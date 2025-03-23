Сегодня 04:41 Темные воды Василисы Указательницы. Чем опасно 23 марта и что нельзя делать, чтобы в дом не пришла беда 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press / www.globallookpress.com Интересное

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Православная церковь 23 марта чтит память мученицы Василисы Коринфской. В народе же святую прозвали Василисой Указательницей и день этот считался на Руси одним из важнейших. Считается, что 23 марта идеально подходит для новых начинаний, но строгие запреты на праздник нарушать нельзя. Как правильно просить святую о защите, почему нельзя вспоминать умерших и зачем переносить поход к врачу — в материале 360.ru.

Кто такая Василиса Коринфская Святая Василиса Коринфская жила в первые века христианства, когда новых верующих жестоко преследовали. Она родилась в семье, которая стойко приняла христианскую веру, несмотря на опасности. С юных лет Василиса обладала редкой мягкостью нрава, милосердием и неустанным стремлением помогать другим. Церковные предания гласят, что она могла ощущать судьбу человека, помогая ему увидеть собственные заблуждения и указать дорогу к спасению. Страшные пытки мученицы Вместе с другими юными девами и их наставником Леонидом Василиса отказалась поклоняться языческим богам. Их вера была непреклонной, и за это они поплатились жизнью. Палачи подвергли их страшным пыткам, а затем привязали камни к шеям и бросили в море, надеясь стереть их память навсегда. Но судьба распорядилась иначе: тела святых вынесло на берег, где их нашли и похоронили верующие. Так Василиса стала символом стойкости и мученичества, а ее имя обросло легендами, пугающими и вдохновляющими одновременно. Почему на Руси 23 марта чтут Василису Указательницу На Руси 23 марта превратился в день памяти Василисы Указательницы, покровительницы весенних вод. Середина марта часто совпадала с первыми значительными оттепелями. Солнце ощущалось теплее, в лесах и на полях появлялись проталины, а люди готовились к посевной поре. В такой период народ интуитивно чувствовал: начинается время перемен, когда требуется божья помощь. Обращаясь к святой Василисе Указательнице, наши предки в молитвах просили облегчить переход от зимней спячки к весенней активности, указывать правильный путь как в хозяйственных делах, так и в личных.

Фото: РИА «Новости»

От веры к народным традициям Почему именно в этот день предки взывали о помощи к Василисе? В православном календаре он связан с ее мученической кончиной, но народные традиции добавили сюда свой колорит. Считается, что Василиса управляет потоками талой воды, которые с приходом весны могут принести как жизнь, так и разрушение. Ей молятся, чтобы уберечь дома от наводнений, а ее гнев, по поверьям, способен обрушить на деревни настоящий потоп. Этот праздник стал переплетением христианских учений и языческого страха перед стихией, где Василиса представала не только спасительницей, но и грозной силой природы. День знахарей и колдунов День памяти мученицы Василисы считается для колдунов магическим, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. По его словам, 23 марта активизируется и нечистая сила, маги проводят свои особые обряды и ритуалы. «Это магический день для колдунов и день целительства для знахарей. По поверьям древней Руси, когда не была так развита медицина, не было врачей, многие знахари в этот день лечили у людей слепоту и другие недуги», — объяснил специалист. При этом, добавил Шмелев, очень важно понимать, что обращаться к древним традициям нужно с максимальной осторожностью. Лучше всего будет и вовсе этого избежать, обратившись вместо этого к христианскому эгрегору и просто помолиться. Чем опасны темные воды в Василисин день Знающие люди внимательно разглядывают вешние ручьи в день Василисы Указательницы. Условно это можно назвать гаданием. Сергей Шмелев предупредил, что такие попытки чреваты серьезной опасностью — так, по крайней мере, верили на Руси. Особенно это касается мест возле кладбищенских ручьев и на болотах.

Можно получить неверную информацию от темных сил, так как в христианский праздник, в священные дни, нечистая сила темной энергии активизируется. Велик шанс поймать подсказку не от святой Василисы, а от шального беса. Что чревато серьезными проблемами в жизни. Сергей Шмелев эзотерик

Фото: Yuriy Kaver/Russian Look / www.globallookpress.com

Можно ли гадать 23 марта С гаданиями в день Василисы Коринфской следует быть осторожнее. Очень важно, как объяснил эзотерик, если все же и прибегать к гаданиям на воде, то быть собранным и стойким, воздержаться от негативных эмоций. «Сущностью питаются низкочастотные энергии человека. Очень важно не высказывать агрессию, даже если в жизни происходит что-то неприятное в такие моменты. Потому что при гадании можно получить вместе с информацией и негативный довесок», — рассказал Сергей Шмелев. Что можно делать 23 Марта Посещать храм. В православных церквях читали молитвы Василисе Коринфской, благодарили ее за покровительство и просили о помощи в трудных ситуациях. Верили, что в этот день молитва обретает особую силу.

Решать семейные вопросы. Используя энергию весеннего обновления, люди обсуждали важные дела — будь то строительство нового дома, распределение семейных обязанностей или выбор будущей профессии для детей.

