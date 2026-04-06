Психолог Граждан назвала кризис среднего возраста естественным этапом развития

Кризис среднего возраста — это не болезнь, а естественный этап психологического развития человека. Об этом сообщила психолог Александра Граждан в беседе с «Известиями» .

По словам эксперта, такой период обычно наступает в возрасте около 40–50 лет и связан с глубоким пересмотром жизненного пути и ценностей.

Ключевой особенностью такого состояния является внутренний процесс переоценки. Человек начинает задаваться вопросами о смысле жизни, целях и желаниях. Это связано с осознанием ограниченности времени и уже прожитого опыта.

Важно отличать кризис среднего возраста от депрессии и выгорания. В период кризиса у человека сохраняется способность к интересу и активности, несмотря на сомнения.