Ветеринар Руденко предупредил об опасности контакта с ежами

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Российского биотехнологического университета Андрей Руденко предупредил RT , что ежи могут переносить бешенство. Хотя это случается реже, чем у лис или бродячих собак, люди часто недооценивают риски, воспринимая ежа как безобидное животное.

По словам эксперта, вирус может встречаться у ежей, которые контактируют с другими дикими обитателями леса и дачных участков.

«В норме ежи осторожны, избегают людей и активны преимущественно вечером и ночью», — отметил Руденко.

Если животное ведет себя необычно, это повод насторожиться.

Ветеринар подчеркнул, что не каждый «странный» еж болен бешенством. Причиной могут быть травмы, истощение, инфекции или воздействие химикатов. Однако самостоятельно определить это невозможно, поэтому любые контакты с диким животным должны быть максимально осторожными.

Руденко также предостерег от желания «спасти ежика» и принести его домой. Без специальных знаний и средств защиты это может быть рискованно как для человека, так и для домашних животных. Если контакт все-таки произошел — был укус, царапина или слюна попала на поврежденную кожу — рану нужно сразу промыть большим количеством воды с мылом и как можно быстрее обратиться в травмпункт.