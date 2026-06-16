Сегодня 15:26 Рыжая угроза. Почему нельзя трогать и кормить лисят в Подмосковье Зоолог Подлужнов: лисы могут быть переносчиками скрытого бешенства 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Москве и Подмосковье увеличилась активность лисят. Жители столичного региона все чаще делятся в соцсетях фотографиями и видео подрастающих животных, спокойно прогуливающихся между многоэтажек и по детским площадкам. Милая, на первый взгляд, картина таит в себе серьезную угрозу. Почему лис ни в коем случае нельзя кормить и трогать, как правильно вести себя при встрече с хищником и что делать, если опасный контакт все-таки состоялся, разбирался 360.ru.

Почему город становится домом для диких зверей Экологи отмечают, что лисы давно перестали быть исключительно лесными обитателями. Адаптация к условиям мегаполиса происходит стремительно. По словам начальника отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамата Кунафина, животные бесстрашно исследуют территории города. «Лисицы, будучи одиночными животными, не образуют стай, а предпочитают передвигаться индивидуально», — рассказал он в беседе с ТАСС. Основная причина столь смелого поведения хищников проста: в поисках пропитания лисы все чаще охотятся на грызунов, которые в изобилии водятся рядом с человеческим жильем, а также не брезгуют пищевыми отходами.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, у детенышей еще не окончательно сформировался страх перед людьми, а энергии при этом достаточно для перемещения на большие расстояния. Вместе эти факторы привели к тому, что лисиц в Москве и Подмосковье теперь можно встретить и в парках, и в обычных жилых районах. Иллюзия безопасности Лисята своим небольшим размером и неуклюжими движениями зачастую вызывают у людей не чувство опасности, а скорее желание покормить или погладить. Однако специалисты предупреждают: риски могут оказаться смертельными. Ветеринарный врач и зоолог Андрей Подлужнов в беседе с 360.ru призвал соблюдать всяческие меры предосторожности при встрече с дикими животными. «Не подходить, не подкармливать, не привлекать внимания, не пытаться подружиться», — отметил он. По словам эксперта, ключевая проблема заключается в особенностях течения заболевания бешенством. Не всегда по лисе будет заметно, что она больна, однако даже внешне здоровое и бодрое животное способно передать вирус человеку.

У них может быть бешенство в скрытой фазе, то есть не будет ярких внешних признаков, о которых все мы знаем: взъерошенная шерсть, агрессивный вид, текущая слюна и прочее. Внешне лиса может выглядеть совершенно нормальной, но вирус в ней при этом уже есть.

Подлужнов подчеркнул: если дикий зверь спокойно и безбоязненно подходит к человеку, это тревожный сигнал. Не исключено, что инстинкт, свойственный здоровой лисице, подавила развивающаяся болезнь, поэтому любое приближение животного, даже маленького и трогательно выглядящего, необходимо воспринимать как угрозу.

Фото: РИА «Новости»

«Если бешенство проявляется внешне, то это уже терминальная стадия. Тогда будут заметны спазмы, водобоязнь, всклокоченная шерсть. Но заразить зверь может, когда всех этих признаков нет. Наоборот, на более ранней стадии лиса может много спать и даже вести себя спокойнее», — пояснил собеседник 360.ru. Смертельный исход с гарантией Если зоологи обращают внимание на поведенческие риски, то врачи напоминают неутешительный факт: бешенство — это заболевание со стопроцентной летальностью. Как только вирус достигает головного мозга и появляются клинические симптомы, современная медицина бессильна. Инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина в беседе с 360.ru отметила, что лисы являются одними из самых значимых переносчиков этого заболевания в природе. «Никакого контакта с лисицами быть не должно. Сейчас животные стали хитрее, выходят к людям для того, чтобы прокормиться возле них, но нельзя гарантировать, что они не заражены бешенством», — сказала профессор.

Фото: Клин. Сафари-парк «Изумрудный лес» / Медиасток.рф

По словам Мескиной, опасны не только непосредственно укусы зараженных животных. Вирус может передаться даже более безобидными способами.

Простое ослюнение или контакт может быть причиной бешенства. Лиса просто полизала, даже не укусила, а слюна попала, и все — можно заразиться. Елена Мескина

Для проникновения в организм достаточно микротрещины или крошечной ранки на коже или попадания на слизистые оболочки глаз или рта. После этого бешенство тут же начинает пробираться к нервной системе и мозгу.

Фото: РИА «Новости»

Что делать, если лиса укусила или облизала Если опасный контакт все-таки состоялся, действовать нужно незамедлительно. Первое, что необходимо сделать при укусе или ослюнении, — промыть рану и кожный покров мыльным раствором. После этого — как можно скорее обратиться за профессиональной помощью к медикам. «Нужно обязательно обратиться в травмпункт и провести целую серию прививок. В травмпункте или поликлинике расскажут, в каком порядке приходить на эти прививки, обозначат график. Пропускать даты ни в коем случае нельзя», — пояснила Мескина. Инфекционист также развеяла мифы о том, как проходит вакцинация в современных реалиях. Многие помнят истории о десятках болезненных уколов в живот. Сейчас количество инъекций уменьшилось, и ставят их внутримышечно. Кроме того, на эффективность прививок не влияет, употреблял ли пациент алкоголь. «Принципиально важно, чтобы люди знали: противопоказаний к прививками от бешенства не существует. За помощью нужно обращаться в любых обстоятельствах и с любыми заболеваниями», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»

Вакцинация в лесу С угрозой распространения бешенства борются не только зоологи и врачи, но и специалисты профильных ведомств. По словам Мескиной, за популяцией животных следит Роспотребнадзор. «Специально разбрасывают такие приманки, которые содержат вакцину от бешенства», — рассказала собеседница 360.ru.

Тем не менее риски есть всегда: меры позволяют сдерживать передачу вируса в природной среде, однако не могут гарантировать абсолютной безопасности каждой конкретной особи. Эксперты резюмируют: поводом для паники встреча с лисятами в Подмосковье быть не должна, но проявить максимальную осторожность можно и нужно. Остановиться, полюбоваться издалека и пройти мимо — единственно верная стратегия в такой ситуации.