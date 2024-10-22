Стоматолог Гафизов: профилактические ополаскиватели предотвращают кариес и укрепляют десны

Стоматолог Ален Гафизов рассказал о видах ополаскивателей для полости рта. Они различаются не только вкусом и цветом, но и функциональностью, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, основная цель гигиенических и косметических средств — свежее дыхание и удаление остатков пищи. Врач посоветовал обратить внимание на профилактические и лечебные ополаскиватели. Они замедляют образование налета и кариеса. Кроме того, при использовании укрепляются десны, добавил сайт KP.RU.
Медик отметил, что, например, средства с экстрактом коры дуба обладают кровоостанавливающим действием. Масло чайного дерева в составе уничтожает кариесогенные бактерии.
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