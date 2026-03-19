Психолог Романив отметила, что низкая самооценка и желание подтверждать свою привлекательность толкают мужчин на измены

Семейный психолог Ольга Романив в интервью NEWS.ru рассказала, что мужчин на измену чаще всего толкают неудовлетворенность в отношениях, кризис среднего возраста и стремление испытать острые ощущения.

Специалист пояснила, что в возрасте 40–50 лет многие мужчины переживают переосмысление жизни. Роман на стороне становится для них способом доказать себе свою молодость и привлекательность. Также среди причин могут быть чувство одиночества в браке, ощущение недооцененности и рутина, которая убивает страсть, отметил сайт aif.ru.

По словам психолога, измена нередко является следствием внутренних проблем, которые человек не желает решать в рамках семьи. Кроме того, к отношениям на стороне могут подталкивать низкая самооценка, потребность в подтверждении своей мужественности, неумение конструктивно решать конфликты или желание наказать партнера за прошлые обиды. Во всех случаях измена — это лишь симптом более глубоких личных или супружеских трудностей, заключила Романив.