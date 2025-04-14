Сегодня 00:30 Великий понедельник. Как провести первый день Страстной седмицы Священник Лоргус рассказал, какие правила соблюдать в начале Страстной недели 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Культура

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Началась Страстная седмица — самый важный период Великого поста. Верующие стараются отказаться от любых развлечений и сосредоточиться на духовном, вспомнить страдания Христа. Что принято делать и есть в Великий понедельник, разбирался 360.ru.

Великий понедельник 2025 Дата Великого понедельника, первого дня Страстной седмицы, зависит от переходящей даты Светлой Пасхи. В 2025 году она приходится на 20 апреля. Соответственно, Великий понедельник выпал на 14-е число.

Что такое Страстная седмица Страстная седмица, то есть неделя, — последние дни Спасителя на земле, которые сопровождались чудесами. В эти семь дней христиане вспоминают следующие события: В Великий понедельник говорят о страданиях Иосифа Прекрасного и проклятии Господом смоковницы;

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

В Великий вторник вспоминают речи Сына Божьего в Иерусалимском храме;

В Великую среду Иуда предал Христа;

В Великий четверг была Тайная вечеря, Иисус омыл ноги своим ученикам, также состоялось моление о чаше в Гефсиманском саду;

В Великую пятницу Христа распяли на Голгофе;

В Великую субботу его сняли с Креста, обвили плащаницей и положили во гробе. Завершается седмица Светлой Пасхой — Великим воскресением Христовым. Тогда все разговляются, радуются спасению Иисуса, поздравляют друг друга. Значение Великого понедельника В Великий понедельник произошли два важных события, которые описаны в Евангелии. Их принято вспоминать в начале Страстной недели.

Фото: РИА «Новости»

Иисус проклял смоковницу Это первый раз, когда Христос показал, что может не только дарить добро, любить и лечить, но и карать. В Евангелии говорится, что однажды Сын Божий проголодался после долгого пути и хотел вкусить плодов смоковницы, то есть инжира. Однако покрытое густой зеленой листвой дерево не принесло плодов. Тогда Спаситель проклял его на вечное бесплодие.

Интересно С тех пор смоковница стала предупреждением всем людям, усомнившимся в вере. Господь иссушил дерево ради вразумления, чем предостерег верующих. С тех пор смоковница стала предупреждением всем людям, усомнившимся в вере. Господь иссушил дерево ради вразумления, чем предостерег верующих.

Предательство Иосифа Еще одно важное событие, о котором рассказано в Ветхом Завете, — это предательство сына Иакова Иосифа Прекрасного. С детства Бог наделил его даром ясновидения. Однажды он рассказал братьям, что поднимется выше них.

Вместо радости они позавидовали Иосифу и продали в рабство в Египет. Злодеи сказали родителям, будто брата загрызли дикие звери, а в доказательство принесли его окровавленную одежду. Но Иосиф не стал рабом, так как дар помог ему приблизиться к фараонам. Будучи в темнице, Иосиф прославился мудрым толкованием снов. Он прочитал сны фараона, предвещавшие голодные годы и беды для Египта, потому получил освобождение и стал первым сановником. Когда братьям грозила опасность, Иосиф не опустился до мести, простил их и спас от гибели.

Фото: Иосиф Прекрасный и фараоны. bilwissedition/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Молитва и богослужения в храмах в Великий понедельник В первые три дня Страстной седмицы проходят идентичные богослужения. В храмах вспоминают евангелийские события, которые происходили до ареста Иисуса Христа, напомнил в разговоре с 360.ru православный священник иерей Андрей Лоргус. «В эти дни читают соответствующие места в Евангелии. Кроме того, существуют особенные песнопения: Они отличаются торжественностью и великопостностью, их поют единожды в году и больше никогда не повторяют. Они минорные, покаянные. Песнопения взяли из Евангелия, например притчи, которые рассказал Иисус: „Се, Жених грядет в полунощи“ и „Чертог Твой вижду, Спасе мой“», — пояснил священник.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи,/ и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща,/ недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща./ Блюди́ у́бо, душе́ моя́,/ не сно́м отяготи́ся,/ да не сме́рти предана́ бу́деши/ и Ца́рствия вне затвори́шися,/, но воспряни́ зову́щи:/ Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же,// Богоро́дицею поми́луй нас. Перевод: Вот, Жених приходит в полночь, и блажен тот раб, кого найдет Он бодрствующим, но, напротив, недостоин тот, кого Он найдет беспечным. Смотри же, душа моя, не будь побеждена сном, да не будешь смерти предана и заключена вне Царствия, но воспрянь, взывая: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас! Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя. Перевод: Чертог Твой вижу я, Спаситель мой, украшенным, но одежды не имею, чтобы войти в него. Сделай светлым одеяние души моей, Податель света, и спаси меня.

«Эти два стиха поют на утренних богослужениях. Кроме того, все три дня совершают необычную литургию Преосвященных Даров. После среды ее будут служить только в следующий Великий пост», — добавил Лоргус.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Традиции и запреты Великого понедельника В Великий понедельник верующие должны ограничивать себя не только в еде, но и в действиях. Отменяются развлечения, походы в гости, отдых в компании, подчеркнул иерей. В Страстную седмицу христиане начинают готовиться к Пасхе — например, продумывают блюда, требующие времени и усердий.

Люди ходят в храм, участвуют в литургиях: кто-то поет, кто-то читает. В эти три дня в храме совершают земные поклоны: верующий встает на колени и касается головой пола. В четверг, пятницу и далее этого уже не делают. Андрей Лоргус

Что можно и нельзя есть в первые дни Страстной седмицы В Великие понедельник, вторник и среду Страстной седмицы постящимся запрещено есть: рыбу;

мясо;

сливочное масло;

молоко;

другие продукты животного происхождения.

Но это правила только для здоровых. Если человек страдает болезнями желудка, пищевода, печени, тем более диабетом, он не должен ухудшать голоданием свое состояние. Андрей Лоргус

Послабление поста в эти дни предусмотрели и для людей, занятых тяжелым трудом.