Слепая, но всевидящая. Как Ванга, потеряв зрение, стала «глазами» целой эпохи

В глубинах болгарских гор скрывалась женщина, чьи глаза были слепы, но разум прозревал будущее. Ванга шептала пророчества, от которых дрожали короли и президенты, она предсказала смерть Гитлера и распад СССР. Почему Ванга перед смертью говорила об Украине, что за таинственный «восьмой» придет в мир, когда завершится СВО и какие ужасы ждут нас в 2025 году — в материале 360.ru.

Как ослепла Ванга До 12 лет Ванга росла обычным ребенком. Все изменилось за минуты: девочку с подругами застал ураган в поле. Бешеный вихрь поднял ее в воздух и забросил за несколько сотен метров. Родные нашли ее только к вечеру, без сознания и с глазами, забитыми песком. После этого Ванга почти полностью потеряла зрение. Семья была бедной и не смогла оплатить лечение, поэтому девочка окончательно ослепла. Намного позднее Ванга говорила верила, что воля Бога отняла у нее физическое зрение — чтобы взамен даровать «второе зрение», духовное.

Фото: IMAGO/Henry Mungenast / EinsatzR / www.globallookpress.com

Родители отдали ребенка в дом для слепых. Там она научилась читать по Брайлю, готовить и вязать, впервые обрела подруг и даже встретила первую любовь. Но семейные беды настигли девочку вновь. Вангелия вынуждена была вернуться в родной дом в Струмице, чтобы помогать отцу растить младших братишек и сестру. Впереди Вангу ждали великие перемены. Дар пророчества Ванги В 1941 году Ванге впервые явилось таинственное видение. Легенда гласит, будто ночью ее навестил загадочный «всадник в сиянии». После этого случая у 30-летней женщины и начали проявляться ясновидческие способности. Вторая мировая принесла горе многим семьям, и в округе пополз слух, что слепая Ванга может помогать людям. Она указывала, и часто без ошибок, где находится пропавший без вести солдат, жив он или погиб. Поговаривают, что Ванге первый «заказ» свыше пришел после случая, когда она чудом исцелилась от тяжелой болезни. Сама она потом говорила, что находилась в бреду несколько дней, после чего стала слышать голоса и видеть судьбы людей. В разгар войны к ней начали приезжать не только крестьяне, но и высокие чины — 8 апреля 1942 года слепую ясновидящую тайно посетил царь Болгарии Борис III.

Когда передо мной стоит человек, вокруг него собираются все умершие близкие. Они сами задают мне вопросы и охотно отвечают на мои. Ванга

Фото: Serguei Fomine/Russian Look / www.globallookpress.com

Жизнь Ванги Дом провидицы стал местом паломничества. Властям пришлось построить приезжим гостиницу, так много их было. В 1960–1970-е годы популярность ясновидящей достигла пика: ежегодно к ней приезжало около 100 тысяч человек Ей выделили помощников: двух секретарей для разбора заявок и личного шофера. Сама провидица жаловалась в шутку, что в стране нет работника с более длинным рабочим днем, чем у нее. Ванга скончалась 29 лет назад, 11 августа 1996 года, от рака груди. О диагнозе пророчица знала, но от операции отказалась. Дьявол видит НАТО историк Александр Дворкин вспоминал, что Ванга приглашала в дом митрополита Нафанаила. Тот пришел с крестом и святой водой. «Вдруг она прервалась и изменившимся — низким, хриплым — голосом с усилием проговорила: „Сюда кто-то зашел. Пусть он немедленно бросит на пол это! Мешает мне говорить! Я ничего не вижу!“», — писал Дворкин. По-настоящему растревожили людей предсмертные пророчества Ванги.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look / www.globallookpress.com

Среди этих предсказаний оказалась фраза: «То, что объединялось, — рассыплется на кусочки. Это будет рядом с Россией». Позже эту загадку пытались разгадать: одни думали про развал Евросоюза, другие — про события на Украине. Отдельного упоминания заслуживает версия о пристальном интересе спецслужб к персоне Ванги. Поговаривали, что в разгар холодной войны американская разведка считала слепую бабушку чуть ли не угрозой безопасности. В болгарской прессе всплыло сенсационное признание: будто бы в 1970-х экстрасенсы ЦРУ изучали феномен Ванги и даже предлагали план похищения пророчицы, опасаясь, что та «видит» секретные объекты НАТО. Ванга разозлила Гитлера К слепой ясновидящей приезжало множество известных людей. Согласно легендам, в 1943-м к Ванге заехал даже Адольф Гитлер, питавший слабость к мистике и оккультизму. Говорят, будто Ванга передала нацисту предупреждение: «Не трогай Россию — иначе проиграешь». Услышав пророчество о грядущем поражении под Москвой, тот пришел в ярость. Позднее среди почитателей Ванги появились и представители советской элиты. В 1979 году приезжал Сергей Михалков — автор гимна СССР. В 1978 году Вангу посетил художник Святослав Рерих (сын знаменитого Николая Рериха) — и был потрясен: слепая женщина до мелочей описала интерьер его рабочего кабинета, даже редкий цветок лилии на подоконнике.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look / www.globallookpress.com

