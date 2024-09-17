Срочносборами должна заняться контрразведка. Чем срочнее, тем лучше

В истории гибели бойцов с позывными Эрнест и Гудвин, которой, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, занимается Минобороны, есть одна сюжетная линия, прямо сейчас ускользающая от внимания общественности. Это записанное дронщиками перед уходом на штурм обвинение в адрес Telegram-канала «КатяВаля» в воровстве гуманитарной помощи и налаживании канала ее сбыта.

«КатяВаля» — проект жены того самого полковника Пузика, которого погибшие обвинили в моральном разложении полка, крышевании наркоторговли и спекуляции на полковом имуществе. Но проблема не в том, что жену вриокомполка Екатерину Корниенко и ее сестру Валентину бойцы обвинили в мошенничестве. Дела обстоят хуже: обвинения посыпались уже и от других военных. А «КатяВаля» не только продолжают собирать деньги, но и грозят Смершем самой общественности.

На первом месте — деньги Мне сюжетная линия со срочносборщицами «КатейВалей» кажется куда важнее для нас, чем даже трагическая гибель двух умных и честных мужчин, которые не только старались воевать за нашу страну современными методами, но и вкладывали в службу свои деньги. Да, неуставные отношения — это беда в армии. Да, «обнуление» неугодных бойцов — кошмар. Но вот какое дело: сами Гудвин и Эрнест перед смертью сочли нужным рассказать нам именно про «КатюВалю», что они под видом нового поставляли в полк старое оборудование. Опубликована и якобы предсмертная переписка Дмитрия Лысаковского (Гудвина), в которой он прямо говорит, что их на штурм отправляют из-за критики «КатиВали», ведь «Катя» — жена врио командира полка. То есть деньги все же первостепенны. И есть вероятность, что погибли бойцы из-за денег. И деньги это могут быть фантастические.

Фото: РИА «Новости»

Похоже, Эрнест и Гудвин своей гибелью наконец привлекли внимание к едва ли не самой большой тыловой проблеме, которая сопровождает нашу армию, — срочносборщики. Причем не только привлекли, но и описали механизм. Мы и раньше догадывались, но не было возможности вынести эту схему на широкое обсуждение.

Схема проста, ее детальнее раскрыли уже другие, пока что живые бойцы: у нас есть части, где командование строго запрещает подчиненным принимать гуманитарную помощь от каких-либо волонтеров, кроме одного или двух конкретных проектов, которые связаны с руководством подразделения и сотрудничают с местными перекупщиками. По словам Лысаковского и Грицая, в их полку это были жена полковника Пузика Екатерина Корниенко и ее сестра Валентина. Запрашивать помощь и принимать ее можно было только через «КатюВалю». Что могло происходить дальше, описывают реальные бойцы «интербригад»: «Доходит до смешного: „Нас собрали, приехала Валя, передала птицу, уехала. Потом у нас птицу забрали и мы ее больше не видели“». В этом рассказе «птица» — дрон Mavic. «Не видели» — дрон ушел на рынок «Маяк» в Донецке. О котором уже десятки бойцов написали в интернете, что там развалы из гуманитарной помощи. Теперь мы знаем, что того, кто начнет разоблачать эти схемы, отправляют на штурм в один конец или расстреливают на месте. И что дальше?

Фото: Дрон Mavic. Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Фантастические суммы Со срочносборщиками есть четыре проблемы. Первая: их обороты поражают любое воображение. Объемы военных сборов только в Telegram, по моим и ряда других журналистов оценкам, сопоставимы со всем остальным рынком благотворительности и пожертвованиями как в фонды, так и лично в руки, на частные счета. Думаю, это больше двух триллионов в год. Столько денег может изыматься из благотворительности и экономики в целом. В случае со сборами на армию вдвойне опасно, что деньги жертвуют в основном те, у кого на фронте кто-то служит. Без мошенников деньги пошли бы военным на то, что реально может спасти им жизнь: семьи объединялись бы сами, слали бы помощь напрямую. Масштабы срочносборов, число сборщиков и объемы собираемых средств стали настолько велики, а алгоритмы обманов настолько жестоки, что грозят превратиться в национальную проблему. Ее надо решать прямо сейчас, пока она не повлекла хаос, массовое недовольство и самосуды. Потому что объем средств, которые проходят только через «КатюВалю», может превышать миллиард лишь за время СВО.

Вторая проблема — полная невозможность эти сборы всерьез контролировать. Сборщиков много: собирают сегодня в «телеге», вероятно, десятки тысяч человек. Или, скажем так, аккаунтов. Часть из них перепощивают друг друга. Часть каналов анонимны или их авторы известны только по догадкам, сами же они никогда своими именами посты не подписывают, а сборы ведут на чужие карты. Для следствия это огромная работа.

Я не думаю, что в МВД, СК и ФСБ, вместе взятых, есть сегодня столько людей, чтобы просто оформить материалы проверок в отношении сборщиков. Сборщиков больше, чем может охватить система. И их явно больше, чем у нас есть оперативников. Мы же не хотим, чтобы в России перестали ловить убийц, насильников, отравителей и переключились на условных «КатюВалю»? В таких условиях проще и эффективнее временно вообще запретить сборы на личные карты в Telegram. Заморозить до выработки алгоритма, повышающего прозрачность сборов. Потому что вреда больше.

Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look / Global Look Press

Кому легче от сборов, если помощь отнимают и отправляют на рынок, а военным под угрозой расстрела запрещено не только возмущаться, но и принимать другую помощь? Или по итогам такой помощи лишь после одного штурма — 14 трупов операторов БПЛА? Множество военкоров написали, что именно столько человек из расчета Эрнеста (Грицая) и Гудвина (Лысаковского) погибли, включая этих бойцов? Может, лучше было временно вообще запретить «КатеВале» собирать деньги?

Швiдкосбiр Еще одна проблема — возможное наличие у этих сборщиков украинского гражданства. Не зря в народе срочносборы все чаще называют швiдкосбiром. Народный юмор чуток. Если народ уловил непорядок, надо присмотреться. Понятно, что на новых территориях, в Крыму миллионы людей с украинскими паспортами. Применительно к сборам это важно: россиянину сегодня вывести огромные деньги практически невозможно. С украинским паспортом это сделать легко. «КатяВаля» из ДНР — скорее всего, у них сохранилось украинское гражданство. Это значит, что им:

— легко открыть счет в иностранном банке (по российском паспорту сделать это трудно); — можно безопасно хранить криптовалюту (россиян ряд криптовалютных площадок уже натурально грабили, присваивая деньги под предлогом санкций); — проще простого выехать на Запад, скрывшись с деньгами.

Фото: РИА «Новости»

Теперь обратите внимание, что самые масштабные сборщики — точно граждане Украины (как Татьяна Монтян, которая не раз подчеркивала, что она гражданка Украины, вот ее интервью от лета 2024 года ) или ее возможные граждане. Сборщики в основном — из Крыма (Борис Рожин ColonelCassad, «Два майора»), Донбасса (сестры Корниенко — «КатяВаля») и с территорий, до сих пор остающихся в составе Украины (Владимир Грубник, например, из Одессы, Евгения Бильченко — из Киева). Да, для получения российского паспорта нужно предъявлять нотариально заверенный отказ от гражданства Украины. Но он не имеет никакой значимости: выход из украинского подданства осуществляется по указам президента Украины, который издает их очень редко. Скорее всего, эти люди сохраняют действующие украинские паспорта. Выводы делайте сами.

Собирают они, а Смерш придет за нами? Еще нюанс. Те же «КатяВаля» попадали в скандалы регулярно. Самый острый — от 2015 года. Власти Ямала публично заподозрили сестер Корниенко в хищении гуманитарной помощи. Потом пошли сообщения о том, что сестры открыли салон красоты. Потом вроде как еще один. Сестры год от года хорошели: у них появлялись белые зубы, подтянутые лица, стало видно, что девушки занялись собой. Хоть раз им кто-то задал вопросы? В итоге — предсмертные разговоры о том, что их помощь через командира 87-го полка Пузика уходит на донецкий рынок, а Пузик — по совместительству муж Екатерины Корниенко.

От безнаказанности явно сестры потеряли почву под ногами. Они не только не объяснились, но и обвинили погибших бойцов во вранье, будто бы в полку даже не было расчета радиоразведки, общественность обвинили в травле семьи Пузиков и пригрозили ей Смершем. То есть «КатяВаля» убеждены, что, если вернуть Смерш, контрразведчики возьмут нас, а не их, потому что у нас ничего, а у «КатиВали» огромные деньги. И муж, который может отправить в штурм в один конец.

Другой пример — канал «Помощь фронту» открыл себе год назад сбор на новый внедорожник — чтобы «развозить помощь фронту». Купили. Собирать помогал канал «Два майора». Который вообще регулярно попадает в скандалы. Их прямо ловили на предоставлении накладных, имеющих все признаки подделки: например, выписанные на фирму, которая давно ликвидирована, на счет банка, который давно потерял лицензию. И ничего. А как вам совсем недавние истории, когда волонтер из Курска (сам вроде как уже не в Курске) Роман Алехин купил себе дорогой спорткар, а волонтер Кирилл Федоров на деньги от сборов купил часы за 400 тысяч и еще поблагодарил жертвователей?

Пока не известно вообще ни о каких для этих людей последствий, даже репутационных. Для нас были последствия — для журналистов, активистов, кто призывал проверить таких сборщиков: они назвали нас клоунами, захохлами, либерахами и хайпожорами.

Я думаю, мы подошли к черте, когда нам действительно нужен Смерш. Надо прямо брать и чистить срочносборщиков. Делать это нужно не только потому, что они изымают из экономики и конкретно нужд армии огромные суммы. Сборщики еще и дестабилизируют обстановку в обществе. Все эти крики о помощи порождают впечатление, будто в армии ничего нет. Ну вообще ничего! Представляете, с какими мыслями ждут своих сыновей, мужей, отцов, братьев люди, которые с утра до вечера видят панические объявления о срочносборах?

Вот только боюсь, что объемы денег, которые контролируют эти сборщики, таковы, что они могут попытаться купить и Смерш. Не зря же Екатерина Корниенко чувствует себя в полной безнаказанности и даже грозит Смершем журналистам и бойцам, которые прямо у нее в чате рассказывают свои истории стычки с «КатейВалей» и последовавшие за этим наказания от полковника Пузика. Так что над Смершем, если он действительно появится и займется сборщиками, нужно сразу ставить контрконтрразведку, которая будет следить, чтобы кати, вали, ходящие по двое майоры, колонелкассады и прочие не скупили контрразведку с потрохами. Ибо деньги грандиозные.