Уволен за доброту. Почему «Додо Пиццу» отменяют после скандала с курьером и бездомной Боней

В конце февраля 2026 года интернет буквально взорвала история, развернувшаяся вокруг заведения «Додо Пицца» в Челябинске. Новое руководство пиццерии запретило работникам заботиться о бездомной собаке по кличке Додобоня, которая жила около ресторана, где ее регулярно подкармливали и помогали согреться. Курьера, который вопреки запрету укрыл замерзающее животное пледом, уволили. Как теперь представители сети пытаются оправдаться и что рассказал сам курьер — в материале 360.ru.

За что уволили курьера «Додо Пиццы»

Додобоня жила у входа в одну из челябинских точек «Додо Пиццы» около полутора лет. Сотрудники привыкли к ней, подкармливали, ставили воду и впускали погреться в тамбур в лютые морозы. Пес стал негласным талисманом заведения и любимцем персонала.

Однако после смены руководства ситуация резко изменилась. По словам работников, новая управляющая ввела жесткий запрет: никакой помощи животному. А нарушителям сразу пригрозила увольнением.

Но вскоре, в день, когда столбик термометра опустился до -20 градусов, курьер ресторана Михаил не выдержал и накрыл собаку фирменным пледом пиццерии. Этот акт милосердия попал на камеры наблюдения.

Последствия были молниеносными: Михаила уволили, официально аргументировав это якобы порчей имущества и дисциплинарными нарушениями. Сама Додобоня убежала в неизвестном направлении, оставшись на улице в страшный мороз.

Официальный комментарий руководства пиццерии

Когда история попала в СМИ и соцсети, разразилась настоящая буря. Конфликт мгновенно вышел за рамки локального события и обернулся мощнейшим репутационным кризисом для «Додо Пиццы». Интернет-пользователи обрушились на сеть с хейтом, обвинив ее в отказе от простых человеческих ценностей во имя сомнительных корпоративных стандартов.

Пользователи стали массово призывать к бойкоту сети, удалять приложение и заваливать гневными комментариями официальные сообщества. В ответ на это пресс-служба «Додо Пиццы» опубликовала заявление, в котором попыталась объяснить свою позицию.

Мы понимаем, почему это вызвало много боли и злости: когда речь идет о беззащитном животном, трудно оставаться равнодушными.

В компании заверили, что полностью взяли на себя поиски и поимку собаки, а также ее обследование, лечение и будущее содержание в приюте, в который ее в итоге определят. Также в «Додо Пицце» отметили, что увольнение курьера планировалось еще до ситуации с животным.

Мы не считаем, что забота о животных — повод для расставания. Но и публично обсуждать детали, которые касаются конкретного человека, не будем.

Под конец поста компания призвала остановить травлю и оскорбления управляющей заведения.

Но, судя по дальнейшим комментариям в интернет-пространстве, публику объяснения компании не устроили. Их, скорее, восприняли как попытку уйти от ответственности за случившееся.

Версия уволенного курьера

Масла в огонь общественного мнения добавил рассказ самого уволенного курьера. В беседе с 360.ru Михаил, который пока так и не нашел новую работу, опроверг официальную версию «Додо Пиццы».

По его словам, все произошло в один день. Утром он наткнулся в чате на запрет укрывать собаку, но вечером, увидев пса в снегу, не смог пройти мимо.

Я ее тут же накрыл, потом взял заказ и уехал. Пока я с заказа возвращался, буквально 15 минут, в беседе курьеров уже сказали, что я уволен.

Михаил отметил, что он против того, чтобы всю ответственность за произошедшее несла управляющая, решившая его уволить. Мужчина уверен: дело в системной политике сети.

«Ей сверху спустили приказ. Хочу, чтобы люди задавали вопрос самой компании: почему она допустила такое? О собаке заботился не только я, но и прошлая управляющая точки. Потом ее перевели в другой филиал, и все поменялось», — пояснил собеседник 360.ru.

По его словам, изначально он не планировал предавать историю огласке и пытался решить вопрос тихо: написал в поддержку компании запрос о причинах увольнения, ждал ответа 10 дней, но так и не получил его. И лишь после этого прибег к общественному резонансу.

Кроме того, именно Михаил сумел пристроить Додобоню в приют.

«Я сам это сделал. В „Додо Пицце“ говорили, что это сделали они, но затем признали, что всем занимался я — от и до. Начиная от поиска приюта, заканчивая поимкой собаки и ее перевозкой», — заявил бывший курьер.

Что будет дальше с собакой

Размещению собаки в приют предшествовала целая спасательная операция. По словам руководительницы приюта «Того» Елены, семь часов потребовалось, чтобы выследить и поймать перепуганное животное. Вывезти Додобоню сумели только с применением наркоза.

«Собака в стрессе, естественно: она приехала в новое место. Сейчас все нормально, но сначала прикусила руку нашему работнику», — рассказала собеседница 360.ru.

На вопрос о дальнейшей судьбе собаки Елена ответила с прямотой, на которую способны люди, много лет работающие с бездомными животными: найти Додобоне новый дом практически невозможно.

«Из своего опыта скажу, что такие собаки не пристраиваются», — признала руководительница приюта.

Цена репутации и план спасения «Додо Пиццы»

Эксперт по коммуникациям, репутации и системному пиару Гаянэ Асадова объяснила, почему сеть «Додо Пицца» столкнулась со столь мощными репутационными потерями из-за истории с Додобоней.

«Совпали сразу три триггера: животное, воспринимаемая жестокость менеджера и ощущение несправедливости по отношению к „маленькому человеку“ — курьеру. Для аудитории это не частный конфликт в одной точке в Челябинске, а тест на ценности всей сети: кого защищает бренд — уязвимого, замерзающего пса и рядового сотрудника или жесткую управленческую вертикаль и имущество», — пояснила собеседница 360.ru.

Ключевые ошибки «Додо», по словам эксперта, оказались фатальными.

Асадова предложила конкретный антикризисный план для восстановления репутации сети.

Как правильно помогать бездомным собакам

На фоне эмоциональных призывов оказывать помощь всем бездомным собакам или даже забирать их домой, все чаще звучащим в Сети после подобных историй, важно услышать мнение профессионала.

Ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян призвал смотреть на проблему шире. По его словам, простая подкормка собак в общественных местах — палка о двух концах.

«Бывает, что у таких собак образуется кормовая агрессия. Они начинают защищать это место, что может обернуться проблемами для прохожих», — предупредил он.

Что же делать, если вы переживаете за судьбу бездомного животного и хотите оказать посильную помощь, не навредив при этом в итоге окружающим?

«Волонтеры часто организуют кормление собак на окраинах города. Эти животные не идут к людям, их не чистят и не гладят, но они узнают машину, которая подъезжает и оставляет еду. Такие собаки выполняют важную функцию — охраняют границы города от диких зверей, например от лис, которые могут быть переносчиками бешенства», — заключил собеседник 360.ru.

