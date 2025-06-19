Старец Феодор оставил миру тревожное предсказание

После того, как Израиль атаковал ядерный объект Ирана, многие заговорили о пророчестве Феодора Агиофарангитиса, который жил на Крите. Тревожными предсказаниями старец предпочитал делиться только с близкими.

«Вы будете пить кофе и услышите это…», — сказал он.

Предположительно, старец подразумевал внезапные новости об атаке на ядерные объекты. Они прозвучат, когда люди будут спокойно пить кофе.

По словам Феодора, именно эти события станут началом масштабных событий. Вот только в какую сторону они развернутся, старец не уточнял. Одно ясно — в мире произойдут резкие изменения.

Еще старец говорил о падении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эти перемены, по мнению предсказателя, должны насторожить людей.

Политик Владимир Жириновский при жизни также делился возможным исходом конфликта между Израилем и Ираном. Он заявлял, что США мобилизуют НАТО и начнут бомбить иранские города с помощью «очень страшного оружия».