Пасха 2024: какого числа, как отмечать, что запрещено | 360°

Общество 04 мая 2024, 15:26 «Воскрес Христос, и торжествует жизнь!» История Пасхи и как правильно ее встретить Религиовед Аветисян рассказал о различиях православной и католической Пасхи Global Look Press

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Пасху — главный праздник в христианстве — православные будут отмечать в это воскресенье, 5 мая. Об истории и значении Светлого Христова Воскресения, отличиях православной Пасхи от католической и о том, как правильно к ней подготовиться, — в материале 360.ru.

Когда Пасха в 2024 году

У Пасхи нет постоянной даты. Религиовед Юлия Ковалева напомнила в разговоре с 360.ru, что этот праздник отмечают в воскресенье, следующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия, но не ранее 21 марта.

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«Определяя этот день, православные и католики ссылаются на разные календари: старый юлианский и новый грегорианский соответственно», — уточнила Ковалева

В 2024 году православную Пасху будут отмечать 5 мая. В ночь на воскресенье завершится Великий пост — время самоочищения.

Global Look Press

История Светлого Христова Воскресения

Пасха знаменует собой воскрешение Христа — Сына Божьего. Он принял страдания и лишился жизни, чтобы искупить грехи всего человечества.

Иисус сошел в ад, чтобы освободить души умерших. Считалось, что до этой жертвы даже праведники после смерти попадали в преисподнюю.

Смерть, где твое жало?! Ад, где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из Гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь. Иоанн Златоуст святитель, архиепископ Константинопольский, богослов

Согласно Новому Завету, один из 12 учеников Христа Иуда Искариот выдал первосвященникам Иисуса, предав его за 30 сребренников. После этого Христа схватили, судили и затем заставили нести на себе крест на вершину горы Голгофы, чтобы на нем же распять. Он умер в пятницу.

Иисуса захоронили в пещере, а вход заслонили огромным камнем, который невозможно было сдвинуть. Уже в воскресенье Сын Божий воскрес, о чем возвестил Ангел.

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Изначально праздник Пасхи привязывали к освобождению из египетского рабства евреев. Согласно Ветхому Завету, еврейский юноша Иосиф Прекрасный попал благодаря своим завистливым браться в рабство в Египте. Он был мудр, поэтому смог стать первым министром при фараоне и перевез в Египет весь свой народ. Этот период можно назвать временем процветания.

Иосиф умер, а евреев начали притеснять и взяли в рабство. Тогда Господь явился Моисею и повелел освободить еврейский народ. Моисей вместе с братом Аароном пришли к фараону и потребовали отпустить евреев. Правитель Египта посмеялся над ними и отказал.

Тогда Господь обрушил на Египет 10 бед — одна за другой. Вода в Ниле обратилась в кровь, было нашествие жаб, саранчи, мух, огненный град, тьма, болезни. Но фараон оставался неприклонен.

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Перед последней казнью Господь сказал евреям, чтобы зарезали ягненка и намазали его кровью ворота и двери домов. А ночью на Египет опустился ангел смерти и убил в каждом доме, кроме семей евреев, первенца, в том числе в доме фараона. Только после этого он разрешил народу уйти.

Начался Исход, или Песах — освобожденные евреи покинули Египет. До сих пор еврейский народ считает этот праздник самым главным.

От слова «песах», что в переводе означает «миновать», «обойти стороной», и пошло название праздника у христиан — Пасха. Считается, что Иисус вернулся к жизни накануне еврейского Песаха.

РИА «Новости»

В чем суть Пасхи для православных

День воскрешения Иисуса Христа по значимости превосходит даже Рождество. Верующие радуются победе жизни над смертью, добра над злом.

Для многих это встреча с Сыном Божьим, символ вечной жизни и самое светлое время после ограничений и самоочищения по прошествии Великого поста.

Пасхальные традиции

К Пасхе готовятся задолго до ее прихода, рассказала Юлия Ковалева. Люди выдерживают Великий пост. Седьмая седмица полностью посвящена грядущему празднику. В это время наводят порядок в доме, выбрасыкают мусор и ненужные вещи.

В Чистый четверг хорошо сходить в баню или тщательно помыться. В последующие дни хозяйки готовят кулич, творожную пасху, красят яйца.

Global Look Press

«Пасха любит изобилие, особенно после воздержания в Великий пост. Чувствуется радость, что человек проделал путь вместе с Христом, а праздничный стол — это награда», — добавила Ковалева.

В ночь на Пасху в храмах проходят богослужения и крестные ходы. В воскресенье верующие встречают праздник в семейном кругу, ходят в гости к родственникам, приветствуют друг друга, разнося благую весть.

После Пасхи было принято отдыхать несколько дней, поэтому хозяйки готовили еду с запасом.

В день воскрешения Христа нет никаких запретов на крещения, поминальные службы, но из-за занятости и насыщенности расписания церкви обычно отказывают. Исключение могут сделать для крайних случаев.

РИА «Новости»

В чем отличия от католической Пасхи?

Значимой разницы между католической и православной Пасхой не существует, поскольку все христианские Церкви празднуют ее как воскресение Христа, объяснил в разговоре с 360.ru. преподаватель по философии МГЛУ и эксперт по религии Ашот Аветисян. Но есть некоторые расхождения в обрядах.

«Католики и православные празднуют Пасху в разные дни. Промежуток между ними может составлять до 25 дней. Примерно раз в 10 лет они совпадают», — добавил Аветисян.

Global Look Press

Для православных важно держать пост — он длится 42 дня, то есть семь недель, подчеркнул Аветисян.

Некоторые верующие соблюдают его все время, другие присоединяются в последнюю, Страстную неделю.

У католиков строгость поста по неделям не различается. Также у них нет строгого канона придерживаться поста. Ашот Аветисян

По словам Юлии Ковалевой, некоторые католики постятся только по пятницам.

«Они воздерживают каждую пятницу до Пасхи от любого вида мяса», — пояснила эксперт.

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В православной русской традиции есть кулич, творожная пасха, которые нужно освящать. На праздничном столе у жителей Запада нет единой традиции, касающейся выпечки, добавила Ковалева.

«В некоторых странах едят маленькие булочки с корицей, где-то пекут колоски, подают фруктовый торт. В отличие от православных, они считают своей обязанностью принести корзину с подарками в церковь для благословения», — сообщила религиовед.

Michael Reynolds — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

У католиков праздник ассоциируется с шоколадными яйцами и пасхальными зайцами. Принято окрашивать яйца в пастельные тона, иногда покупают пластиковые в качестве украшения.

Вместо того чтобы «биться» яйцами, как это принято в православии, родители-католики прячут разноцветные пластиковые яйца с конфетами, а дети их ищут.

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Что запрещено на Пасху

Священнослужители напоминают, что Пасха — такой же день, как все остальные, поэтому допускаются банные процедуры и празднества. Однако пить зависимым или не знающим меры людям не стоит.

На Пасху нельзя грустить, хмуриться, обижаться, ругаться с близкими, родственниками, соседями. Наоборот, нужно радоваться, смеяться, славить Христа, принимать гостей и угощать их.

Global Look Press

Также в этот день лучше не работать, а если выпал рабочий день, то по возможности взять отгул или отложить срочные дела. Если это невозможно, то работать можно. Главное — не грустить. Тем более что радоваться воскрешению Христа положено и всю последующую неделю.

На Пасху рекомендуют отложить домашние дела, генеральную уборку, шитье и вязание. Принято ездить на кладбище и навещать умерших, но Церковь советует сделать это в другие дни, например на Радоницу. А на Пасху пойти в храм и помолиться.

Если верующие придут венчаться в этот день, им откажут. Кроме того, нельзя гадать — впрочем, как и в другие дни года.

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Пасхальное приветствие: как правильно христосоваться

Согласно Библии, жены-мироносицы пришли к Гробу Господню, чтобы помазать тело распятого Христа благовониями. Они увидели Ангела, который сообщил им о воскрешении.

Что вы ищете живого между мертвыми? Ангел

Поэтому при встрече на Пасху принято здороваться «Христос воскресе!» и отвечать «Воистину воскресе!»

Почему на Пасху красят яйца

«У православных крашеные яйца — это символ и ритуальное блюдо. К нему относятся с должной долей уважения, почтения, принято не выбрасывать скорлупу в мусор», — отметила Юлия Ковалева.

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По словам Ашота Аветисяна, яйца принято красить в красный цвет. Он символизирует кровь Христа, пролитую для спасения человечества.

Есть придание, что Мария Магдалена после вести о воскресении Христа так обрадовалась, что пришла сообщить об этом императору Тиберию.

К нему нельзя было войти без подарка, поэтому Мария взяла с собой символ жизни — яйцо. Услышав новость, Тиберий рассмеялся. Он сказал, что поверит этому, если яйцо в руках Марии станет красным. В ту же секунду оно окрасилось в багровые тона.

Как испечь пасхальный кулич и что он обозначает

Религиовед Ковалева подчеркнула, что кулич символизирует незримое присутствие Христа, которому в середине стола оставляют свободное место.

Eugen Kotenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Главное в пасхальной выпечке — воздушность теста. Это не кекс, который должен быть влажным, скорее наоборот. Классическая начинка для такого изделия — изюм и цукаты. Многие замачивают их в ликере или роме для пикантности и аромата.

Украшают куличи взбитым сахарным сиропом с добавлением желаnина. При нагревании такая глазурь становится белой и быстро застывает, а после не трескается, как это бывает с традиционной смесью из яичного белка и сахарной пудры.