Челябинский курьер согрел дворняжку в мороз и лишился работы

Сотрудник службы доставки «Додо Пицца» из Челябинска потерял работу после того, как решил помочь замерзающей собаке. Мужчину уволили из-за того, что он укрыл животное пледом, сообщило Ura.ru .

Дворняжка по кличке Добродоня полтора года была местным талисманом пиццерии на улице Воровского. Собака не заходила внутрь, не мешала ни посетителям, ни сотрудникам, а персонал ее подкармливал и заботился о животном.

Со сменой руководства ситуация изменилась: новая управляющая, как рассказали работники пиццерии, запретила укрывать Добродоню и пригрозила увольнением тем, кто ослушается. Курьер обнаружил мерзнувшее животное на крыльце и пожалел — набросил на него плед.

Поступок мужчины сняли камеры видеонаблюдения. Его уволили по статье о порче имущества и внесли в черный список.

В пресс-службе «Додо Пиццы» заявили, что побеседовали с управляющей и «сделали выводы». Тем не менее в компании уверяют, что курьер лишился работы не из-за доброты, а по причине систематических прогулов и опозданий.

На произошедшее остро отреагировали в Сети: в соцсетях развернули кампанию по отмене сети пиццерий, люди требуют вернуть курьера, а челябинскую управляющую обвинили в бесчеловечности. Добродоня пока живет на улице, ей ищут новый дом.