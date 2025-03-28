Сегодня 01:54 Услышал вой — закрой уши. Приметы на Александров день откроют будущее Исследователь Пауков: 28 марта россияне отметят Александров день 0 0 0 Фото: Hendrik Schmidt/dpa / www.globallookpress.com Общество

Праздники

Православие

Верующие помянут 28 марта сразу трех священномучеников — Александра Сидского и Александров Кесарийских. В народной традиции этот день назывался Лесным ухоженьем. Что можно и нельзя делать в Александров день, разобрался 360.ru.

Чем известен Александр Сидский (Памфилийский) Святой жил в III веке при им­пе­ра­то­ре Авре­ли­ане. Александр служил в римской армии, но открыто исповедовал христианство и являлся иереем в Сиде. Правитель города Памфилии Антонин в разгаре гонений на верующих вызвал его на допрос и подверг жестоким пыткам. Палачи били заключенного, терзали на колесе, окунали в сосуд с кипящей смолой, жгли в печи, бросали на съедение диким зверям, кололи острым железом. Но святой достойно перенес испытания. Из-за этого слуга игемона уверовал в Христа и поклонился святому Александру.

Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Антонин не стерпел неповиновения и сначала казнил новообращенного, потом приказал отрубить голову узнику и тут же умер сам в страшных конвульсиях. Тело священномученика забрал благочестивый христианин Евстафий и похоронил с почестями. Кто такие Александры Кесарийские Мученики из Кесарии Палестинской тоже приняли смерть за веру. Они жили при императоре Диоклетиане в городе Кесарии Палестинской. Однажды во время языческого праздника группа христиан отказалась поклониться идолам. За это власти приговорили их к публичной казни — Тимофея к сожжению, а Агапия и Феклу к растерзанию дикими животными. Увидев это, находившиеся в толпе юноши, в том числе два Александра, в знак протеста связали себе руки и явились к правителю Урвану, чтобы тоже пострадать за веру. После пыток их обезглавили. Лесное ухоженье Александров день — это не только память о святых мучениках, но и важная веха в народном календаре, связанная с пробуждением природы. В Лесное ухоженье, как следует из названия, проходил осмотр угодий, начиналась заготовка древесины и подготовка к другим весенним работам. Традиции празднования 28 марта посвящены всему, что связано с лесом, сообщил 360.ru исследователь мифологии Дмитрий Пауков. Например, в это время начинались так называемые волчьи свадьбы, когда у псовых пробуждался инстинкт размножения.

Это день особенного почитания, во-первых, диких зверей, особенно волков, собак. Идет эта традиция от богов и лесных духов, защитников леса, которые могли оборачиваться в волков или собак, или подобным образом выглядели. Дмитрий Пауков Иследователь мифологии

Кроме того, считалось, в этот день должны прилететь чайки. Это свидетельствовало о сохранении порядка в мире. Пауков заявил, что предки в тысячи раз больше зависели от природы, погоды, сезонности и земли, поэтому очень ценили постоянство. Обряды в Александров день Слышать волчий вой ночью 28 марта считалось не очень хорошим знаком, сообщил Пауков. Для того, чтобы не озвереть, люди затыкали уши и накрывались подушками. С другой стороны, важно было понять, свершилась волчья свадьба или нет, ведь после нее произойдут новые изменения, которые тоже скажутся на графике сельхозработ. Традиции предписывали мужчинам пойти в лес, чтобы выбрать деревья для строительства или ремонта. Считалось, что срубленное в этот день дерево будет крепким и долговечным. При этом важно было избегать встреч с волками, ведь они могли вести себя агрессивно.

Фото: Armin Weigel/dpa / www.globallookpress.com

Женщины занимались уборкой, выметали и сжигали сор из избы. Это символизировало избавление от зимней спячки и злых духов. Для защиты от болезней крестьяне умывались собранной на рассвете талой водой. К больному месту прикладывали кору дуба или березы. Народные обряды, по мнению исследователя мифологии, не связаны с православным почитанием святых Александров Сидского и Кесарийских. Дело в том, что они жили совсем в другое время и климатических условиях. «Общее то, что это дни почитания этих святых, в частности, священномученика Александра Сидского. Они связаны с верностью своей вере, верностью христианской вере», — сказал он. Что нельзя делать 28 марта С Александровым днем связаны строгие запреты. Несмотря на то, что в этот день начиналась заготовка древесины, деревья не рубили без нужды, так как считалось, что это навлечет беду.

Фото: Michael Bahlo/dpa / www.globallookpress.com

Запрещалось ссориться и сквернословить, конфликты в этот день притягивали неудачу. Беспорядок дома сулил хаос в течение всего года, а новые начинания без молитвы гарантировали провал. Народные приметы на 28 марта Как и в любой другой весенний праздник, крестьяне следили за природой, чтобы предугадать погоду на ближайшие дни, всю весну и лето. Они жили натуральным хозяйством и беспокоились о будущем урожае. Основные приметы на 28 марта, которые применимы по сей день: Если утро туманное — лето будет дождливым;

Грачи громко кричат — к скорому потеплению;

Снег не сошел полностью — весна затянется;

Чайки прилетели и купаются — быть дождю;

Яркий закат — к хмурой погоде;

Заяц перебежал дорогу — к неожиданным новостям. Многие дни в марте и апреле связаны с лесом, потому что природа оживает постепенно, объяснил Пауков. Просто одни праздники посвящены таянию снега, другие — набуханию почек. Так как люди опирались на приметы в планировании земледельческих работ, для них отслеживание таких дат имело большое значение.