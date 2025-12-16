Верховный суд оставил квартиру певицы Ларисы Долиной в собственности Полины Лурье, а сама артистка должна покинуть жилище. Адвокат Светлана Свириденко не сдержала эмоций после оглашения судебного решения и расплакалась.

«Я что специально что ли плачу? Спасибо всем людям, которые нас поддерживали, всем журналистам. Было трудно. Это долго было, нервно, но мы верили, что неправильные и неправосудные решения были вынесены. Верили в победу», — сказала она.

Свириденко напомнила, что после первого решения о квартире Долиной она сказала, что это убивает правосудие.

«Но сейчас, как бы невысокопарно это звучало, я говорю, что правосудие в России есть, спасибо за это Верховному суду, что разобрался и принял единственное правильное решение», — добавила она.

По решению Верховного суда России, Лариса Долина обязана покинуть квартиру, проданную Полине Лурье. Судья постановил нижестоящей инстанции рассмотреть иск о принудительном выселении артистки.