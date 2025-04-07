Свыше 47 тысяч счетчиков электричества обновили в Подмосковье в 2024 году

За 2024 год энергетики установили и заменили более 47 тысяч приборов учета электроэнергии в Подмосковье. Этот показатель на 45% превысил результаты предыдущего года и стал максимальным за всю историю работы «Мособлэнерго».

В рамках технологического присоединения специалисты компании установили 12 303 новых счетчика, а взамен устаревших или вышедших из строя приборов — еще 35 253 устройства. Так, плановые показатели были перевыполнены на 50,5%.

С 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учета полностью перешла к сетевым компаниям. Это касается как частных домовладений, так и организаций.

Работы по замене счетчиков ведутся круглый год во всех городских округах Подмосковья. Современные интеллектуальные приборы учета автоматически передают данные о потреблении электроэнергии в режиме реального времени, избавляя потребителей от необходимости самостоятельно передавать показания.