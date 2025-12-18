На низком старте. Волонтеры рассказали, когда возобновят поиски Усольцевых

При благоприятных погодных условиях участники отряда «ЛизаАлерт» возобновят поиски пропавшей в тайге на территории Красноярского края семьи Усольцевых. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель регионального звена Серафима Чооду.

«Отряд „на низком старте“ — мы ожидаем подходящих погодных условий для возобновления поисков на месте», — сказала она.

Операцию решили вести в том числе в точечном формате. Для некоторых задач волонтеры используют беспилотники.

Супруги с пятилетней дочерью и собакой пропали в Партизанском районе недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. Следком возбудил уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

Судьба Усольцевых неизвестна. Главной версией остался несчастный случай, семья могла замерзнуть в суровых условиях тайги.