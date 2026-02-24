Сегодня 18:17 Уволен за доброту. Почему «Додо Пиццу» отменяют после скандала с курьером и бездомной Боней Пиар-эксперт Асадова объяснила ошибки «Додо Пиццы» в скандале с Додобоней 0 0 0 Фото: Соцсети, РИА Новости Эксклюзив

В конце февраля 2026 года интернет буквально взорвала история, развернувшаяся вокруг заведения «Додо Пицца» в Челябинске. Новое руководство пиццерии запретило работникам заботиться о бездомной собаке по кличке Додобоня, которая жила около ресторана, где ее регулярно подкармливали и помогали согреться. Курьера, который вопреки запрету укрыл замерзающее животное пледом, уволили. Как теперь представители сети пытаются оправдаться и что рассказал сам курьер — в материале 360.ru.

За что уволили курьера «Додо Пиццы» Додобоня жила у входа в одну из челябинских точек «Додо Пиццы» около полутора лет. Сотрудники привыкли к ней, подкармливали, ставили воду и впускали погреться в тамбур в лютые морозы. Пес стал негласным талисманом заведения и любимцем персонала. Однако после смены руководства ситуация резко изменилась. По словам работников, новая управляющая ввела жесткий запрет: никакой помощи животному. А нарушителям сразу пригрозила увольнением. Но вскоре, в день, когда столбик термометра опустился до -20 градусов, курьер ресторана Михаил не выдержал и накрыл собаку фирменным пледом пиццерии. Этот акт милосердия попал на камеры наблюдения. Последствия были молниеносными: Михаила уволили, официально аргументировав это якобы порчей имущества и дисциплинарными нарушениями. Сама Додобоня убежала в неизвестном направлении, оставшись на улице в страшный мороз.

Фото: Savizkiy / Соцсети

Официальный комментарий руководства пиццерии Когда история попала в СМИ и соцсети, разразилась настоящая буря. Конфликт мгновенно вышел за рамки локального события и обернулся мощнейшим репутационным кризисом для «Додо Пиццы». Интернет-пользователи обрушились на сеть с хейтом, обвинив ее в отказе от простых человеческих ценностей во имя сомнительных корпоративных стандартов. Пользователи стали массово призывать к бойкоту сети, удалять приложение и заваливать гневными комментариями официальные сообщества. В ответ на это пресс-служба «Додо Пиццы» опубликовала заявление, в котором попыталась объяснить свою позицию.

Мы понимаем, почему это вызвало много боли и злости: когда речь идет о беззащитном животном, трудно оставаться равнодушными.

В компании заверили, что полностью взяли на себя поиски и поимку собаки, а также ее обследование, лечение и будущее содержание в приюте, в который ее в итоге определят. Также в «Додо Пицце» отметили, что увольнение курьера планировалось еще до ситуации с животным.

Мы не считаем, что забота о животных — повод для расставания. Но и публично обсуждать детали, которые касаются конкретного человека, не будем.

Под конец поста компания призвала остановить травлю и оскорбления управляющей заведения. Но, судя по дальнейшим комментариям в интернет-пространстве, публику объяснения компании не устроили. Их, скорее, восприняли как попытку уйти от ответственности за случившееся.

Фото: РИА «Новости»

Версия уволенного курьера Масла в огонь общественного мнения добавил рассказ самого уволенного курьера. В беседе с 360.ru Михаил, который пока так и не нашел новую работу, опроверг официальную версию «Додо Пиццы». По его словам, все произошло в один день. Утром он наткнулся в чате на запрет укрывать собаку, но вечером, увидев пса в снегу, не смог пройти мимо.

Я ее тут же накрыл, потом взял заказ и уехал. Пока я с заказа возвращался, буквально 15 минут, в беседе курьеров уже сказали, что я уволен.

Михаил отметил, что он против того, чтобы всю ответственность за произошедшее несла управляющая, решившая его уволить. Мужчина уверен: дело в системной политике сети. «Ей сверху спустили приказ. Хочу, чтобы люди задавали вопрос самой компании: почему она допустила такое? О собаке заботился не только я, но и прошлая управляющая точки. Потом ее перевели в другой филиал, и все поменялось», — пояснил собеседник 360.ru. По его словам, изначально он не планировал предавать историю огласке и пытался решить вопрос тихо: написал в поддержку компании запрос о причинах увольнения, ждал ответа 10 дней, но так и не получил его. И лишь после этого прибег к общественному резонансу. Кроме того, именно Михаил сумел пристроить Додобоню в приют. «Я сам это сделал. В „Додо Пицце“ говорили, что это сделали они, но затем признали, что всем занимался я — от и до. Начиная от поиска приюта, заканчивая поимкой собаки и ее перевозкой», — заявил бывший курьер.

