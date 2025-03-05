Священник Конюхов: во вторую неделю Великого поста нужно практиковать молитвы

Святитель Григорий был известен как учитель, призывавший к умной, сознательной и глубокой молитве. Он утверждал, что посредством молитвы человек способен соприкоснуться с божественными энергиями. Вторая неделя поста посвящена изучению правильной молитвы, как общения с Богом, а не простого исполнения обрядов.

«Мы учимся у святителя Григория, как правильно это делать. Как это делать не формально, не автоматически, а чтобы это было общение со своим Создателем», — пояснил священнослужитель.

Конюхов отметил, что многие люди сталкиваются с трудностями в практике молитвы. Некоторым становится тяжело или скучно, другим сложно поддерживать постоянство в чтении молитв. Священник призвал верующих учиться у святителя Григория Паламы, чтобы сделать молитву не механическим обрядом, а глубоким диалогом с Богом.