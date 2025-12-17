На счет Долиной поступило 70 млн рублей после продажи квартиры Лурье
Около 70 миллионов рублей поступили на счет певицы Ларисы Долиной после продажи скандальной квартиры покупательнице Полине Лурье. Об этом сообщило РИА «Новости».
Сумму, которая фигурирует в материалах дела, озвучил судья во время заседания Верховного суда накануне, 16 декабря.
«Порядка 70 миллионов поступили на счет Ларисы Александровны. И они там пролежали какое-то время. Получается, что деньги она получила и определенные действия по распоряжению этими суммами совершила», — отметил судья.
Адвокат исполнительницы хита «Погода в доме» парировала, что распоряжением действия артистки назвать нельзя, поскольку экспертизы подтвердили, что звезда пребывала под действием заблуждений.
Ранее стало известно, что Верховный суд обязал Долину покинуть квартиру, проданную Лурье. Соответствующее решение вступило в силу немедленно.