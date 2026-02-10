Карантин по бешенству: как распознать больное животное и спасти себя
Ветеринар Агажанов объяснил, чем бешенство опасно для человека и животных
В Реутове выявили случай бешенства: местные жители принесли больного хорька из леса, в итоге в городском округе ввели карантин. Что это за вирусное заболевание, как оно проявляется и как вести себя с дикими животными, выяснил 360.ru.
Бешенство в Реутове
На прошлой неделе, 4 февраля, в Реутове ввели карантин из-за смерти дикого животного от бешенства. Постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Жительница многоквартирного дома по адресу Молодежная улица, 4, привезла хорька из леса.
«Впоследствии животное покусало людей и погибло», — рассказали в местном Минсельхозе.
В местах общего пользования — в подъезде, лифтовом холле, — а также в квартире, где находился дикий хорек, провели полную дезинфекцию. Городской округ временно получил статус «неблагополучного» по бешенству.
Ветеринары наблюдают за восприимчивыми животными, чтобы вовремя выявить у них подозрения на заболевание. Дополнительно проводят дератизацию — истребление крыш, мышей и полевок для предотвращения распространения вируса.
Вакцинированным от бешенствам кошкам и собакам не угрожает заражение, подчеркнула замглавы Реутова Лилия Богданова. Однако она посоветовала сделать повторную прививку, если с момента последнего укола прошло более чем три месяца.
Карантин в Реутове продлится не менее чем до 4 апреля 2026 года. До этого дня там запретили:
- мероприятия с участием животных;
- вывоз и ввоз животных без вакцинации за пределы города, исключение — вывоз только на убой;
- перемещение восприимчивых животных вне границ города.
На территорию дома на Молодежной, 4 не пускают посторонних людей. Также там запрещено лечить больных животных.
Что такое бешенство
Бешенство — смертельное зоонозное инфекционное заболевание. Его возбудитель — вирус Rabies virus.
«Зоонозное — значит, что оно передается от животных человеку: при укусе или ослюнении открытой ротовой поверхности», — рассказал 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки Сергей Вознесенский.
Вирус бешенства вызван тельцами Бабеша — Негри. За счет них бешенство считается высокозаразным, так как вирус может попасть в организм и без контакта с больным животным — достаточно просто пройти там, где оно побывало, предупредил ветеринар Баграт Агажанов.
«Поэтому, если возникает эпизод бешенства, клинику, где побывало больное животное, по всем протоколам должны опечатать. Сотрудники служб приедут и проконтролируют процесс уборки», — объяснил врач.
Животных, которые были на очереди в этом учреждении, наблюдают и при необходимости вакцинируют.
Симптомы бешенства
- Агрессия. Это особенно заметно, если обычно питомец ведет себя спокойно. Также животное может проявлять агрессию, даже если находится в комнате в одиночестве;
- Эпизодические судороги. Однако не нужно переживать владельцам животных, у которых есть эпилепсия, — симптомы действительно похожи;
- Самый главный признак бешенства — водобоязнь. Если поднести жидкость к больному животному, оно начинает агрессировать. То же самое бывает с заболевшим человеком. В обоих случаях летальные исходы связаны с обезвоживанием. Как правило, с наступлением этого симптома начинается терминальная стадия: больному остается жить последние 24 часа;
- Слюнотечение и пена изо рта.
«Слюнотечение не такое, как бывает у плоскомордых собак. Это очень плотная слюна, словно борода», — объяснил ветеринар.
- Нарушение реакции зрачка;
- Нарушение координации движений;
- Тремор.
Основными переносчиками бешенства среди диких животных считают лис, енотовидных собак, волков, летучих мышей, бродячих собак и кошек, грызунов, енотов, песцов, шакалов, барсуков, белок. Домашние тоже способны передавать вирус — это кошки, собаки, лошади, коровы, козы, свиньи.
Чем бешенство опасно для животных и человека
«Самое главное, что нужно знать об этом заболевании, — оно смертельно в 100% случаев. Нет ни одного научно доказанного случая выживания», — подчеркнул Вознесенский.
Поэтому инфекционист настоятельно рекомендовал внимательнее отнестись к профилактическим мерам.
Однако если симптомов еще нет, распространение вируса можно предотвратить: необходимо вовремя вакцинироваться.
Это можно сделать в травмпункте бесплатно:
- Сначала ставят экстренную прививку;
- Затем следует курс из шести инъекций;
- Спустя год делают еще один укол;
- В качестве профилактики вакцинацию проводят каждые три-пять лет.
Как вести себя с дикими животными в лесу и городе
Самый главный признак бешенства у диких животных — они перестают бояться людей и идут на контакт. Из-за этого горожане, видящие в лесу милую зверушку, могут заразиться, рассказал Агажанов.
Ветеринар настоятельно порекомендовал воздержаться от контакта с диким животным или с бродячими кошками и собаками, если их вакцинальный статус неизвестен. В том числе нельзя подкармливать животных в лесу — этим люди подвергают опасности себя, окружающих и своих питомцев.
«Если человека укусило любое животное, судьбу которого он не в силах отследить в следующие 10 дней, нужно считать, что это был укус бешеного животного. В этом случае следует незамедлительно обращаться в травматологический пункт для начала экстренной, постконтактной вакцинации», — указал Вознесенский.
Как не заразиться бешенством
Единственным эффективным способом защиты от бешенства считается своевременная профилактическая вакцинация. Владельцам домашних животных рекомендуют прививать питомцев от бешенства один раз в год.
«Если эпидемиологическая ситуация в регионе благоприятная, можно вакцинировать животных каждые 24 месяца. В Москве и Подмосковье ситуация все же неблагоприятная, поэтому я рекомендовал бы ставить прививку каждый год», — посоветовал Агажанов.
Даже если питомец не выходит из дома, риск заражения есть, предупредил ветеринар. Так как вирус очень заразный, достаточно поехать в лес и привезти его со снегом на одежде, чтобы питомцу передался возбудитель.
Кроме того, тельца Бабеша — Негри устойчивы к внешнему воздействию: например, они разрушаются при минус 30 градусах в течение двух недель.
Человек тоже должен ставить прививку от бешенства в качестве профилактики, подытожил медик.