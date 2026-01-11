Опытный походник поддержал версию о гибели Усольцевых из-за переохлаждения

Семья Усольцевых могла заблудиться в районе Кутурчинского Белогорья, потому что там сложная местность без ориентиров. Об этом РИА «Новости» заявил депутат заксобрания региона и опытный походник Алексей Кулеш.

Он объяснил, что хорошо знает эти места, поэтому допускает гибель Усольцевых из-за переохлаждения.

«Вероятнее всего, семья просто заблудилась и замерзла из-за резкого похолодания», — подчеркнул Кулеш.

По его словам, по тайге достаточно сложно перемещаться из-за скользких камней.

«Кругом мох, который покрывает камни такими большими расщелинами. А верхняя часть — это голый курумник. Во-первых, он скользкий, во время дождя чрезвычайно скользкий, как намыленный», — уточнил депутат.

Кулеш отметил, что из-за отсутствия ориентиров туристам бывает сложно найти тропу, по которой они шли. Также он не согласился с тем, что Усольцевы могли утонуть в местной реке, потому что до нее слишком далеко идти.

Ранее в квартире исчезнувшей семьи обнаружили просроченные загранпаспорта. Замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального главка ведомства Яна Сырымбетова сообщила, что улика опровергает гипотезу о побеге Усольцевых.