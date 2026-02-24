Додобоня оправилась после стресса. Но с поиском хозяина могут быть проблемы

Дворняга Боня, жившая у одной из пиццерий сети «Додо» в Челябинске, сейчас находится в вольере, ест и пьет. Об этом сообщила 360.ru руководитель приюта для животных Елена.

«Уже работника покусала, прикусила ему руку. Она в стрессе, естественно, — приехала в новое место… Думаю, будет все нормально», — рассказала женщина.

По ее словам, собака, скорее всего, останется в приюте насовсем, потому что для семьи слишком дикая.

Скандал прогремел накануне. Курьер из Челябинска укрыл собаку в мороз фирменным пледом, после чего управляющая уволила его. В пресс-службе самой компании заявили, что готовы профинансировать содержание и лечение животного в приюте, однако с провинившимся и так планировали расстаться задолго до происшествия.