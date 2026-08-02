02 августа 2026 20:15 Точка пересборки. Как пережить кризис среднего возраста без потерь Психолог Кольцова: кризис среднего возраста может вывести ко второй молодости Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Кризис среднего возраста — явление, обросшее мифами и стереотипами. Кто-то путает его с депрессией, а кто-то вовсе считает выдумкой. Однако у этого феномена есть четкое научное обоснование, конкретные симптомы и, что важнее всего, отработанные стратегии преодоления. Почему внутренний бунт толкает на разрушительные поступки, как пережить этот период с наименьшими потерями и перейти на новый этап, разбирался 360.ru.

Что такое кризис среднего возраста Многие ошибочно считают кризис среднего возраста обычной отговоркой для инфантильных людей, но на самом деле это не просто хандра, а полноценный переходный этап развития человека. По словам психолога Екатерины Кольцовой, в разных направлениях психологии явление рассматривается по-разному, однако почти все школы сходятся в общем понимании: этот кризис подразумевает переход от движения по привычке к осознанному принятию решений. «Человек начинает понимает, что позади уже большая часть жизни, чем впереди. И эта жизнь будет иметь конец. Поэтому человек начинает пересматривать свои ценности», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

По ее словам, причины происходящего кроются не только в психике, но и в физиологии. До 35-40 лет энергии, как правило, больше, люди чаще действуют на импульсе, гонятся за целями, добиваются, строят, зачастую даже не задумываясь о конечном смысле своих действий.

Чаще всего в промежуток от 35 до 45 лет в нас происходит некий перелом. Мы переоцениваем, как жили до этого. Замедляемся. Энергия уже не так бьет ключом, и человек переходит в фазу энергосбережения. Начинается поиск нового способа жить и смысла: зачем я вообще здесь, что должно остаться после меня. Екатерина Кольцова

Как понять, что кризис уже настал: три главных симптома Кризис зачастую подкрадывается незаметно, маскируясь поначалу под усталость или банальное плохое настроение. Однако специалисты выделяют несколько ключевых симптомов, по которым можно с уверенностью сказать, что человек вошел в переходное состояние. Первый и главный признак — тотальная неудовлетворенность собой и собственной жизнью. Появляются неприятные ощущения и настойчивые мысли о том, что отношения, карьера, хобби, вопросы здоровья и внешности складываются как-то не так. Вслед за этим вытекает второй симптом — потеря смысла. Для многих это становится самым тяжелым и пугающим этапом. «Человек начинает задавать себе вопрос: зачем я это делаю, почему занимаюсь этой профессией и живу с этим человеком, почему живу в этом городе? Я старался, трудился, а ради чего? Это точно то, что мне нужно?» — перечислила Кольцова.

Фото: РИА «Новости»

Третьим признаком психолог обозначила состояние потерянности. Это чувство хорошо знакомо подросткам, которые не знают, кем стать. Человек оказывается в ловушке: так, как есть, он уже не хочет, а как ему нужно — пока не понял. К этим симптомам может добавляться снижение активности, желание уйти в себя и меньше контактировать с внешним миром. Деструктивная ловушка: почему мы хотим резко изменить жизнь Самый опасный миф о кризисе среднего возраста — неизбежность разрушительного поведения. Мужчина под 40, который бросает семью ради молодой коллеги или внезапно продает бизнес, чтобы улететь в Тибет, — такой стереотипный сценарий можно увидеть не только в кино. Это действительно возможно в случаях, если непростой период проживается неправильно. Собеседница 360.ru пояснила: всему виной может оказаться вовремя не завершенный подростковый бунт. «В подростковом кризисе в норме должно состояться отделение от семьи, и чаще всего это происходит через бунт, через свержение с пьедестала правил, которые были. То есть подросток говорит: вот это семейное правило я беру себе, мне так нравится, а вот это, мам-пап, оставьте себе, я так жить не буду», — рассказала эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Если же эти процессе не завершились в юном возрасте, то очень часто могут развернуться именно после 35-40 лет.

И неправильный выход из кризиса среднего возраста: разрушить все то, что есть, потому что это не нравится, а потом как-нибудь разобраться с тем, как надо.

Это минусовой сценарий, который в итоге может принести лишь страдания и одиночество. Положительный же выход выглядит иначе: сначала рождаются новые ценности, самоидентификация. Человек понимает, кто он теперь, к чему стремится, и только потом меняет внешние обстоятельства. Если и уходит из семьи или избавляется от бизнеса, то осознанно, а не под влиянием эмоционального порыва. Кому легче: женщинам или мужчинам? Вопрос о том, кто тяжелее переживает этап, вызывает много споров. Оказывается, ключевое отличие кроется не в силе духа, а в способности просить о помощи. «Я бы не сказала, что здесь есть разница. Психика работает примерно одинаково. Но, наверное, женщинам отчасти легче, потому что они эмоциональные создания и более контактные. И легче признаются, что у них что-то не так», — отметила Кольцова. Представительница прекрасного пола, вероятнее всего, найдет поддержку в лице подруг или же запишется к психологу, не чувствуя при этом угрозы для своего эго. Мужчины же в этом смысле оказываются заложниками социальных стереотипов. Для них признаться в том, что 45 лет прожиты «как-то не так», другому человеку — это удар по гордыне.

Мужчины чаще всего остаются с этим один на один. И чувствуют себя очень уязвимыми.

Именно одиночество в переживаниях и способно сделать мужской кризис более разрушительным и болезненным.

Фото: Bulkin Sergey / www.globallookpress.com

Как пройти кризис среднего возраста без потерь: пошаговая стратегия Психологи дают четкие и простые рекомендации, что делать, если столкнулся с этим состоянием. Они помогут пережить период без вреда для себя и близких. Важно помнить, что это не приговор, а лишь этап. Терпение и самосострадание Первое, что нужно сделать, — признать свои эмоции и дать себе время. Кольцова провела аналогию с родителями, которые сталкиваются с кризисом трех лет у ребенка. «Единственный совет для мамы — наберись, пожалуйста, терпения. Просто подожди. Это не навсегда, это пройдет. И ровно такой же совет могу дать людям, проживающим кризис среднего возраста. Потерпите, вы точно из него выйдете. Единственное, выйдете либо с потерями, либо более мягко — во вторую молодость, которая как раз и начинается после 40», — сказала психолог. Профессиональная помощь вместо дружеских советов По словам эксперта, не всегда удачной идеей будет искать поддержку у друзей-ровесников, которые могут проходить через абсолютно такие же состояния. «Ничего хорошего в таком случае они вам не посоветуют. Это как одна подруга, которая терпит неудачи в личной жизни, пойдет и будет советоваться с другой, у которой такая же ситуация», — пояснила собеседница 360.ru. Лучший выход — обратиться к специалисту: психологу, психотерапевту или неврологу. Профессионал поможет отделить зерна от плевел и найти истинные желания.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

Золотое правило года Самый важный совет, который поможет избежать роковых ошибок, — взять паузу. По словам психолога, важно напоминать себе о том, что вы уже не подросток, и решать вопросы через бунтующего ребенка просто нельзя.

Я бы дала такую рекомендацию: как минимум год ничего кардинально не менять в жизни, как бы ни хотелось. Если чувствуете, что зашли в кризис среднего возраста, то прямо-таки дайте себе обещание, что в течение года не уволитесь, не продадите бизнес, не разведетесь, не переедете жить в другой город и не сделаете пластическую операцию.