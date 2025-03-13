Сегодня 04:07 Василий Капельник — 13 марта. День, когда сосульки предскажут будущее 0 0 0 Фото: Julian Stratenschulte/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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С приходом весны на Руси чествовали преподобного Василия Декаполита. Крестьяне не только вспоминали подвиги византийского монаха, но и гадали, считая, что Василий Капельник предскажет будущую погоду. Что можно и нельзя делать 13 марта — в материале 360.ru.

Святой Василий Декаполит Исповедник жил в VIII веке в Византийской империи и еще в юности принял постриг. Он застал непростое время распространения иконоборческой ереси и гонений на верных традициям христиан. Будучи монахом Василий со своим учителем Прокопием Декаполитом попал в немилость к императору Льву Исаврянину, пережил пытки и многолетнее заточение. Эзотерик Сергей Шмелев в разговоре с 360.ru отметил, что для православных христиан важно почтить память святого Василия. Такие исповедники, как он, отдали свою жизнь за веру и не сломились.

Василий испытал в людской жизни множество тяжб. Он был схвачен, подвергался пыткам. Сергей Шмелев Эзотерик

По преданию, даже стражи восхищались стойкостью святого Василия. Он испытал много боли — мучители били узника по спине и лицу, требуя отказаться от веры. За это в греческих источниках его часто называют тихим воином, то есть победившим не мечом, а силой духа. Когда император погиб, его вместе с другими верующими выпустили из заточения. Василий продолжил аскетические подвиги, молился и проповедовал. Он привел к покаянию многих грешников и переубедил еретиков. В 750 году исповедник умер.

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Мощи святого стали источником чудес, а имя — символом духовной несокрушимости. В молитвах принято просить святого об исцелении духа и тела, а также заступничества в важных делах. День Василия Капельника Народ чтил Василия Декаполита как покровителя весеннего обновления. К середине марта снег таял, начиналась капель, поэтому ему дали имя Василий Капельник. «На Руси христиане считали Василия Капельника как ключевого проводника зимы», — заявил Шмелев.

Интересно В Белоруссии 13 марта отмечается Василий Водопол в честь начала ледохода. В Белоруссии 13 марта отмечается Василий Водопол в честь начала ледохода.

Со временем образ святого слился с капелью — символом победы солнца над зимней тьмой. Люди верили, что святой Василий открывает небо и дарит земле живительную влагу. Приметы на 13 марта Крестьяне внимательно следили за природой, чтобы предсказать погоду на сезон. От урожая зависела их жизнь, и людям было особенно важно подготовиться к возможным неурядицам. Обо многом могли сказать сосульки. Считалось, что длинные «ледяные сережки» сулили богатый урожай льна, активная капель с сосульками — удачный грибной сезон. Существовала поговорка «Василий Капельник — с крыш звенит, на печи не усидит», призывавшая начать подготовку к полевым работам.

Фото: Martin Müller via www.imago-imag/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«В этот день даже можно погадать на сосульке. Если сбить ее полностью, то желание сбудется. Если она рассыплется частями, то, возможно, человек делает что-то не так», — рассказал эзотерик. Погоду можно предсказать по птицам. Внезапный прилет журавлей предвещал скорые заморозки. Если же грачи вили гнезда, то ожидалась ранняя пахота. Ритуалы на день Василия Капельника Праздник Василия Капельника наполнен обрядами и суевериями. Люди собирали талую воду в чистые сосуды, использовали ее для умывания, окропления дома и приготовления пищи, так как она обладала целебной силой. Дети подставляли ладони под сосульки и прислушивались. Упавшую со звоном каплю называли музыкой весны и верили в скорое потепление. Тех, кому вода попала на темя, ждала удача. Считалось также, что приснившийся в этот день сон сбудется на девятый день. Для того, чтобы поскорее пришло тепло, подкармливали птиц. Люди насыпали воробьям и синицам зерно, приговаривая: «Клюйте, пернатые, весну зовите». Снег топили громким смехом. Существовали ритуалы, объяснимые с практической точки зрения. Например, крестьяне срывали березовые и сосновые почки для укрепляющего чая. Мужчины 13 марта проверяли сельхозинвентарь, а женщины начинали красить яйца.

Замужним девушкам и женщинам лучше быть максимально нежными и добрыми по отношению к супругу. Это день отдачи своему выбору, мужу. Смысл в принятии своего выбора и в его прославлении. Сергей Шмелев Эзотерик

Василий Капельник — день энергетической отдачи. Собеседник 360.ru посоветовал посадить растение, цветок или дерево. «Природа пробуждается, время удачи и избавления от ненужного. Нужно многих простить и отпустить. Счастье в новом, в совершенном, в вас самих. Очень важно не поддаваться луковому, а достойно встречать православные праздники», — призвал эзотерик. Что запрещено делать 13 марта Шмелев посоветовал не увлекаться гаданиями слишком сильно и обращаться к ним только в случае крайней нужды. Допустимы только легкие способы вроде сбивания сосулек и гадания не пшене.

Фото: Martin Schutt/dpa / www.globallookpress.com

«В этот день уборку лучше не начинать, праздник же христианский. Если человек начнет уборку, можно вымести все благое от себя. Какие-либо наработки, реалий современности, финансового аспекта, который он себе желает. Нельзя жадничать, обещать что-то и не выполнять», — рассказал Шмелев. В некоторых регионах, например, в Псковской губернии, в день Василия Капельника запрещалось шить. Крестьяне верили, что игла может проткнуть тонкую пелену между зимой и весной. Хозяйки боялись оставлять пустые ведра и заполняли их снегом для привлечения достатка. Стрижка волос укорачивала жизнь, а наблюдение за звездами замораживало душу. В целом, по словам эзотерика, день Василия Капельника — это время энергетической отдачи и сближения с природой. Все хорошее воздастся под конец Великого поста — произойдут большие изменения по всем фронтам.