Фото: Savizkiy / Соцсети

Что будет дальше с собакой Размещению собаки в приют предшествовала целая спасательная операция. По словам руководительницы приюта «Того» Елены, семь часов потребовалось, чтобы выследить и поймать перепуганное животное. Вывезти Додобоню сумели только с применением наркоза. «Собака в стрессе, естественно: она приехала в новое место. Сейчас все нормально, но сначала прикусила руку нашему работнику», — рассказала собеседница 360.ru. На вопрос о дальнейшей судьбе собаки Елена ответила с прямотой, на которую способны люди, много лет работающие с бездомными животными: найти Додобоне новый дом практически невозможно. «Из своего опыта скажу, что такие собаки не пристраиваются», — признала руководительница приюта.

Фото: Приют для животных «Того», г. Челябинск / «ВКонтакте»

Цена репутации и план спасения «Додо Пиццы» Эксперт по коммуникациям, репутации и системному пиару Гаянэ Асадова объяснила, почему сеть «Додо Пицца» столкнулась со столь мощными репутационными потерями из-за истории с Додобоней. «Совпали сразу три триггера: животное, воспринимаемая жестокость менеджера и ощущение несправедливости по отношению к „маленькому человеку“ — курьеру. Для аудитории это не частный конфликт в одной точке в Челябинске, а тест на ценности всей сети: кого защищает бренд — уязвимого, замерзающего пса и рядового сотрудника или жесткую управленческую вертикаль и имущество», — пояснила собеседница 360.ru. Ключевые ошибки «Додо», по словам эксперта, оказались фатальными. Ценностная. Бренд, строивший имидж теплой и семейной сети, публично продемонстрировал готовность наказывать за эмпатию ради формальных инструкций.

Управленческая. Ультиматум управляющей лишил компанию пространства для маневра в глазах общества.

Коммуникационная. Попытка оправдаться вместо честного признания ошибки лишь усилила недоверие. Асадова предложила конкретный антикризисный план для восстановления репутации сети. Публично признать системную ошибку, а не перекладывать вину на одного «плохого» менеджера.

Прозрачно работать по трем фронтам: судьба собаки (лечение и содержание), судьба курьера (компенсация и восстановление справедливости) и судьба управляющей (пересмотр ее действий согласно стандартам компании, а не публичная казнь).

Разработать и внедрить единый стандарт взаимодействия с бездомными животными для всех точек сети, включив его в обучение персонала.

Запустить долгосрочную социальную программу помощи приютам, чтобы показать системность изменений.

Наладить мониторинг и двустороннюю обратную связь с учетом мнения гостей. Как правильно помогать бездомным собакам На фоне эмоциональных призывов оказывать помощь всем бездомным собакам или даже забирать их домой, все чаще звучащим в Сети после подобных историй, важно услышать мнение профессионала.

Фото: РИА «Новости»

Ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян призвал смотреть на проблему шире. По его словам, простая подкормка собак в общественных местах — палка о двух концах. «Бывает, что у таких собак образуется кормовая агрессия. Они начинают защищать это место, что может обернуться проблемами для прохожих», — предупредил он. Что же делать, если вы переживаете за судьбу бездомного животного и хотите оказать посильную помощь, не навредив при этом в итоге окружающим? Оцените социальность пса. Уличные собаки часто боятся людей и не смогут жить в квартире. Попытка насильно забрать такую домой может закончиться неприятностями (собака укусит или сбежит).

Обращайтесь к профессионалам. Самое правильное — связаться с волонтерскими группами или фондами. У них есть необходимый опыт и ресурсы. «Волонтеры часто организуют кормление собак на окраинах города. Эти животные не идут к людям, их не чистят и не гладят, но они узнают машину, которая подъезжает и оставляет еду. Такие собаки выполняют важную функцию — охраняют границы города от диких зверей, например от лис, которые могут быть переносчиками бешенства», — заключил собеседник 360.ru.