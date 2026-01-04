Раскрыты новые детали исчезновения семьи Усольцевых

Пропавшая больше трех месяцев назад в тайге Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего, хотела добраться к горе Мальвинка в день исчезновения. Об этом ТАСС сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел СК по региону Яна Сырымбетова.

По ее словам, по пути к этой скале находится «камень желаний».

«Мы понимаем, во сколько Усольцевы выехали с базы отдыха. Есть информация, что они должны были пойти на гору Буратинка. <...> Там две скалы — Буратинка и Мальвинка. Мы предполагаем, что наши потерявшиеся ушли на Мальвинку. Ирина Усольцева говорила, что хотела бы увидеть „камень желаний“ как раз по пути к Мальвинке», — сообщила она.

Сырымбетова добавила, что другие туристы не заметили Усольцевых у Буратинки, хотя приехали на 30 минут раньше и в любом случае попались бы им навстречу.

Ранее сын Усольцева раскрыл единственную верную версию пропажи отца и его жены.