Летом люди чаще сталкиваются с дикими животными: ежами, лисами или бродячими собаками. Каждое из них может быть переносчиком бешенства. Как защититься от тяжелых последствий, рассказал 360.ru академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

Первым делом, по его словам, необходимо долго промывать рану с мылом — не меньше 10-15 минут. Затем нужно обработать края раны йодом или другим спиртосодержащим раствором и немедленно обратиться в травмпункт. Не следует задерживаться и следить за поведением животного: промедление может быть смертельным.

Покровский напомнил: если симптомы бешенства проявились, человек уже обречен. Риск летального исхода может быть даже при крошечной царапине и даже если укуса не было: достаточно, чтобы в кровь попала слюна зараженного животного.

Опасность представляют также болезни крысиных укусов и кошачьих царапин. Однако от них, в отличие от бешенства, человека можно спасти.

Ранее врач Андрей Кондрахин предупредил, что при ходьбе босиком можно заразиться столбняком и бешенством.