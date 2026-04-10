Рабиолог Антипина подчеркнула, что распространение бешенства зависит от животных, а не от людей

В 16 российских регионах зафиксированы очаги бешенства у животных. Однако многие граждане отказываются от прививок после укуса зверя, полагаясь на безопасность животного или из-за нежелания отказываться от алкоголя и определенных продуктов питания. В Калужской области доля отказников составляет 34%, в Бурятии — 20%. Врач-рабиолог Ирина Антипина в беседе с «Ридусом» подчеркнула, что распространение бешенства зависит от животных, а не от людей.

Она отметила: «Бешенство — смертельная болезнь. Отказ от прививки после укуса животного является рискованным, даже если регион признан безопасным».

Антипина также отметила, что прививки важны не только для предотвращения заболевания, но и для психологического облегчения. При отказе человек может волноваться на протяжении года, не заболел ли он, поскольку бешенство не всегда проявляется сразу.

Ранее пресс-служба регионального управления ветеринарии Новосибирской области сообщила, что число населенных пунктов, где животные находятся под карантином по бешенству, достигло 71. При этом в регионе не зафиксировано вспышек других инфекционных заболеваний животных.