В 1980-е к Ванге ездили и советские журналисты, и ученые. Среди высокопоставленных гостей были также лидеры и политики. Известно, что генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев через посредников передавал Ванге вопросы, а в ответ получал предостережения. По некоторым данным, в 1990-е годы к Ванге наведывались эмиссары президента России Бориса Ельцина. Сбывшиеся предсказания Ванги Репутация Ванги основана на тех пророчествах, которые сбылись с поразительной точностью. Уже в 1941 году она уверенно предсказала победу СССР над гитлеровской Германией. Далее она якобы увидела и гибель самого Гитлера. В 1952 году Ванга произнесла пугающее пророчество о Сталине: за полгода до его кончины ясновидящая сказала, что «двери в мир мертвых уже открыты». И действительно, в марте 1953-го Сталин умер. Аналогичным образом Ванга угадала судьбу премьер-министра Индии Индиры Ганди: задолго до трагедии она говорила, что женщину-правителя погубит «оранжево-желтое платье». В 1984 году Индира Ганди была убита собственными телохранителями — на ней в тот день было сари ярко-оранжевого цвета.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look / www.globallookpress.com

Ванге приписывают и предвидение крупнейших катастроф конца XX века. Так, в 1980-х она загадочно предупреждала: «В конце века Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать». Никто не понимал, о чем речь — Курск тогда знали лишь как город в СССР. Но в августе 2000 года затонула атомная подлодка «Курск» с 118 моряками на борту, и эти слова вспомнили. Наконец, болгарская ясновидящая предсказала распад Советского Союза. В 1979 году она загадочно отметила, что «союз распадется и старая Россия возродится». Страшное пророчество об Украине Куда более таинственными оказались предсказания Ванги относительно Украины. «Когда придет восьмой, Украина станет частью России», — говорила пророчица. Долгое время эта фраза оставалась непонятной. Теперь, как отмечают исследователи, украинский президент Владимир Зеленский — седьмой по счету глава Украины. Значит, под «восьмым» может подразумеваться следующий лидер. Также Ванга говорила, что перед этим Украину доведет до беды «молодой харизматичный руководитель». Она предсказывала, что при нем начнется нищета в стране, а затем и боевые действия. Наконец, Ванга будто бы намекала и на исход нынешней конфронтации. По ее словам, «мир будет добыт через кровь», а в итоге на постсоветском пространстве возникнет новое объединение трех славянских народов.

Фото: РИА «Новости»

Предсказания Ванги, связанные с Россией Россия в пророчествах Ванги занимала особое место. Провидица искренне любила русский народ и верила в его большое будущее.

Все растает, словно лед, и лишь слава Владимира, слава России останутся нетронуты. Никто не сможет остановить Россию. Ванга

Ванга утверждала, что Россия переживет все кризисы и станет доминировать в мире. Она уверяла, что даже если на Россию ополчатся враги, страна выстоит и в конечном счете выйдет победителем. Ванга не раз говорила, что у России есть особая духовная миссия в мире. Она сравнивала нынешнее время с эпохой Сергия Радонежского, намекая на возрождение духовности именно на русской земле. Пророчества на 2025 год Самые тревожные пророчества Ванги касаются 2025 года. Она полагала, что в этом году: Вспыхнет конфликт в Европе, который грозит уничтожить значительную часть населения континента;

Мир ждут катастрофические природные явления, включая извержение спящих вулканов. Сильные наводнения также принесут разрушения;

Ученые совершат прорыв в области выращивания органов в лабораторных условиях, что произведет революцию в трансплантологии;

Прогресс в лечении рака к 2025 году, возможно, даже создание лекарства;

Люди найдут новый источник энергии, мощный как Солнце;

«Исчезнут деньги» — многие сейчас толкуют это как появление цифровых валют.

Фото: www.globallookpress.com

Ванга связывала период 2024–2025 годов с переустройством мирового порядка. Она говорила, что мир потеряет прежний облик, государства переживут тяжелые кризисы. Западные страны, по ее словам, ждет «хаос и упадок, бесконечные кризисы и снижение уровня жизни», вплоть до распада крупных союзов. Ванга образно описывала, что Европу заполонят чужаки. Более того, она предупреждала о появлении на мировой арене «красного дракона». Очевидно, речь шла о Китае. Для России Ванга предсказывала трудности в 2024 году (что совпало с беспрецедентным давлением Запада), но уверяла, что русский народ через испытания очистится, выстоит против врагов и получит обновление. С 2025 года, как считала Ванга, для России начнется период подъема и гармонии.