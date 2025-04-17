«Способ обнять Бога». Чему Иисус Христос учил в Чистый четверг
Священник Конюхов объяснил религиозный смысл Чистого четверга
Сегодня, 17 апреля, христиане встречают один из самых важных дней Страстной недели — Чистый четверг. Он наполнен глубоким духовным смыслом и многовековыми традициями, которые соблюдают верующие по всему миру. В истории, правилах и запретах разбирался 360.ru.
История Чистого четверга
Тайная вечеря и предательство Иуды
Чистый четверг посвящен воспоминаниям о Тайной вечере — последней трапезе Иисуса Христа с учениками перед распятием. В этот день Спаситель установил таинство Евхаристии, то есть причастия.
«Он взял хлеб и сказал, что это его тело, когда он показал на вино, произнес „это моя кровь“. Спаситель как бы самого себя отдал людям в пищу, чтобы мы могли принять часть Бога внутрь себя. Это мистический опыт богообщения, способ обнять Господа», — рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.
Иисус произнес заповедь: совершайте это каждый раз, когда будете собираться вместе. Это наставление всем верующим.
Также в этот день Христос омыл ноги своим ученикам и предсказал предательство Иуды.
Во время трапезы Иисус говорил последние наставления. А актом омовения он научил учеников смирению и показал пример, как нужно относиться друг к другу.
Николай Конюхов
Название «Чистый» связано не только с духовным очищением, но и с народной традицией наводить порядок в доме перед Пасхой.
Церковные обряды в Чистый четверг
В храмах в этот день совершают особые богослужения:
- Утреню с чтением 12 Страстных Евангелий;
- Литургию Василия Великого с причащением;
- Чин омовения ног — в кафедральных соборах.
«В Чистый четверг все православные христиане стараются поучаствовать в трапезе Господней, таинстве причастия», — добавил Конюхов.
Традиции и обычаи в Чистый четверг
Народные традиции тесно переплелись с церковными. В этот день принято:
- проводить генеральную уборку — к Пасхе дом должен сиять чистотой;
- купаться до восхода солнца. Ритуал символизирует очищение от грехов;
- готовить пасхальные блюда: куличи, крашеные яйца, творожную пасху;
- заготавливать «четверговую соль», которой приписывают целебные свойства.
Что можно и нельзя делать православным в Чистый четверг
В Великий четверг православным рекомендуется:
- посетить храм и причаститься;
- завершить все приготовления к Пасхе;
- простить обиды и помириться с близкими;
- сосредоточиться на духовной жизни.
Запрещено:
- сквернословить и ссориться;
- оставлять дом в беспорядке;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- заниматься рукоделием, например шитьем или вязанием.
Приметы Великого четверга
С Чистым четвергом связано множество народных поверий. Вот некоторые из них:
- Если умыться до рассвета — весь год будешь здоровым;
- Пересчитать все деньги в доме в Чистый четверг — к финансовому благополучию;
- Солнечная погода в Великий четверг — жди теплую весну;
- Если во время уборки нашли потерянную вещь — это к удаче;
- Пасхальный кулич, испеченный в этот день, не заплесневеет.