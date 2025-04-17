«Способ обнять Бога». Чему Иисус Христос учил в Чистый четверг

Сегодня, 17 апреля, христиане встречают один из самых важных дней Страстной недели — Чистый четверг. Он наполнен глубоким духовным смыслом и многовековыми традициями, которые соблюдают верующие по всему миру. В истории, правилах и запретах разбирался 360.ru.

История Чистого четверга

Тайная вечеря и предательство Иуды

Чистый четверг посвящен воспоминаниям о Тайной вечере — последней трапезе Иисуса Христа с учениками перед распятием. В этот день Спаситель установил таинство Евхаристии, то есть причастия.

«Он взял хлеб и сказал, что это его тело, когда он показал на вино, произнес „это моя кровь“. Спаситель как бы самого себя отдал людям в пищу, чтобы мы могли принять часть Бога внутрь себя. Это мистический опыт богообщения, способ обнять Господа», — рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Иисус произнес заповедь: совершайте это каждый раз, когда будете собираться вместе. Это наставление всем верующим.