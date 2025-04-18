Сегодня 00:33 «В руки Твои предаю дух Мой». Через что прошел Христос в Страстную пятницу Священник Конюхов рассказал, что означает чин погребения в Страстную пятницу 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Общество

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Страстная пятница — самый скорбный день для христиан. Что пережил Иисус Христос и как правильно провести конец Страстной недели — в материале 360.ru.

Какого числа Страстная пятница в 2025 году Великая пятница зависит от даты Светлой Пасхи. В 2025 году она выпадет на 20 апреля. Таким образом, Страстная пятница придется на 18-е число. Какие события произошли в Страстную седмицу Страстная седмица — особенное время. Это были последние земные дни Иисуса на земле. понедельник Господь проклял смоковницу, также вспоминают о страданиях Иосифа Прекрасного;

Во вторник Христос поведал народу в Иерусалиме притчи о десяти девах и талантах;

среду ученик Иисуса Иуда предал его;

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

четверг произошли Тайная вечеря, моление о чаше в Гефсиманском саду и арест Христа;

В пятницу Спасителя распяли на кресте;

В субботу его тело погребли. На следующий день произошло чудо — Христос воскрес. По этому случаю христиане всего мира празднуют Светлую Пасху. Что случилось с Христом в Страстную пятницу Страстной, или Великой, пятнице предшествовало предательство Спасителя его учеником Иудой Искариотом, который сам пришел к первосвященникам и предложил выдать им учителя за определенную цену. Книжники дали Иуде 30 сребренников. В четверг Христос понял неизбежность предстоящих мучений. Впервые он молил Господа о спасении, чтобы эта участь миновала его.

Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. Мф (26:36-46)

Тогда же Иуда указал на Христа, поцеловав его. Спасителя арестовали. С тех пор начался его последний день на земле как человека.

Фото: Himanshu Bhatt/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Страстная пятница — квинтэссенция Великого поста. В древности на пятый день седмицы не полагалось вкушать пищу, так как это время скорби и серьезного осмысления той жертвы, которую принес за каждого из нас любящий Сын Божий. Он добровольно пошел на распятие — один из самых болезненных и жестоких видов казни того времени», — рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. Пятница началась с ночного допроса у Понтия Пилата, префекта Иудеи от Рима. Он быстро понял абсурдность обвинений первосвященников по отношению к Христу и отправил его на суд царя Ирода, который в тот день оказался в Иерусалиме по случаю празднования Пасхи (иудейский праздник). Последний не стал судить Иисуса.

… уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Лк (23:11)

Пилат понял, что Христа предали из зависти, и несколько раз пытался спасти его от казни. Он предложил помиловать одного из трех преступников в преддверии праздника Пасхи. Толпа должна была выбрать кого: убийцу, знаменитого разбойника Варавву или Иисуса. К тому моменту первосвященники успели подговорить народ, который кричал безжалостное «Варавву», а по отношению к Спасителю — «Распни его, распни!» Тогда Пилат умыл руки и сказал:

Невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. Мф (27:24)

Христа приговорили к казни. Перед этим его долго мучили солдаты, а после всей боли Сыну Божьему пришлось самому нести крест на гору Голгофу, где он нашел смерть. Иисуса прибили гвоздями к кресту, и он промучился так несколько часов.

Фото: Pia Bayer/dpa / www.globallookpress.com

Вместе с ним на крестах распяли еще двух преступников, один из которых в последний момент раскаялся в своем грехе. Тогда Христос пообещал ему, что тот первый войдет в Царство Небесное. В какой-то момент он произнес: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Таким образом, Иисус пережил не только мучительные страдания, но и самое главное — ужас богооставленности, когда приходится встречать смерть в одиночестве.

Интересно Последнее, что он сказал перед смертью, было: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой». Эти слова значат, что Христос примирился с чувством богооставленности и подчинился божьему промыслу. Последнее, что он сказал перед смертью, было: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой». Эти слова значат, что Христос примирился с чувством богооставленности и подчинился божьему промыслу.

Почему Иисуса Христа называют Спасителем? Все дело в страшной смерти на кресте. Этим актом Сын Божий искупил грехи всего человечества: людей, которые жили в его время, и последующих поколений. После его смерти солнце зашло за тучи, подобно солнечному затмению, и началось страшное землетрясение.

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Богослужения в Страстную пятницу В четверг вечером в храмах читают 12 Евангелиев Страстей Христовых. Утром Великой пятницы совершают чин Царских Часов, где уделяют особое внимание отрывкам из Ветхого Завета о Христе и из Нового Завета, где рассказывается о его страданиях. «Потом проводят вечерню с выносом плащаницы — некоего изображения Иисуса во гробе. Обычно в храмах посередине ставят гробницу и туда кладут это изображение. Его украшают живыми цветами. Люди с благоговением идут и прикладываются к плащанице, молятся Христу», — объяснил священник.

Фото: Медиасток.рф

Вечером совершают особый чин. «Как ночью тело Христа сняли с креста и погребли, так и мы совершаем чин погребения», — отметил Конюхов. Страстная пятница — день, когда запрещено проводить литургию, потому что это радостное богослужение, а в пятницу люди скорбят, добавил клирик. Как правильно поститься в Страстную пятницу В последний земной день Христа верующим следует соблюдать строгий пост. Церковь рекомендует полное воздержание от пищи до выноса плащаницы. Последнее правило разрешено соблюдать только здоровым взрослым людям. После допускается съесть немного хлеба, выпить воды, разрешены фрукты без термической обработки.

Что можно делать в Страстную пятницу Посетить богослужение;

Прочитать Евангелие о Страстях Христовых;

Соблюсти строгий пост, если позволяет здоровье;

Завершить подготовку к Пасхе: например, докрасить куриные яйца, но без шума и суеты. Можно печь куличи только после захода солнца, если это не мешает молитве.

Совершить доброе дело: помочь нуждающемуся, подать милостыню, простить обиды, примириться с ближним. Что нельзя делать в Страстную пятницу Употреблять скоромную пищу — мясо, рыбу, молочные продукты, масло, алкоголь. Чай и кофе не рекомендуются;

Под запретом ремонт, уборка, стирка, огородные работы;

Веселиться — нельзя петь, танцевать, смотреть развлекательные передачи;

Ссориться, сквернословить, осуждать, так как этот день требует молчания и сосредоточения на молитве;

Допускать интимную близость — супругам рекомендуется полное воздержание.