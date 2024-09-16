Похороненные штурмом. Почему погибли бойцы Гудвин и Эрнест

Минобороны России вместе со Следственным комитетом начало расследование гибели двух бойцов расчета БПЛА. Несколько дней назад они записали видео, в котором обвинили командира не только в своей скорой смерти, но и в работе на врага. Все, что известно, собрал 360.ru.

Предсмертное видео Эрнеста и Гудвина Двое бойцов СВО с позывными Эрнест и Гудвин на прошлой неделе записали видеоролик с обвинениями командира 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа полковника Игоря Пузика, известного как Злой. В числе прочего военные заявили, что их, разведчиков-операторов БПЛА, перевели в группу штурмовиков и бросили атаковать село Лесовка в Покровском районе ДНР. Кроме того, по их словам, командование полка замешано в крышевании наркоторговлей и ненанесении ударов по передаваемым координатам позиций ВСУ. Утром 13 сентября стало известно, что Эрнест и Гудвин погибли. Вскоре Рунет наводнили заявления о том, что специалистов беспилотных летательных аппаратов намеренно отправили на штурм как пехотинцев, чтобы избавиться.

Председатель Комиссии ОП России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов у себя в Telegram-канале попросил главу СК Александру Бастрыкину провести проверку этого дела. Со своей стороны министр обороны Андрей Белоусов поручил начальнику Главного военно-политического управления генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генерального штаба генералу Валерию Герасимову вместе с Департаментом военной контрразведки ФСБ в кратчайшие сроки детально разобраться в ситуации.

Фото: РИА «Новости»

Кто такие Эрнест и Гудвин Под позывным Эрнест служил Сергей Грицай. Он сформировал команду высококвалифицированных специалистов: примерно 30 пилотов БПЛА, инженеров, механиков, техников, саперов и связистов механизированной бригады. В числе прочего они занимались поиском, ремонтом и модернизацией дронов, автомобилей, а также инженерией и разработкой устройств радиоэлектронной борьбы. Однако самой важно частью работы группы были боевые вылеты пилотов.

Интересно Именно бригада Эрнеста и Гудвина разработала и создала гусеничные тележки, которые доставляли на первую линию фронта боекомплекты и питание, а также помогали при транспортировке раненых. Именно бригада Эрнеста и Гудвина разработала и создала гусеничные тележки, которые доставляли на первую линию фронта боекомплекты и питание, а также помогали при транспортировке раненых.

Юрист Дмитрий Коцубанов в 2014 году сменил фамилию на Лысаковский, уехал ополченцем в ДНР и взял позывной Гудвин. Сначала занимался гуманитарной помощью, после возглавил подразделения воздушной разведки ДНР, был первым секретарем Верховного совета Новороссии. Однако в 2015-м российские следователи нашли и привлекли его к уголовной ответственности за участие в рейдерском захвате части старинного особняка на Гоголевском бульваре, писал «Коммерсант». В январе 2019 года Лысаковский получил шесть лет за мошенничество, но был освобожден в зале суда с учетом отсидки в СИЗО.

Интересно Когда началась спецоперация, Гудвин вернулся на фронт. Вместе с Эрнестом он снова занялся разведкой с помощью дронов. В последнее время их команда из шести человек работала на Покровском направлении: выявляли танки и БТРы, РСЗО HIMARS, зенитно-ракетные комплексы, укрепления и пункты дислокации противника. Когда началась спецоперация, Гудвин вернулся на фронт. Вместе с Эрнестом он снова занялся разведкой с помощью дронов. В последнее время их команда из шести человек работала на Покровском направлении: выявляли танки и БТРы, РСЗО HIMARS, зенитно-ракетные комплексы, укрепления и пункты дислокации противника.

В чем обвинили Игоря «Злого» Пузика Накануне гибели Эрнест и Гудвин выложили в интернет видеозапись, в которой рассказали, что их перевели в штурмовики и отправили на верную смерть. Военные заявили, что решили выполнить приказ, так как верны присяге и сражаются за Родину. При этом бойцы подчеркнули: никаких иллюзий по поводу своего будущего у них нет. По версии Грицая и Лысаковского, расправу над ними учинил командир 87-го полка полковник Игорь Пузик с позывным Злой. По непроверенным данным, в 2022 году он участвовал в штурме Мариуполя, во время которого был трижды ранен, но не покинул позиций. Получил звание Героя Донецкой Народной Республики.

