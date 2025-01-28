Ожидание третьей Пасхи. Что старцы-предсказатели говорили об окончании СВО

Предсказание о трех Пасхах (кровавой, голодной и победной) приписывают трем разным старцам: основателю Успенского Николо-Васильевского монастыря под Волновахой схиархимандриту Зосиме, духовнику Одесского мужского монастыря, схимандриту Ионе, а также уральскому монаху-старообрядцу Тихону. Но сказать о них точно можно одно, все они считаются духовидцами — обладателями дара предвидения. В своих проповедях и поучениях они знали о том, что произойдет в будущем и заранее готовили паству к серьезным испытаниям.

Что говорил старец Зосима?

Старец Зосима (в миру Иван Сокура) учил верующих, что спасение кроется только в Русской Православной Церкви, за которую нужно держаться. Он подчеркивал, что если власти Украины начнут отрываться от России, то православным нужно прекратить всякий контакт с Киевским митрополитом, чтобы не попасть под влияние автокефалии. В отсутствие правящего архиерея монастыри перейдут в прямое управление Патриарха Московского и Всея Руси. «Колотня с Киева вся начинается — матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего. Кругом будет беснование», — предупреждал старец Зосима.

Фото: РИА «Новости»

Учил он не только прихожан, но и своих братьев по вере. Один из насельников Оптиной Пустыни иеросхимонах Серафим (Тимофеев) рассказал, что старец Зосима предсказал падение Киево-Печерской лавры, до которого он не доживет.

В своих предсказаниях он не ошибся. Достаточно вспомнить, как украинские власти выгнали монахов из Лавры под предлогом окончания договора аренды. Словно духовность можно взять в долг.

Старец Зосима скончался в 2002 году. Его похоронили на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, который он восстановил собственными руками.

Что говорил старец Иона?

Схимандрит Иона (Игнатенко) Одесский пережил своего брата по вере на 10 лет. Он пришел к православию во взрослом возрасте после того, как заболел туберкулезом. Старец рассказывал, что находясь в больнице дал обещание уйти в монастырь, если получит исцеление.

По словам Ионы, в ту же ночь у него произошло видение Пресвятой Богородицы, которая указала ему на Одесский Свято-Успенский монастырь, где он оставался духовником более 50 лет.

Фото: Свято-Константино-Еленинский Измаильский мужской монастырь

Старец предсказывал падение Афона и Киева с гонениями на монахов и раскол среди духовенства, от которого пострадают миряне. «Служат на Украине Сатане те, чьи предки были очень сильно замешаны на пособниках фашистов, которые органично проникали в общество в советские годы», — предсказывал Иона.

А незадолго до смерти в 2012 году он старец предсказал «страшное кровопролитие на Украине». Отвечая на вопросы последователей, когда можно ждать этих событий, он говорил следующее: «Вот я преставлюсь, и через год начнется».

В этом он не ошибся. Майдан на Украине начался в декабре 2013 года и перерос в кровавые события в Донбассе уже весной 2014-го.

Фото: РИА «Новости»

При этом Иона отмечал, что платой за выход кровавой бани для Украины станут большое число человеческих жертв. Но в итоге страна объединится с Россией в единую Святую Русь.

Что говорил монах Тихон?

Первым о трех Пасхах — кровавой голодной и тревожной — из-за раскола между Россией и Украиной впервые заговорил живущий в уральском городе Троицке монах-старообрядец Тихон. Об этом рассказывала жительница Калуги Ирина Головач.

Она посещала старца, чтобы узнать, как быть с тяжелой болезнью сына. На что старец ее успокоил и заявил, что мальчик выздоровеет через три дня. Тогда же он сделал предсказание о трех Пасхах.

Фото: РИА «Новости»

За ним предсказание повторил старец Зосима. В год его смерти главный православный праздник выпал на 5 мая, незадолго до Дня Победы. Старец видел в близости этих торжеств шанс верующих к объединению. Слова о кровавой Пасхе многие связывают с 24 февраля 2022 года, голодной стала следующая Пасха. Хоть мир и не столкнулся с нехваткой продовольствия, но борьба за ресурсы переросла в новую фазу.

От победной Пасхи Зосима ожидал бегства всей нечисти и возрождения Киевской Руси, которая объединится с Россией и называл даже конкретную дату — 5 мая.

Фото: РИА «Новости»

Старец Иона также пророчествовал о трех праздниках, которые пройдут через большую и кровавую войну. Несмотря на то, что формально все обещанные Пасхи прошли нужно понимать, что духовидцы видят время по-другому, поэтому расчет нужно вести по-другому или от какого-то иного события. Кроме того, Господь по своему разумению, может сдвинуть даты пророчеств, пока люди не одумаются и не раскаются. Старец Иона подчеркивал, что нет ничего выше любви, в которой воплощен Бог, а значит она и содержит главную победу. «Труженики всероссийские — и малороссы, и великороссы — все прибегайте к Богу, молитесь, кайтесь, всем прощайте и за врагов своих молитесь и, конечно, правую веру не оставляйте. Укрепляйте ее — и Бог нам поможет, и с Его помощью так спасем свою душу», — говорил старец. Возможно, что всем еще только предстоит узнать, о какой именно Пасхе говорили святые отцы.