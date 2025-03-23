Темные воды Василисы Указательницы. Чем опасно 23 марта и что нельзя делать, чтобы в дом не пришла беда

Andrey Arkusha/Global Look Press
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com

Православная церковь 23 марта чтит память мученицы Василисы Коринфской. В народе же святую прозвали Василисой Указательницей и день этот считался на Руси одним из важнейших. Считается, что 23 марта идеально подходит для новых начинаний, но строгие запреты на праздник нарушать нельзя. Как правильно просить святую о защите, почему нельзя вспоминать умерших и зачем переносить поход к врачу — в материале 360.ru.

Кто такая Василиса Коринфская

Святая Василиса Коринфская жила в первые века христианства, когда новых верующих жестоко преследовали. Она родилась в семье, которая стойко приняла христианскую веру, несмотря на опасности. С юных лет Василиса обладала редкой мягкостью нрава, милосердием и неустанным стремлением помогать другим. Церковные предания гласят, что она могла ощущать судьбу человека, помогая ему увидеть собственные заблуждения и указать дорогу к спасению.

Страшные пытки мученицы

Вместе с другими юными девами и их наставником Леонидом Василиса отказалась поклоняться языческим богам. Их вера была непреклонной, и за это они поплатились жизнью. Палачи подвергли их страшным пыткам, а затем привязали камни к шеям и бросили в море, надеясь стереть их память навсегда.

Но судьба распорядилась иначе: тела святых вынесло на берег, где их нашли и похоронили верующие. Так Василиса стала символом стойкости и мученичества, а ее имя обросло легендами, пугающими и вдохновляющими одновременно.

Почему на Руси 23 марта чтут Василису Указательницу

На Руси 23 марта превратился в день памяти Василисы Указательницы, покровительницы весенних вод. Середина марта часто совпадала с первыми значительными оттепелями. Солнце ощущалось теплее, в лесах и на полях появлялись проталины, а люди готовились к посевной поре.

В такой период народ интуитивно чувствовал: начинается время перемен, когда требуется божья помощь. Обращаясь к святой Василисе Указательнице, наши предки в молитвах просили облегчить переход от зимней спячки к весенней активности, указывать правильный путь как в хозяйственных делах, так и в личных.

Фото: РИА «Новости»

От веры к народным традициям

Почему именно в этот день предки взывали о помощи к Василисе? В православном календаре он связан с ее мученической кончиной, но народные традиции добавили сюда свой колорит. Считается, что Василиса управляет потоками талой воды, которые с приходом весны могут принести как жизнь, так и разрушение.

Ей молятся, чтобы уберечь дома от наводнений, а ее гнев, по поверьям, способен обрушить на деревни настоящий потоп. Этот праздник стал переплетением христианских учений и языческого страха перед стихией, где Василиса представала не только спасительницей, но и грозной силой природы.

День знахарей и колдунов

День памяти мученицы Василисы считается для колдунов магическим, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. По его словам, 23 марта активизируется и нечистая сила, маги проводят свои особые обряды и ритуалы.

«Это магический день для колдунов и день целительства для знахарей. По поверьям древней Руси, когда не была так развита медицина, не было врачей, многие знахари в этот день лечили у людей слепоту и другие недуги», — объяснил специалист.

При этом, добавил Шмелев, очень важно понимать, что обращаться к древним традициям нужно с максимальной осторожностью. Лучше всего будет и вовсе этого избежать, обратившись вместо этого к христианскому эгрегору и просто помолиться.

Чем опасны темные воды в Василисин день

Знающие люди внимательно разглядывают вешние ручьи в день Василисы Указательницы. Условно это можно назвать гаданием. Сергей Шмелев предупредил, что такие попытки чреваты серьезной опасностью — так, по крайней мере, верили на Руси. Особенно это касается мест возле кладбищенских ручьев и на болотах.

Можно получить неверную информацию от темных сил, так как в христианский праздник, в священные дни, нечистая сила темной энергии активизируется. Велик шанс поймать подсказку не от святой Василисы, а от шального беса. Что чревато серьезными проблемами в жизни.

Сергей Шмелев

эзотерик

Yuriy Kaver/Russian Look
Фото: Yuriy Kaver/Russian Look/www.globallookpress.com

Можно ли гадать 23 марта

С гаданиями в день Василисы Коринфской следует быть осторожнее. Очень важно, как объяснил эзотерик, если все же и прибегать к гаданиям на воде, то быть собранным и стойким, воздержаться от негативных эмоций.

«Сущностью питаются низкочастотные энергии человека. Очень важно не высказывать агрессию, даже если в жизни происходит что-то неприятное в такие моменты. Потому что при гадании можно получить вместе с информацией и негативный довесок», — рассказал Сергей Шмелев.

Что можно делать 23 Марта

Ритуалы для защиты и процветания

День Василисы Указательницы — время для особых обрядов, которые защищают дом и семью. Хозяйки с утра пекут ароматные пироги и булочки, чтобы задобрить святую и обеспечить благополучие. Уборка становится почти священным делом: каждый угол вычищается, чтобы изгнать злых духов.

По поверьям наших предков, в этот день было начало весенних гроз. Также считалось, что с помощью весенних ручьев в день Василисы можно было узнать тайное, если долго вглядываться в воду и пытаясь разглядеть силуэты.

Сергей Шмелев

Вечером наши предки зажигали красные свечи или лампады, окуривали дом миррой и кропили святой водой — это, как верили, отгоняет болезни и несчастья. Знахари в этот день заговаривают куриную слепоту, веря, что Василиса дает их словам особую силу. Семьи собираются вместе, делясь едой и теплом, чтобы встретить весну под защитой святой.

Строгие Запреты на Василису Указательницу

Праздник Василисы 23 марта — день, когда одно неверное действие может навлечь беду.

Лобачев Владимир
Фото: Лобачев Владимир/wikipedia

Погодные приметы на 23 марта

Теплое и ясное утро предвещало скорое наступление дружной весны, когда снег тает быстро, не превращаясь в затяжную слякоть. Радостные воробьи подтверждали это своими звонкими трелями.

Резкий ветер после полудня означал переменчивую погоду в ближайшие недели. Могли внезапно вернуться небольшие заморозки, и люди держали наготове теплую одежду.

Яркое солнце на закате — к плодородному лету. Считалось, что если солнце уходит за горизонт словно в зареве, то зерновые культуры дадут хороший урожай.

Гулкие ручьи. Если талая вода шумно текла вдоль дорог, люди ждали быстрых паводков. Тем, кто жил около рек, следовало подготовиться к возможному подтоплению.

Если скворцы и ласточки заранее прилетали и начинали строительство гнезд, это служило признаком не только теплой весны, но и умиротворенного лета без стихийных бедствий.

Холодный ветер дует к затяжной зиме, а прилет журавлей обещает скорое таяние льдов. Если заяц пробежал у дома — жди морозов.

Ворона, спрятавшая клюв под крыло, предвещает стужу, а пасмурное утро с ясным вечером — заморозки. Ручьи, текущие в реку, сулят рыбакам удачу, а первая гроза — щедрый урожай.

Легенды и обычай на Василису Указательницу

В некоторых уголках Руси в день Василисы Указательницы ждали особых знаков от природы. Например, считалось, что если именно 23 марта появился первый весенний гром, это указывало на то, что год будет урожайным и спокойным. В семьях могли собираться вечером за общим столом, слушая рассказы старейшин о прошлом. Дети жадно впитывали истории о том, как когда-то в такой же день удалось избежать беды только благодаря искренней молитве к святой Василисе.

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