Более десяти лет имя архимандрита Ионы Одесского привлекает внимание верующих и тех, кто следит за происходящим в мире. Почитаемый старец, ушедший из жизни в 2012 году, оставил множество предсказаний о войне, церковном расколе, судьбах стран и будущем России. Если при жизни его слова воспринимали как духовные наставления, то теперь многие видят в них прямое указание на современную реальность.

Пророчество трех Пасхах Иона Одесский говорил о войне еще при жизни. Он не переставал повторять «через год после моей кончины начнется война». Предсказание оказалось правдивым. Старец скончался в 2012 году, а спустя полтора года, в 2013–2014 годах, действительно разразился кризис: государственный переворот в Киеве, трагедия на майдане и начало вооруженного противостояния в Донбассе. Особый интерес у верующих вызывает предсказание о трех Пасхах: «кровавой», «голодной» и «победной». Если отсчитывать с начала специальной военной операции, то Пасха 2022 года действительно прошла на фоне боевых действий. В 2023 году праздник ассоциировался с экономическими трудностями. Согласно пророчеству Ионы, впереди должна стать «победная Пасха», которая ознаменует будущее окончание конфликта.

Фото: Медиасток.рф

Конец войны и духовное условие Одним из самых точных предсказаний стало указание даты завершения боевых действий. Старец связывал его с днем почитания иконы Божией Матери «Победительная», который должен совпасть с Прощеным воскресеньем. Такое совпадение в церковном календаре происходит очень редко. В 2024 году эти дни действительно пришлись на одну дату, многие последователи пророчества ожидали в этот период решающего поворота в конфликте. Однако Иона оставил духовное предупреждение: если Россия и Донбасс не вознесут благодарность Богородице через крестные ходы и молитвы, то страна столкнется с тяжелой бедой. Он отмечал, что судьба народов решается не только в сражениях, но и через обращение к вере, поэтому призывал к проведению молебнов.

Фото: РИА «Новости»

Загадочная судьба Украины Одной из самых таинственных фраз старца стало предсказание о будущем Украины. Иона утверждал, что «часть Киева утонет, а вторая — вернется домой». Высказывание заимело множество трактовок. Некоторые видят в нем буквальное затопление центра, особенно учитывая упоминание о «воронке на Крещатике, ведущей в метро, которая будет затоплена». Другие интерпретируют слова как духовный и политический символ: часть Киева погрузится в хаос и утратит суверенитет, а другая — воссоединится с Русским миром. Отдельное значение в предсказаниях занимала судьба украинского правительства. Старец утверждал, что за время конфликта в стране сменится три лидера, а в США — четыре, причем один из президентов вернется на пост два раза. В этом контексте многие вспоминают Дональда Трампа, который действительно во второй возглавил Белый дом.

Фото: РИА «Новости»

Преемник Путина как Иван Грозный Большой интерес вызывает описание преемника Владимира Путина, которое, по утверждению Ионы, было ему открыто свыше. Старец заявил, что следующий правитель будет суровым православным воином, как Иван Грозный. Будущий лидер, согласно пророчеству, станет олицетворением железной воли и беспрецедентной решительности. Для многих последователей эти слова прозвучали как предвестие возвращения жесткой власти и наступления новой эпохи. В этот период Россия будет руководствоваться не столько дипломатической гибкостью, сколько непреклонной волей.

Фото: Медиасток.рф

Духовная сторона войны Много в пророчествах Ионы было и о духовной стороне конфликта. Он предупреждал о «колотне по всей Русской земле», захваты храмов и преследования монахов на Украине. Верующие усматривают прямое соответствие между этими словами и событиями, происходящими сейчас. Старец призывал воинов каждый день читать молитвы Богородице, а священников — благословлять солдат, как когда-то это делал Сергий Радонежский. Он утверждал, что с карты мира исчезают «неугодные» Богу государства, и в духовном смысле США и часть Европы уже перестали существовать. По словам Ионы, если Россия прославит Богородицу, то даже Китай поддержит ее в противостоянии с Западом. В противном случае спасение ожидает лишь немногих.

Фото: Медиасток.рф

Центральная идея В условиях нынешнего украинского конфликта предсказания Ионы Одесского приобрели особую актуальность. Пророчества о трех Пасхах, преемнике в духе Ивана Грозного, загадочной судьбе Киева и завершении СВО в день почитания иконы «Победительная» активно обсуждают в обществе. При этом центральная идея старца не изменилась: исход конфликта определяет не военная мощь, а духовная сила народа.