется в 500 или 600 рублей. Но у вас будет шанс провести поверку прибора у нормальных поверщиков. А если вы подадитесь шантажу, поменяете за пять тысяч и никаких концов не найдете. Они, как правило, забирают этот старый счетчик, говорят, он вам не нужен. И все — концы в воду», — предупредил Крохин.

Плюс надо понимать, что в действительности замена счетчиков стоит в разы меньше, чем предлагают такие поверщики. Это никак не пять, а 2-2,5 тысячи рублей.

И самое главное, при любых заменах счетчика не делайте это без управляющей компании. Как только зашел разговор, что надо менять счетчик, что старый неисправен, вы говорите: момент, позвоню в управляющую компанию, чтобы пришел техник, а пока ничего не трогайте. Константин Крохин

В случае если замена будет производиться без УК, надо очень четко осознавать, что это нарушение. Постфактум, по словам Крохина, никто не хочет признавать, что это его собственный недосмотр, проще валить на «управляйку».

Фото: РИА «Новости»

Может ли УК разрешить самому пломбировать счетчики При этом надо учитывать, что многие УК дают добро на самостоятельную распломбировку, демонтаж и замену счетчиков (и в таком случае это уже не самовольно), а люди к этому привыкают и считают это нормой, отмечает сотрудник ТСЖ Дмитрий Ларионов. И это, по его мнению, становится еще одним фактором, из-за которого в обществе до сих пор бытуют странные мифы о замене счетчиков. «Если представитель УК дал добро на самостоятельные действия со счетчиком и пломбами — зафиксируйте это любым способом (запись разговора, скриншот и т. п.)», — рекомендовал он в беседе с E1.RU. Если вы оказались в такой ситуации, как жительница Екатеринбурга, ни в коем случае не стоит следовать совету не оплачивать штраф, потому что уже через два-три месяца у УК появятся основания для ограничения или отключения подачи коммунальных ресурсов должнику.