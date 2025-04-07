Удобный подсчет и передача показаний. Как заменить счетчики электричества в Подмосковье бесплатно?

В 2024 году в подмосковных квартирах и домах заменили и установили 47,4 тысячи счетчиков электричества. Умные приборы самостоятельно снимают и передают показания. Как установить такие устройства бесплатно, расскажем в нашем материале.

Всего в прошлом году в Подмосковье установили более 47 тысяч счетчиков электроэнергии: 12,3 тысячи в ходе технологического присоединения домов и 35,2 тысячи — из-за отсутствия, выхода из строя и истечения срока эксплуатации приборов.

Сейчас в новых домах и квартирах устанавливают интеллектуальные электросчетчики, которые автоматически снимают и передают показания в профильные организации. Устаревшую технику меняют на современные аналоги по мере выхода из строя и истечения межповерочного интервала.

Что делать, если счетчик сломался?

Если прибор учета перестал работать или у него истек срок межповерочного интервала, то необходимо оставить заявку на бесплатную замену. Документ направляется напрямую в «Мосэнергосбыт», в управляющую компанию или сетевую организацию. Заявление можно подать по адресу электронной почты mail@mosoblenergo.ru, а также лично в центрах обслуживания клиентов «Мособлэнерго».

Сообщить о необходимости замены можно по телефону контактного центра «Мосэнергосбыта» +7 499 550-95-50, на сайте или через мобильное приложение ведомства. Там же размещены графики бесплатной замены устройств.

Сроки замены счетчика

На замену счетчика профильной организации дается шесть месяцев с даты выхода устройства из строя или истечения межповерочного интервала. Процедуру проводят в дату, заранее согласованную с собственником.

Когда счетчик находится в нерабочем состоянии — от даты подачи заявки до даты его замены — расчет проводят по среднемесячному объему потребления в предыдущие периоды или по нормативу.

Можно ли заменить счетчик самостоятельно?

Самостоятельно демонтировать счетчик и установленные на нем пломбы запрещено. Однако если устройство не поломалось и оснований для его замены нет, можно заказать такую услугу платно в «Мосэнергосбыте».