Эрнест и Гудвин утверждали, что Пузик-Злой плотно связан с торговлей наркотиками в полку. Дурь поставлял (а возможно, и производил) некий Сергей Смолкин с позывным Хитрый вместе с сожительницей Кристиной из Донецка. Поскольку бойцы выступали против такой практики, у них начались стычки с командиром. Кроме того, Злого обвинили в предательстве: якобы он сотрудничал с человеком, который напрямую контактировал с западными разведками — Олегом Владимировым. У того обширные связи на Западе, сам он родом из Запорожья. Вероятно, речь идет о заместителе командира 87-го полка 1-й Славянской бригады.

Товарищ Злой взял под козырек и (уж не знаю, как ему эту информацию передали) ликвидировал лучший расчет БПЛА, который исправно поставлял информацию о найденных целях. <…> Всю информацию, которую мы доставляли, тормозили на уровне комполка и начальника штаба. Ничего не уходило выше, чтобы цели украинской армии не были уничтожены. Дмитрий Лысаковский Гудвин

Именно благодаря Владимирову полученные разведданные скрывали. Полк перестал эффективно работать и сейчас полностью выводится из Донецка. По словам Гудвина, Пузик, благодаря коррупционным связям в администрации Пушилина, затем собирался присвоить все полковое имущество. Кстати, как утверждает Святослав Голиков, автор Telegram-канала «Филолог в засаде», Злой не просто расформировал бригаду Эрнеста, но и, воспользовавшись отпуском последнего, приказал изъять всю материальную базу — и то, что бойцы приобрели на личные средства, и то, что передали волонтеры.

Как рассказали военные, командир решил их «закопать» после того, как выяснил, что они могут передавать разведданные более высокому начальству по своим каналам. Помимо этого, Злой, по данным Лысаковского, заранее доложил начальству о взятии села Лесовка, что было абсолютной неправдой. На передовой, куда отправили Эрнеста и Гудвина, оказались практически все неугодные комполка. Людям не дали ни карт, ни планов минных полей, ни снабжения. Боеспособных набралось не более дюжины.

Эхо дела Мурза Начали появляться мнения, что история с Эрнестом и Гудвином — просто трагическое совпадение. Мол, повздорили с комполка, который призывал их к порядку, вот и отомстили, навешав на него всех собак. А что на штурм послали — так нужно же было кого-то посылать, чем они хуже других? Вот только после публикации предсмертных видео Эрнеста и Гудвина тот самый заместитель комполка Владимиров 15 сентября внезапно пропал, и никто не знает, как и куда он отлучился. Вероятно, Пузика, чтобы ни говорил телеведущий Владимир Соловьев, все же задержали, но потом отпустили, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Собственно, именно участие Соловьева в этом деле заставило вспомнить о другой истории. В начале 2024 года связист и военный блогер Андрей Морозов, более известный как Мурз, опубликовал в своем Telegram-канале «Нам пишут из Янины» сведения о потерях российской стороны в боях за Авдеевку.

Фото: Андрей Морозов в 2020 году / Википедия

Блогер хотел привлечь внимание властей к безответственности и безграмотности командиров, а также к отказам военной прокуратуры поддержать жалобы штурмовиков. Но после публикации ведущие «Соловьев Live» Юлия Витязева и Армен Гаспарян обвинили Мурза в измене и пособничестве врагам и даже усомнились, фронтовик ли он. Проверить последнее было довольно просто, но никто из ведущих не покинул Москву, чтобы отправиться в Донбасс и лично убедиться, где находится Мурз, а заодно узнать, что творится на фронте. Командование тоже не осталось равнодушным и пообещало военкору перекрыть снабжение его бригады. Блогеру пришлось удалить свой пост.

Спустя три дня военкор свел счеты с жизнью. Перед смертью он успел рассказать, как его травили, шантажировали, и просил привлечь к ответственности командование. Депутаты Госдумы Михаил Матвеев и Михаил Делягин подали депутатские запросы о расследовании обстоятельств смерти. Позже Министерство обороны и Главная военная прокуратура отказали в возбуждении уголовного дела.