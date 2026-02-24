Уволенный курьер в Челябинске пристроил дворняжку в приют

Уволенный из-за заботы о бездомной собаке курьер сети «Додо Пицца» Михаил пристроил животное в приют. Об этом он рассказал 360.ru.

«Я сам это сделал. В „Додо Пицце“ говорили, что это сделали они, но затем признали, что всем занимался я — от и до. Начиная от поиска приюта, заканчивая поимкой собаки и ее перевозкой», — заявил бывший курьер.

Михаил добавил, что компания не обращала внимание на ситуацию с увольнением до общественного резонанса, а затем задумалась о репутационных рисках. При этом он против, чтобы персональную ответственность несла управляющая, решившая уволить мужчину.

«Ей сверху спустили приказ. Хочу, чтобы люди задавали вопрос самой компании: почему она допустила такое? О собаке заботился не только я, но и прошлая управляющая точки. Потом ее перевели в другой филиал, и все поменялось», — объяснил Михаил.

Экс-курьер вспомнил, что утром в день увольнения прочел сообщение, что собаку больше укрывать нельзя. После прибытия на работу заметил животное в снегу и все равно решил согреть пледом, а спустя 15 минут узнал, что его отстранили.

«Спрашивал в поддержке, почему такое произошло, но мне не отвечали. Потом решил дать резонанс», — объяснил собеседник 360.ru.

Генеральный директор Dodo Brands Дмитрий Соловьев заявил, что ситуация с курьером и собакой получилась болезненной. Его слова привела пресс-служба компании.

«Курьер использовал гостевые пледы, чтобы помочь собаке у пиццерии согреться. Управляющая пиццерии, переживая о безопасности гостей, не поддерживала это решение. Мы признаем, что в этой ситуации нам не хватило гибкости. Приносим искренние извинения Михаилу за излишне резкий тон», — отметил он.

Соловьев добавил, что речи об удержании стоимости пледов или штрафах не идет, Михаил получит оплату за работу полностью.

Ранее стало известно, что сотрудника службы доставки «Додо Пицца» уволили из-за того, что он укрыл замерзающее животное пледом. Позднее в компании объяснились, что завершить сотрудничество с курьером планировали еще до ситуации с собакой.