Сегодня 01:03 «Кесарево кесарю, а Божие Богу». Что нужно делать в Великий вторник Священник Харитонов объяснил, как правильно провести Великий вторник 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Продолжается Страстная седмица — неделя, которую завершит Светлая Пасха. Это особенное время, когда верующие вспоминают последние земные дни Иисуса Христа и связанные с ними чудеса. Что произошло со Спасителем в Великий вторник и как христианину вести себя — в материале 360.ru.

Великий вторник в 2025 году Вторник, как часть Страстной недели, зависит от даты Светлой Пасхи. В 2025 году верующие отпразднуют Христово Воскресение 20 апреля. Соответственно, Великий вторник придется на 15-е число. Какие события произошли с Христом в Страстную неделю Неделя перед Пасхой — последние земные дни Спасителя на земле. Вот о чем вспоминают верующие в этот период: Великий понедельник — о страданиях Иосифа Прекрасного и проклятии смоковницы Христом;

Во вторник — о последней проповеди Спасителя в храме Иерусалима;

В среду ученик Сына Божьего Иуда предал своего учителя за 30 сребренников;

В четверг случились Тайная вечеря, моление о чаше в Гефсиманском саду и арест Иисуса;

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

В пятницу Спасителя распяли;

В субботу тело Христа сняли с креста и погребли. В воскресенье верующие радуются чуду — воскрешению Иисуса, его спасению. Празднуется Светлая Пасха. Что случилось с Иисусом Христом в Великий вторник Во вторник Спаситель прибыл в Иерусалимский храм, где проповедовал простому народу. Во время своих речей Христос обличил фарисеев и первосвященников в лицемерии и непорядочности. Старейшины хотели схватить Иисуса и убить, но не решались открыто это сделать, поэтому задавали провокационные вопросы. Так, они поинтересовались, нужно ли жителям Иудеи платить кесарю подать, то есть налоги. Положительный ответ должен был подорвать доверие к Сыну Божьему, а отрицательный означал бы побуждение к бунту в Иерусалиме. Это повод схватить проповедовавшего.

Интересно Спаситель ответил: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Выражение означает, что каждому нужно воздавать по его заслугам. Спаситель ответил: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Выражение означает, что каждому нужно воздавать по его заслугам.

Кроме того, в этот день Христос рассказал людям две притчи: о 10 девах и талантах.

Фото: Медиасток.рф

Притча о 10 девах Десять дев, подружек невесты, собрались встретить жениха. Пять из них были мудрыми, а пять — неразумными. Мудрые взяли с собой светильники и запас масла, а неразумные взяли светильники, но не подумали о масле. Жених задерживался, все девы задремали. Вдруг в полночь раздался крик: «Жених идет!» Девушки проснулись и стали поправлять свои светильники. Неразумные увидели, что их огонь гаснет, и сказали мудрым: «Дайте нам масла, а то наши светильники гаснут». Но мудрые ответили: «Нет, иначе не хватит ни нам, ни вам. Лучше пойдите к продавцам и купите себе». Пока неразумные девы ходили за маслом, жених пришел. Те, кто был готов, вошли с ним на брачный пир, и двери закрылись. Позже вернулись остальные девы, стучали и говорили: «Господин, открой нам!» Но он ответил: «Истинно говорю вам: я не знаю вас». Эта притча учит нас, что нужно всегда быть готовыми, ведь мы не знаем, когда Господь придет. Одних Он примет, а других — нет, тогда будет поздно что-то менять. Поэтому важно не только называться верующими, но и жить так, чтобы свет веры не угас.

Фото: Фреска русского иконописца Дионисия «Притча о девах разумных и неразумных» из собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом Белозерском монастыре / РИА «Новости»

Притча о талантах Однажды господин призвал трех рабов. Одному дал пять талантов, другому — два, а третьему — один, но каждому по силе. Раб с пятью талантами употребил их в дело и приобрел еще пять, так же поступил работник с двумя талантами. А тот, кто был с одним, не захотел трудиться и закопал его в землю. После долгого отсутствия господин вернулся и потребовал отчета. Подошел к нему раб: «Господин! Пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них». Человек наградил его. То же самое он сделал с тем, кто вернул ему два. Подошел и получивший один талант, сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; вот я, испугавшись этого, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое».

Фото: Mary Evans Picture Library/ Притча о талантах / www.globallookpress.com

На это сказал господин: «Лукавый и ленивый раб! Твоими устами буду судить тебя; ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; поэтому и должен был ты отдать серебро мое торгующим; и я, возвратившись, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится; а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму кромешную (внешнюю); там будет плач и скрежет зубов». Притча гласит следующее: Бог дает каждому человеку по его возможностям и способностям дары: здоровье, силы, жизнь, житейские блага и прочее. Люди могут применить их или обесценить, но Бог потребует отчет во время Второго пришествия. И тогда благодарные получат похвалу, а ленивые — осуждение и вечные муки.

Фото: Медиасток.рф

Какие богослужения проводят в храмах В понедельник, вторник и среду в храмах проводят последние литургии преждеосвященных Даров, рассказал 360.ru священник Константин Харитонов. «Совершают особые песнопения для Страстной седмицы, читают во всех храмах полностью Евангелие», — отметил отец Константин. Верующие стараются попасть в эти дни в церковь, чтобы быть сопричастными.

Фото: Медиасток.рф

Какие молитвы можно читать дома в Великий вторник В Великий вторник, а также понедельник и среду верующим христианам следует читать Евангелие. Кроме того, существуют и специальные молитвы. Тропарь, глас 8 Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Кондак, глас 2 Час, душе, конца помысливши, и посечения смоковницы убоявшися, данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная, бодрствующи и зовущи: да не пребудем вне чертога Христова.

Фото: Медиасток.рф

Что можно и нельзя делать в Великий вторник В Великий вторник следует: сходить в храм;

посвятить свободное время молитве и чтению Евангелия;

соблюдать пост — сухоядение и отказ от продуктов животного происхождения;

совершать добрые дела;

начать подготовку к Пасхе — домашнюю уборку, выпечку куличей, покраску куриных яиц. Заниматься праздными делами не рекомендуется, напомнил отец Константин. Они могут нарушить молитвенный настрой. Также запрещено: ссориться и ругаться;

участвовать и организовывать шумные вечеринки;

заниматься тяжелым трудом;

переедать.