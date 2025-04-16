Сегодня 01:16 Помазание Иисуса и предательство Иуды. Чем запомнилась Великая среда Священник Ланский рассказал, почему нужно посетить храм в Великую среду 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Культура

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Впереди праздник Светлой Пасхи. Всю неделю до нее верующие вспоминают последние земные дни Иисуса Христа, наполненные предательством, злобой, несправедливостью и физической болью. Что произошло в Великую среду и как правильно ее провести — в материале 360.ru.

Великая среда 2025 Дата Великой, или Страстной, среды зависит от Светлой Пасхи. В 2025 году праздник Христова Воскресения выпадет на 20 апреля, так что третий день Страстной недели приходится на 16-е число. Какие события произошли с Христом в Страстную неделю Великий понедельник христиане говорят о проклятии Господом смоковницы и страданиях Иосифа Прекрасного;

Великий вторник Спаситель проповедовал в иерусалимском храме, когда народ услышал притчи о десяти девах и талантах;

В Великую среду Иуда Искариот, один из приближенных учеников Иисуса, предал своего учителя за 30 сребренников;

Фото: Медиасток.рф

В четверг Спаситель собрал своих учеников на последнюю трапезу — Тайную вечерю. После Христос молился о чаше в Гефсиманском саду, где его и арестовали;

В Страстную пятницу верующие вспоминают страшную казнь Христа;

В Великую субботу произошло погребение его тела. Страстная неделя заканчивается светлым праздником Пасхи. Христиане всего мира радуются спасению Сына Божьего и чуду Воскрешения. Что случилось с Христом в Великую среду «Великая среда — один из ключевых дней Страстной седмицы. Для верующих особенно важны два события, которые описали в Евангелии от Матфея: помазание Иисуса Христа миром и предательство Иуды Искариота», — рассказал 360.ru священник Вячеслав Ланский.

Фото: Медиасток.рф

Помазание Христа миром Во время отдыха Иисуса в гостях у Симона Прокаженного к нему пришла грешница и помазала его голову благовонным маслом — миром. «Оно было дорогостоящее. Это событие вызвало неоднозначную оценку у апостолов: часть из них осудили поступок, считая, что деньги следовало потратить на благотворительность. Инициатором идеи стал Иуда, который, как отмечал апостол Матфей, был вором», — рассказал священнослужитель. Сам же Христос понимал, что этим жестом женщина подготовила его тело к погребению. Он простил ей грехи — не за покаяние, а за способность видеть святость, робкое поклонение перед чистым и непорочным.

Фото: РИА «Новости»

Предательство Иуды «Здесь же, в противоположность бескорыстному поступку жены грешницы, родилось в неблагодарной душе Иуды, одного из 12 учеников Спасителя, преступное намерение предать беззаконному совету своего Учителя и Господа», — писал протоиерей Григорий Дебольский в книге «Дни Богослужения Православной Церкви». Иуда Искариот, потеряв надежду на прощение Сыном Божьим, выдал его иудейским первосвященникам. Ученик сам пошел к ним и договорился предать Христа за 30 сребренников.

Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа Двенадцати, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им. Лк 22:3-4

В четверг задуманное привели в исполнение: следующей же ночью Иуда указал на Иисуса, поцеловав его, а стража арестовала Спасителя.

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Какие богослужения проводят в храмах в Великую среду В этот день совершают последнюю в году литургию Преждеосвященных Даров. «Это особенность Великого поста, Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы», — уточнил Ланский. В Великую среду православные в последний раз преклоняют колени на богослужениях, читая молитву Ефрема Сирина «Господи, Владыка живота моего»: Го́споди и Влады́ка живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Земной поклон) Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Земной поклон) Ей, Го́споди, Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Земной поклон) Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго. (12 раз, с поясными поклонами) (Молитва читается полностью еще раз с одним земным поклоном в конце). Перевод: Господь и Владыка моей жизни! Не дай мне склонности к лени, к беспечности, к властолюбию и пустословию. Чистоту души, смирение, терпение и любовь пошли мне, рабу Твоему. О Царь и Господь, дай мне видеть мои собственные грехи и не осуждать моего брата; потому что Ты благословен во веки веков. Аминь. «После этого совершают земные поклоны только перед плащаницей в Страстную пятницу. До праздника Троицы коленопреклонения в православных храмах не будет», — объяснил священник.

Фото: Медиасток.рф

Какие молитвы читать дома в Великую среду Церковь рекомендует посещать храм во все дни Страстной недели. Однако, если не нашлось времени присоединиться к всеобщему молению, нужно посвятить свободное время домашней молитве:

Леность свою осознаю, радуюсь каждому дню, прожитому во кресте. Велико мое покаяние. Даруй, Господи, страдания за нас принявший, спаси нас. Милость Твоя да распространится над челом каждого, войдет в души, смирит смятение и крик диавольский. Озарит светом небесным путь во тьме, да проведет нас путем безгреховным. Аминь.

Кроме того, нужно обратиться к тексту Евангелия. Особое внимание следует уделить месту о предательстве Иуды.

Фото: Heritage-Images/Imagestate / www.globallookpress.com

Что можно и нельзя делать в Великую среду Как и в другие дни Страстной недели, в Великую среду следует: посетить храм и поучаствовать в литургии Преждеосвященных Даров, прочитать покаянный канон;

приготовиться к исповеди, ведь в среду вечером начинаются службы с чтением 12 Страстных Евангелий;

завершить пасхальные приготовления;

соблюдать строгий пост — в этот день разрешены хлеб, вода, овощи, фрукты. Что делать нельзя: сквернословить, сплетничать, осуждать;

употреблять алкоголь и мясо;

веселиться и развлекаться;

заниматься тяжелым трудом, в том числе на огороде.