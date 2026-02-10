Карантин по бешенству: как распознать больное животное и спасти себя

Ветеринар Агажанов объяснил, чем бешенство опасно для человека и животных

Jonas Walzberg/dpa
Фото: Jonas Walzberg/dpa/www.globallookpress.com

В Реутове выявили случай бешенства: местные жители принесли больного хорька из леса, в итоге в городском округе ввели карантин. Что это за вирусное заболевание, как оно проявляется и как вести себя с дикими животными, выяснил 360.ru.

Бешенство в Реутове

На прошлой неделе, 4 февраля, в Реутове ввели карантин из-за смерти дикого животного от бешенства. Постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Жительница многоквартирного дома по адресу Молодежная улица, 4, привезла хорька из леса.

«Впоследствии животное покусало людей и погибло», — рассказали в местном Минсельхозе.

В местах общего пользования — в подъезде, лифтовом холле, — а также в квартире, где находился дикий хорек, провели полную дезинфекцию. Городской округ временно получил статус «неблагополучного» по бешенству.

Ветеринары наблюдают за восприимчивыми животными, чтобы вовремя выявить у них подозрения на заболевание. Дополнительно проводят дератизацию — истребление крыш, мышей и полевок для предотвращения распространения вируса.

Horst Jegen/imageBROKER.com
Фото: Horst Jegen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Вакцинированным от бешенствам кошкам и собакам не угрожает заражение, подчеркнула замглавы Реутова Лилия Богданова. Однако она посоветовала сделать повторную прививку, если с момента последнего укола прошло более чем три месяца.

Карантин в Реутове продлится не менее чем до 4 апреля 2026 года. До этого дня там запретили:

На территорию дома на Молодежной, 4 не пускают посторонних людей. Также там запрещено лечить больных животных.

Реутов. Парк «Фабричный пруд». Зима
Фото: Реутов. Парк «Фабричный пруд». Зима/Медиасток.рф

Что такое бешенство

Бешенство — смертельное зоонозное инфекционное заболевание. Его возбудитель — вирус Rabies virus.

«Зоонозное — значит, что оно передается от животных человеку: при укусе или ослюнении открытой ротовой поверхности», — рассказал 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки Сергей Вознесенский.

Вирус бешенства вызван тельцами Бабеша — Негри. За счет них бешенство считается высокозаразным, так как вирус может попасть в организм и без контакта с больным животным — достаточно просто пройти там, где оно побывало, предупредил ветеринар Баграт Агажанов.

«Поэтому, если возникает эпизод бешенства, клинику, где побывало больное животное, по всем протоколам должны опечатать. Сотрудники служб приедут и проконтролируют процесс уборки», — объяснил врач.

Животных, которые были на очереди в этом учреждении, наблюдают и при необходимости вакцинируют.

Вакцинация домашних животных на Истринской ветеринарной станции
Фото: Вакцинация домашних животных на Истринской ветеринарной станции/Медиасток.рф

Симптомы бешенства

«Слюнотечение не такое, как бывает у плоскомордых собак. Это очень плотная слюна, словно борода», — объяснил ветеринар.

Фото: РИА «Новости»

Основными переносчиками бешенства среди диких животных считают лис, енотовидных собак, волков, летучих мышей, бродячих собак и кошек, грызунов, енотов, песцов, шакалов, барсуков, белок. Домашние тоже способны передавать вирус — это кошки, собаки, лошади, коровы, козы, свиньи.

Чем бешенство опасно для животных и человека

«Самое главное, что нужно знать об этом заболевании, — оно смертельно в 100% случаев. Нет ни одного научно доказанного случая выживания», — подчеркнул Вознесенский.

Поэтому инфекционист настоятельно рекомендовал внимательнее отнестись к профилактическим мерам.

Alexander Legky/Global Look Press
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com

Однако если симптомов еще нет, распространение вируса можно предотвратить: необходимо вовремя вакцинироваться.

Это можно сделать в травмпункте бесплатно:

Как вести себя с дикими животными в лесу и городе

Самый главный признак бешенства у диких животных — они перестают бояться людей и идут на контакт. Из-за этого горожане, видящие в лесу милую зверушку, могут заразиться, рассказал Агажанов.

Ветеринар настоятельно порекомендовал воздержаться от контакта с диким животным или с бродячими кошками и собаками, если их вакцинальный статус неизвестен. В том числе нельзя подкармливать животных в лесу — этим люди подвергают опасности себя, окружающих и своих питомцев.

«Если человека укусило любое животное, судьбу которого он не в силах отследить в следующие 10 дней, нужно считать, что это был укус бешеного животного. В этом случае следует незамедлительно обращаться в травматологический пункт для начала экстренной, постконтактной вакцинации», — указал Вознесенский.

Фото: РИА «Новости»

Как не заразиться бешенством

Единственным эффективным способом защиты от бешенства считается своевременная профилактическая вакцинация. Владельцам домашних животных рекомендуют прививать питомцев от бешенства один раз в год.

«Если эпидемиологическая ситуация в регионе благоприятная, можно вакцинировать животных каждые 24 месяца. В Москве и Подмосковье ситуация все же неблагоприятная, поэтому я рекомендовал бы ставить прививку каждый год», — посоветовал Агажанов.

Даже если питомец не выходит из дома, риск заражения есть, предупредил ветеринар. Так как вирус очень заразный, достаточно поехать в лес и привезти его со снегом на одежде, чтобы питомцу передался возбудитель.

Кроме того, тельца Бабеша — Негри устойчивы к внешнему воздействию: например, они разрушаются при минус 30 градусах в течение двух недель.

Человек тоже должен ставить прививку от бешенства в качестве профилактики, подытожил медик.

