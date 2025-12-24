Стала известна основная версия исчезновения Усольцевых

Резкое похолодание и снегопад стали критическим фактором для пропавшей в горах Красноярского края семьи туристов. Об этом рассказал председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев в беседе с корреспондентом РИА «Новости» .

Семья Усольцевых отправилась в поход 28 сентября в легкой одежде и не вернулась на базу. Поисковая операция была сосредоточена в районе горного массива, где предположительно находились туристы. По словам Сергеева, в тот день резко испортилась погода.

«Все 11 суток нашей круглосуточной работы там шел снег. Мы предполагаем, что у людей случилось: критическая ситуация связана с резким изменением погодных условий, когда они были в районе этого горного массива», — сообщил руководитель отряда.

Ранее представитель регионального звена отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду сообщила, что при благоприятных погодных условиях участники возобновят поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых.