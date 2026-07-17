Подмосковный психолог Витязева назвала причины кризиса среднего возраста у мужчин

Кризис среднего возраста сегодня все чаще проявляется у мужчин задолго до 40-летия — нередко первые признаки возникают уже до 35 лет. По словам медицинского психолога Можайской больницы Елены Витязевой, одной из главных причин этой тенденции стали высокий темп современной жизни, постоянный поток информации и давление социальных сетей.

Многие мужчины испытывают ощущение, будто к 30 годам обязаны добиться максимального успеха. Просматривая в интернете истории о чужих карьерных достижениях, дорогих покупках и путешествиях, они начинают сравнивать себя с окружающими, а высокие требования на работе лишь усиливают эмоциональное напряжение.

В результате чувство усталости и неудовлетворенности может возникнуть значительно раньше, чем принято связывать с кризисом среднего возраста.