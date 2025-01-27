Юрист Фрадкин: многотарифные счетчики помогут существенно уменьшить затраты

Юрист Андрей Фрадкин дал советы по сокращению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в интервью для NEWS.ru . Одним из основных способов экономии он назвал установку счетчиков на отопление и воду, а также использование энергосберегающих лампочек.

Фрадкин подчеркнул, что в теплых климатических зонах и в кирпичных домах можно регулировать свой личный отопительный сезон, используя батареи с регуляторами. Дополнительно можно установить устройства для экономии воды, такие как рассекатели на кранах и унитазы с функцией двойного слива.

Многотарифные счетчики также помогут существенно уменьшить затраты, особенно если перенести работу энергозатратных приборов на ночное время, когда тарифы значительно ниже пиковых. Экономия на электроэнергии возможна и за счет замены обычных лампочек на энергосберегающие.

Фрадкин также рекомендовал воспользоваться возможностью получения кешбэка на оплату ЖКУ, предлагаемую некоторыми банками, размер которого может составлять до 5%.

Наконец, отключение неиспользуемых стационарного телефона, радиоточки и телевизионной антенны поможет снизить ежемесячные платежи.