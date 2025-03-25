В бане мойся — в лес не ходи. Как христиане 26 марта встретят Никифоров день
Профессор Фоминых: празднование Никифорова дня 26 марта связано с водой
По народной традиции 26 марта отмечают Никифоров день, когда запрещено носить черное и ходить в лес. Верующие почтут память патриарха Константинопольского Никифора, который умер в ссылке за преданность вере. Как встретить этот день по правилам и не навлечь беду, разобрался 360.ru.
Кто такой святой Никифор
Будущий исповедник родился в Константинополе во второй половине VIII века в знатной богобоязненной семье Феодора и Евдокии. Родители дали ему христианское воспитание и подали достойный пример — отец пострадал от гонений императора-иконоборца Константина Копронима, а мать окончила жизнь в иночестве.
Получив хорошее светское образование, Никифор сделал прекрасную карьеру. В годы правления Льва IV он получил звание царского советника, при Константине VI выступил на Вселенском соборе с разоблачением иконоборческой ереси, а при императоре Никифоре I занял пост патриарха.
Все изменилось, когда на престол взошел Лев V, ярый приверженец иконоборчества. Он вернул из ссылки епископов и клириков, которые поддерживали ересь, а потом, когда патриарх Никифор отказался вступать с ними в спор о вере и продолжил наставлять христиан против новых течений, добился его отлучения и изгнания.
Сначала исповедника сослали в монастырь в Хрисополе, затем — на остров Проконнис в Мраморном море. Через 13 лет он умер.
День памяти патриарха Константинопольского Никифора
Почитание святого Никифора 26 марта посвящено перенесению его мощей в Софийский собор в Константинополе, рассказала 360.ru профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых. За 19 лет после смерти тело святого не истлело.
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После Вселенского собора, на котором учение иконоборцев предали анафеме, святой устал от жизни при дворе и уединился на берегу моря. Фоминых добавила, что там он возвел церковь, основал монастырь, принял монашеский постриг и впоследствии стал патриархом.
«Поэтому в этот день, 26 марта, почитание этого святого связано с водой», — сказала она.
Как встретить Никифоров день 26 марта
По словам собеседницы 360.ru, на Руси в этот день стремились к воде — рыбачили, мылись в бане и проводили генеральную уборку дома. Предстояло не просто вычистить жилище, а вымыть большим количеством воды и вылить ее за порог. Крестьяне также откладывали на Никифоров день серьезные решения, так как считали, что это гарантирует успех.
«Несмотря на то, что в это время продолжается пост, хозяйки все равно старались приготовить что-то особое, вкусное, и провести день в кругу семьи. Вечером все люди обязательно собирались с семьями за столом», — рассказала Фоминых.
Что нельзя делать 26 марта
Но под строгим запретом — пироги с картошкой. Фоминых предупредила, что категорически нельзя угощать ими гостя, чтобы не навлечь на него беду, болезнь и даже смерть.
Очень серьезный был запрет на ношение черной одежды, чтобы не навлечь траур в семью. <…> И, конечно, как во многие праздники, все знали четко: нельзя ссориться, особенно с супругом, иначе этот конфликт перерастет в очень долгую ссору и даже разрыв отношений.
Наталия Фоминых
профессор РЭУ имени Плеханова
Никифоров день — не лучшее время брать взаймы. По словам профессора, считалось, что это обязательно приведет к финансовым трудностям.
В лес ходили только большими компаниями и в случае острой нужды. Исследователь мифологии Дмитрий Пауков объяснил 360.ru, что из-за активного таяния снега пробуждались медведи.
«Медведи просыпаются голодные, злые. В общем-то, встреча с ними не сулит ничего хорошего», — сказал он.
К тому же, медведь почитался на уровне хозяина леса. Это один из образов бога Велеса, которому поклонялись восточные славяне. Пробуждение медведя считалось праздником в лесу.
Желательно в этот день также не брать острые предметы и не стричь волосы. По словам Паукова, существовал запрет на вытаптывание первой травы и обдирание веток.
«Это связано с началом сокодвижения. То есть пробуждается жизнь, природа. Если повредить в этот день дерево, сок будет сочиться из ветки, замерзать и разрушать тем самым дерево», — сказал он.
Приметы в Никифоров день
Основные приметы 26 марта связаны с таянием снега и льда, удлинением дня и весной. Фоминых подчеркнула, что крестьяне пристально следили за погодой и поведением перелетных птиц.
- Увидеть жаворонка в Никифоров день — к скорой и очень теплой весне.
- Возвращение диких гусей сулило богатый урожай.
- Туман предвещал холодное дождливое лето и плохой урожай, а солнечная погода — наоборот.
- Теплый ветер нес с собой дожди.
- Южный ветер предвещал раннее лето, восточный и северный — позднее.
Много суеверий связано с рыбалкой. Например, крестьяне верили, что хороший улов в Никифоров день принесет в дальнейшем удачу и достаток.
Пауков объяснил, что 26 марта, или 13 марта по старому стилю, у рыбаков появлялся последний шанс выйти на лед, пока он не слишком тонкий. К тому же, именно в это время обитатели рек активизировались перед нерестом, у них начинался зажор, крестьяне могли поживиться щукой и окунем.