Великий понедельник. Как провести первый день Страстной седмицы

Священник Лоргус рассказал, какие правила соблюдать в начале Страстной недели

Фото: Медиасток.рф

Началась Страстная седмица — самый важный период Великого поста. Верующие стараются отказаться от любых развлечений и сосредоточиться на духовном, вспомнить страдания Христа. Что принято делать и есть в Великий понедельник, разбирался 360.ru.

Великий понедельник 2025

Дата Великого понедельника, первого дня Страстной седмицы, зависит от переходящей даты Светлой Пасхи. В 2025 году она приходится на 20 апреля. Соответственно, Великий понедельник выпал на 14-е число.

Что такое Страстная седмица

Страстная седмица, то есть неделя, — последние дни Спасителя на земле, которые сопровождались чудесами.

В эти семь дней христиане вспоминают следующие события:

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Завершается седмица Светлой Пасхой — Великим воскресением Христовым. Тогда все разговляются, радуются спасению Иисуса, поздравляют друг друга.

Значение Великого понедельника

В Великий понедельник произошли два важных события, которые описаны в Евангелии. Их принято вспоминать в начале Страстной недели.

Фото: РИА «Новости»

Иисус проклял смоковницу

Это первый раз, когда Христос показал, что может не только дарить добро, любить и лечить, но и карать. В Евангелии говорится, что однажды Сын Божий проголодался после долгого пути и хотел вкусить плодов смоковницы, то есть инжира. Однако покрытое густой зеленой листвой дерево не принесло плодов.

Тогда Спаситель проклял его на вечное бесплодие.

Интересно

С тех пор смоковница стала предупреждением всем людям, усомнившимся в вере. Господь иссушил дерево ради вразумления, чем предостерег верующих.

Предательство Иосифа

Еще одно важное событие, о котором рассказано в Ветхом Завете, — это предательство сына Иакова Иосифа Прекрасного. С детства Бог наделил его даром ясновидения. Однажды он рассказал братьям, что поднимется выше них.

Вместо радости они позавидовали Иосифу и продали в рабство в Египет. Злодеи сказали родителям, будто брата загрызли дикие звери, а в доказательство принесли его окровавленную одежду.

Но Иосиф не стал рабом, так как дар помог ему приблизиться к фараонам. Будучи в темнице, Иосиф прославился мудрым толкованием снов. Он прочитал сны фараона, предвещавшие голодные годы и беды для Египта, потому получил освобождение и стал первым сановником.

Когда братьям грозила опасность, Иосиф не опустился до мести, простил их и спас от гибели.

Иосиф Прекрасный и фараоны. bilwissedition/imageBROKER.com
Фото: Иосиф Прекрасный и фараоны. bilwissedition/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Молитва и богослужения в храмах в Великий понедельник

В первые три дня Страстной седмицы проходят идентичные богослужения. В храмах вспоминают евангелийские события, которые происходили до ареста Иисуса Христа, напомнил в разговоре с 360.ru православный священник иерей Андрей Лоргус.

«В эти дни читают соответствующие места в Евангелии. Кроме того, существуют особенные песнопения: Они отличаются торжественностью и великопостностью, их поют единожды в году и больше никогда не повторяют. Они минорные, покаянные. Песнопения взяли из Евангелия, например притчи, которые рассказал Иисус: „Се, Жених грядет в полунощи“ и „Чертог Твой вижду, Спасе мой“», — пояснил священник.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com
  1. Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи,/ и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща,/ недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща./ Блюди́ у́бо, душе́ моя́,/ не сно́м отяготи́ся,/ да не сме́рти предана́ бу́деши/ и Ца́рствия вне затвори́шися,/, но воспряни́ зову́щи:/ Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же,// Богоро́дицею поми́луй нас. Перевод: Вот, Жених приходит в полночь, и блажен тот раб, кого найдет Он бодрствующим, но, напротив, недостоин тот, кого Он найдет беспечным. Смотри же, душа моя, не будь побеждена сном, да не будешь смерти предана и заключена вне Царствия, но воспрянь, взывая: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!
  2. Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя. Перевод: Чертог Твой вижу я, Спаситель мой, украшенным, но одежды не имею, чтобы войти в него. Сделай светлым одеяние души моей, Податель света, и спаси меня.

«Эти два стиха поют на утренних богослужениях. Кроме того, все три дня совершают необычную литургию Преосвященных Даров. После среды ее будут служить только в следующий Великий пост», — добавил Лоргус.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Традиции и запреты Великого понедельника

В Великий понедельник верующие должны ограничивать себя не только в еде, но и в действиях. Отменяются развлечения, походы в гости, отдых в компании, подчеркнул иерей.

В Страстную седмицу христиане начинают готовиться к Пасхе — например, продумывают блюда, требующие времени и усердий.

Люди ходят в храм, участвуют в литургиях: кто-то поет, кто-то читает. В эти три дня в храме совершают земные поклоны: верующий встает на колени и касается головой пола. В четверг, пятницу и далее этого уже не делают.

Андрей Лоргус

Что можно и нельзя есть в первые дни Страстной седмицы

В Великие понедельник, вторник и среду Страстной седмицы постящимся запрещено есть:

Но это правила только для здоровых. Если человек страдает болезнями желудка, пищевода, печени, тем более диабетом, он не должен ухудшать голоданием свое состояние.

Андрей Лоргус

Послабление поста в эти дни предусмотрели и для людей, занятых тяжелым трудом.

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