Проводить уборку в доме. Весна ассоциировалась с чистотой и свежестью. Очистить свое жилье от накопившейся зимней пыли — значит пустить в дом новые счастливые возможности. Нередко уборку сопровождали добрыми пожеланиями и короткими молитвами о благополучии.

Совершать добрые дела. Помочь старому соседу, угостить прохожего кусочком хлеба, передать одежду нуждающемуся — все эти маленькие жесты в день Василисы приумножали добро и возвращались человеку сторицей, как верили наши предки.

Прислушиваться к интуиции. Считалось, что в канун 23 марта и в сам день сны и внутренние ощущения могут стать проводником в будущее. Если вдруг сердце велело изменить работу или наладить отношения с кем-то, многие старались не откладывать это решение. Ритуалы для защиты и процветания День Василисы Указательницы — время для особых обрядов, которые защищают дом и семью. Хозяйки с утра пекут ароматные пироги и булочки, чтобы задобрить святую и обеспечить благополучие. Уборка становится почти священным делом: каждый угол вычищается, чтобы изгнать злых духов.

По поверьям наших предков, в этот день было начало весенних гроз. Также считалось, что с помощью весенних ручьев в день Василисы можно было узнать тайное, если долго вглядываться в воду и пытаясь разглядеть силуэты. Сергей Шмелев

Вечером наши предки зажигали красные свечи или лампады, окуривали дом миррой и кропили святой водой — это, как верили, отгоняет болезни и несчастья. Знахари в этот день заговаривают куриную слепоту, веря, что Василиса дает их словам особую силу. Семьи собираются вместе, делясь едой и теплом, чтобы встретить весну под защитой святой. Строгие Запреты на Василису Указательницу Праздник Василисы 23 марта — день, когда одно неверное действие может навлечь беду. Менять постельное белье строго запрещено: на Руси считали, это притягивает кошмары, от которых не избавиться.

Обращаться к врачам, особенно к зубным, можно только в крайнем случае — иначе лечение обернется долгими мучениями.

Обжорство и походы в шумные места, вроде театров или ярмарок, считаются опасными: такие поступки могут разгневать Василису и принести несчастья.

Девушкам нельзя надевать шапки или платки матерей — это сулит проблемы со здоровьем. Нарушение этих правил, как верили предки, пробуждает дух святой.

Не рекомендовалось покупать новую одежду и обувь. Пить алкоголь тоже нельзя.

Важно постараться не вспоминать умерших родственников. Наши предки опасались, что 23 марта они останутся недовольны таким вниманием и навлекут беду на весь дом.

Не следовало начинать и ссор. Любая вражда, возникшая 23 марта, считалась особенно разрушительной. Она могла надолго поселиться в семье или в кругу друзей, а потому люди стремились к миру и взаимопониманию.

По поверью, денежные обязательства, появившиеся в этот день, обречены на долгие и мучительные разбирательства. Лучше стараться самостоятельно решить финансовые проблемы до наступления праздника.

В день, призванный укреплять дух, изнурять себя тяжелым физическим трудом считалось неправильным. Лучше заняться рутинными хлопотами и мелкими делами, не перегружая ни тело, ни разум.

Фото: Лобачев Владимир / wikipedia

Погодные приметы на 23 марта Теплое и ясное утро предвещало скорое наступление дружной весны, когда снег тает быстро, не превращаясь в затяжную слякоть. Радостные воробьи подтверждали это своими звонкими трелями. Резкий ветер после полудня означал переменчивую погоду в ближайшие недели. Могли внезапно вернуться небольшие заморозки, и люди держали наготове теплую одежду. Яркое солнце на закате — к плодородному лету. Считалось, что если солнце уходит за горизонт словно в зареве, то зерновые культуры дадут хороший урожай. Гулкие ручьи. Если талая вода шумно текла вдоль дорог, люди ждали быстрых паводков. Тем, кто жил около рек, следовало подготовиться к возможному подтоплению. Если скворцы и ласточки заранее прилетали и начинали строительство гнезд, это служило признаком не только теплой весны, но и умиротворенного лета без стихийных бедствий. Холодный ветер дует к затяжной зиме, а прилет журавлей обещает скорое таяние льдов. Если заяц пробежал у дома — жди морозов. Ворона, спрятавшая клюв под крыло, предвещает стужу, а пасмурное утро с ясным вечером — заморозки. Ручьи, текущие в реку, сулят рыбакам удачу, а первая гроза — щедрый урожай. Легенды и обычай на Василису Указательницу В некоторых уголках Руси в день Василисы Указательницы ждали особых знаков от природы. Например, считалось, что если именно 23 марта появился первый весенний гром, это указывало на то, что год будет урожайным и спокойным. В семьях могли собираться вечером за общим столом, слушая рассказы старейшин о прошлом. Дети жадно впитывали истории о том, как когда-то в такой же день удалось избежать беды только благодаря искренней молитве к святой Василисе.