Почитаемый старец Зосима предвидел Майдан и СВО, «колотню по всей земле Русской», удары по Донецку и «полет Европы». Пророчества его сбывались с удивительной точностью. Что говорил монах о специальной военной операции, ее конце и будущем России — в материале 360.ru.

Знал все, вплоть до даты своей смерти Основатель Успенской Николо-Васильевской обители Зосима словно знал о грядущих событиях, увидев их собственными глазами. И многие его предсказания сбывались. Например, он четко предвидел свою кончину — за шесть месяцев до наступления смертного часа. Говорил старец и о многих судьбоносных событиях не только для России, но и для всего мира. Особое внимание сейчас привлекают пять сбывшихся предсказаний монаха, изреченные им еще 20 лет назад.

Фото: Медиасток.рф

Первое предсказание Зосимы о бесновании Провидец понимал, что склонность украинцев к государственным переворотам в конечном счете приведет к масштабной катастрофе. «Колотня начнется с Киева и оттуда покатится по всей земле Русской. Кругом будет беснование», — говорил Зосима. Действительно, события, именуемые на Украине «революцией достоинства», но по сути своей бывшие самым настоящим антиконституционным госпереворотом, развязали гражданский конфликт в Донбассе. Выражение «кругом будет беснование» также предельно точно показало нынешнюю ситуацию на Украине. Сначала киевские власти создали псевдорелигиозную секту ПЦУ, которая с молчаливого одобрения властей начала захватывать храмы канонической УПЦ, а затем Церковь и вовсе оказалась вне закона. Теперь священнослужителей избивают и задерживают за упоминание в проповедях об историко-культурных связях с Россией.

Фото: Медиасток.рф

Второе предсказание Зосимы о войне и гонениях на Церковь Провидец предвидел, что на Украине начнется война. Он назвал ее «большой бедой». Причиной катастрофы считал отступничество от веры. Зосима отмечал, что конфликт будет именно гражданским. Его слова как раз ложатся на события в Донбассе, где между ВСУ и местными ополченцами в 2014-2022 годах разгорелся конфликт. Кроме того, старец предрек усиление притеснений Церкви и моральное разложение части украинского общества, которое стало называть русских «орками». «Православный на православного будет идти. Вражда, ненависть властей на Украине будет к Русской Церкви и к русским людям. Придет страшное правительство, гонители придут», — говорил основатель Успенской Николо-Васильевской обители.

Фото: РИА «Новости»

Третье предсказание Зосимы о Западе и России Провидец утверждал, что католический Запад рано или поздно выступит против Святой Руси и захочет уничтожить православную веру. Однако на этом пути столкнется с очень мощным противодействием и пожалеет о том, что в принципе пошел против русского народа. Когда «медведь русский» пробудится и схватит в лапы свою дубину, «полетит вся масонская Европа», предрекал Зосима. И что в итоге: Запад действительно пошел на Россию. Недружественные страны активно поставляют Киеву вооружение, готовят украинских военных, предоставляют разведку, выделяют финансирование, направляют наемников, координируют диверсии и боевые действия, а также вводят антироссийские санкции. Они делают все возможное, чтобы ослабить Москву, но в итоге крах терпит только Украина.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Слова «Европа полетит» трактуют как перспективу прямого столкновения с Россией, к которому европейские страны усиленно готовятся сейчас. Также это может говорить об экономическом коллапсе, уже наблюдаемом в Старом Свете из-за разрыва связей с Россией.

Четвертое предсказание Зосимы: «сначала по Донецку, потом по Киеву» Провидец предсказывал, что США будут бить по Донецку, а потом по украинской столице. «Сначала американцы будут бомбить Донецк, потом — Киев», — предрекал монах. Это пророчество можно считать частично исполнившимся, ведь Донецк действительно долго обстреливали ВСУ из американских РСЗО HIMARS. Наведение этих ракет происходит через спутники США. При этом конец фразы про бомбардировки Киева пока не нашел подтверждения. Вероятно, момент полного исполнения пророчества еще не наступил.

Фото: РИА «Новости»

Пятое предсказание Зосимы о трех странах Предвидел Зосима и воссоединение распавшейся в 90-е годы и разделенной либералами державы. Как минимум в виде ее славянских частей — России, Украины и Белоруссии. Россия и Белоруссия уже объединились. Это две разные страны, которые очень плотно друг с другом интегрированы. Осталась только Украина. Часть ее прежних территорий уже вошла в состав России. Впрочем, пока непонятно, в каком статусе будет существовать государство после окончания конфликта и сохранится ли оно вообще в привычном виде.