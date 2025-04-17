«Способ обнять Бога». Чему Иисус Христос учил в Чистый четверг

Священник Конюхов объяснил религиозный смысл Чистого четверга

A. PÃ�Rez Meca/Keystone Press Agency
Фото: A. PÃ�Rez Meca/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Сегодня, 17 апреля, христиане встречают один из самых важных дней Страстной недели — Чистый четверг. Он наполнен глубоким духовным смыслом и многовековыми традициями, которые соблюдают верующие по всему миру. В истории, правилах и запретах разбирался 360.ru.

История Чистого четверга

Тайная вечеря и предательство Иуды

Чистый четверг посвящен воспоминаниям о Тайной вечере — последней трапезе Иисуса Христа с учениками перед распятием. В этот день Спаситель установил таинство Евхаристии, то есть причастия.

«Он взял хлеб и сказал, что это его тело, когда он показал на вино, произнес „это моя кровь“. Спаситель как бы самого себя отдал людям в пищу, чтобы мы могли принять часть Бога внутрь себя. Это мистический опыт богообщения, способ обнять Господа», — рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Иисус произнес заповедь: совершайте это каждый раз, когда будете собираться вместе. Это наставление всем верующим.

Фото: РИА «Новости»

Также в этот день Христос омыл ноги своим ученикам и предсказал предательство Иуды.

Во время трапезы Иисус говорил последние наставления. А актом омовения он научил учеников смирению и показал пример, как нужно относиться друг к другу.

Николай Конюхов

Название «Чистый» связано не только с духовным очищением, но и с народной традицией наводить порядок в доме перед Пасхой.

Церковные обряды в Чистый четверг

В храмах в этот день совершают особые богослужения:

«В Чистый четверг все православные христиане стараются поучаствовать в трапезе Господней, таинстве причастия», — добавил Конюхов.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Традиции и обычаи в Чистый четверг

Народные традиции тесно переплелись с церковными. В этот день принято:

Фото: РИА «Новости»

Что можно и нельзя делать православным в Чистый четверг

В Великий четверг православным рекомендуется:

Запрещено:

Фото: РИА «Новости»

Приметы Великого четверга

С Чистым четвергом связано множество народных поверий. Вот некоторые из них:

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте