«Кесарево кесарю, а Божие Богу». Что нужно делать в Великий вторник

Священник Харитонов объяснил, как правильно провести Великий вторник

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Продолжается Страстная седмица — неделя, которую завершит Светлая Пасха. Это особенное время, когда верующие вспоминают последние земные дни Иисуса Христа и связанные с ними чудеса. Что произошло со Спасителем в Великий вторник и как христианину вести себя — в материале 360.ru.

Великий вторник в 2025 году

Вторник, как часть Страстной недели, зависит от даты Светлой Пасхи. В 2025 году верующие отпразднуют Христово Воскресение 20 апреля. Соответственно, Великий вторник придется на 15-е число.

Какие события произошли с Христом в Страстную неделю

Неделя перед Пасхой — последние земные дни Спасителя на земле. Вот о чем вспоминают верующие в этот период:

Ilya Moskovets/URA.RU
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

В воскресенье верующие радуются чуду — воскрешению Иисуса, его спасению. Празднуется Светлая Пасха.

Что случилось с Иисусом Христом в Великий вторник

Во вторник Спаситель прибыл в Иерусалимский храм, где проповедовал простому народу. Во время своих речей Христос обличил фарисеев и первосвященников в лицемерии и непорядочности.

Старейшины хотели схватить Иисуса и убить, но не решались открыто это сделать, поэтому задавали провокационные вопросы. Так, они поинтересовались, нужно ли жителям Иудеи платить кесарю подать, то есть налоги. Положительный ответ должен был подорвать доверие к Сыну Божьему, а отрицательный означал бы побуждение к бунту в Иерусалиме. Это повод схватить проповедовавшего.

Интересно

Спаситель ответил: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Выражение означает, что каждому нужно воздавать по его заслугам.

Кроме того, в этот день Христос рассказал людям две притчи: о 10 девах и талантах.

Фото: Медиасток.рф

Притча о 10 девах

Десять дев, подружек невесты, собрались встретить жениха. Пять из них были мудрыми, а пять — неразумными. Мудрые взяли с собой светильники и запас масла, а неразумные взяли светильники, но не подумали о масле.

Жених задерживался, все девы задремали. Вдруг в полночь раздался крик: «Жених идет!» Девушки проснулись и стали поправлять свои светильники. Неразумные увидели, что их огонь гаснет, и сказали мудрым: «Дайте нам масла, а то наши светильники гаснут». Но мудрые ответили: «Нет, иначе не хватит ни нам, ни вам. Лучше пойдите к продавцам и купите себе».

Пока неразумные девы ходили за маслом, жених пришел. Те, кто был готов, вошли с ним на брачный пир, и двери закрылись. Позже вернулись остальные девы, стучали и говорили: «Господин, открой нам!» Но он ответил: «Истинно говорю вам: я не знаю вас».

Эта притча учит нас, что нужно всегда быть готовыми, ведь мы не знаем, когда Господь придет. Одних Он примет, а других — нет, тогда будет поздно что-то менять. Поэтому важно не только называться верующими, но и жить так, чтобы свет веры не угас.

Фреска русского иконописца Дионисия «Притча о девах разумных и неразумных» из собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом Белозерском монастыре
Фото: Фреска русского иконописца Дионисия «Притча о девах разумных и неразумных» из собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом Белозерском монастыре/РИА «Новости»

Притча о талантах

Однажды господин призвал трех рабов. Одному дал пять талантов, другому — два, а третьему — один, но каждому по силе. Раб с пятью талантами употребил их в дело и приобрел еще пять, так же поступил работник с двумя талантами. А тот, кто был с одним, не захотел трудиться и закопал его в землю.

После долгого отсутствия господин вернулся и потребовал отчета. Подошел к нему раб: «Господин! Пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них».

Человек наградил его. То же самое он сделал с тем, кто вернул ему два.

Подошел и получивший один талант, сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; вот я, испугавшись этого, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое».

Mary Evans Picture Library/ Притча о талантах
Фото: Mary Evans Picture Library/ Притча о талантах/www.globallookpress.com

На это сказал господин:

«Лукавый и ленивый раб! Твоими устами буду судить тебя; ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; поэтому и должен был ты отдать серебро мое торгующим; и я, возвратившись, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится; а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму кромешную (внешнюю); там будет плач и скрежет зубов».

Притча гласит следующее: Бог дает каждому человеку по его возможностям и способностям дары: здоровье, силы, жизнь, житейские блага и прочее. Люди могут применить их или обесценить, но Бог потребует отчет во время Второго пришествия. И тогда благодарные получат похвалу, а ленивые — осуждение и вечные муки.

Фото: Медиасток.рф

Какие богослужения проводят в храмах

В понедельник, вторник и среду в храмах проводят последние литургии преждеосвященных Даров, рассказал 360.ru священник Константин Харитонов.

«Совершают особые песнопения для Страстной седмицы, читают во всех храмах полностью Евангелие», — отметил отец Константин.

Верующие стараются попасть в эти дни в церковь, чтобы быть сопричастными.

Фото: Медиасток.рф

Какие молитвы можно читать дома в Великий вторник

В Великий вторник, а также понедельник и среду верующим христианам следует читать Евангелие. Кроме того, существуют и специальные молитвы.

Тропарь, глас 8

Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас.

Кондак, глас 2

Час, душе, конца помысливши, и посечения смоковницы убоявшися, данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная, бодрствующи и зовущи: да не пребудем вне чертога Христова.

Фото: Медиасток.рф

Что можно и нельзя делать в Великий вторник

В Великий вторник следует:

Заниматься праздными делами не рекомендуется, напомнил отец Константин. Они могут нарушить молитвенный настрой. Также запрещено:

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