Подмосковный психолог Витязева назвала причины кризиса среднего возраста у мужчин
Кризис среднего возраста сегодня все чаще проявляется у мужчин задолго до 40-летия — нередко первые признаки возникают уже до 35 лет. По словам медицинского психолога Можайской больницы Елены Витязевой, одной из главных причин этой тенденции стали высокий темп современной жизни, постоянный поток информации и давление социальных сетей.
Многие мужчины испытывают ощущение, будто к 30 годам обязаны добиться максимального успеха. Просматривая в интернете истории о чужих карьерных достижениях, дорогих покупках и путешествиях, они начинают сравнивать себя с окружающими, а высокие требования на работе лишь усиливают эмоциональное напряжение.
В результате чувство усталости и неудовлетворенности может возникнуть значительно раньше, чем принято связывать с кризисом среднего возраста.
Мужчина может начать обесценивать свои достижения, считать их незначительными и мучительно сравнивать себя с более успешными ровесниками. Появляется желание резко все бросить: сменить работу, уйти из семьи, переехать в другой город — это подсознательная попытка убежать от чувства неудовлетворенности.
Елена Витязева
медицинский психолог Можайской больницы
Чтобы снизить риск развития кризиса, следует меньше ориентироваться на внешние признаки успеха и уделять больше внимания собственному эмоциональному состоянию. Психолог посоветовала ограничить время в социальных сетях, отказаться от постоянных сравнений с другими людьми и найти занятие, которое приносит удовольствие без стремления к высоким результатам — например, спорт, походы или любимое хобби.
Кроме того, специалист посоветовала не замыкаться в себе, чаще обсуждать переживания с близкими и ценить то, что уже есть в жизни: здоровье, семью, дружескую поддержку и ощущение стабильности.
По ее мнению, именно такие жизненные опоры помогают воспринимать возраст как естественный этап, а не как повод для тревоги.